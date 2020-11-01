Адмира
1:3
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Вольфсбергер
0:1
12' ПенальтиЛиндль Михаэль
0:2
23' ПенальтиЛиндль Михаэль
0:3
37' ГолПерец Элиэль
44' Желтая карточкаПерец Элиэль
55' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
56' Желтая карточкаMilos Spasic
60' Желтая карточкаТомич Томислав
64' Желтая карточкаБройниг Максимилиан
1:3
88' Гол в свои воротаРнич Неманья
27
Emanuel
Aiwu
15
Lukas
Rath
97
Joseph
Gande
16
Хоффер
Эрвин
15
Рнич
Неманья
17
Штрацниг
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
-
15 Lukas RathЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Joseph GandeПолузащитник
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
18 Phoenix Tomp
-
-
-
-
25 Milos Spasic
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сольдо МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
12'
0:1
23'
0:2
37'
0:3
44'
56'
60'
88'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Roman Kerschbaum
|2 (1)
|0.33
|2.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.33
|3.
|Томич Томислав
|1
|0.17
|4.
|Хоффер Эрвин
|1
|0.17
|5.
|Marco Hausjell
|1
|0.17
|6.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.33
|2.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.33
|3.
|Визингер Дарио
|2
|0.33
|4.
|Йовелич Деян
|2
|0.33
|5.
|Дьенг Шейку
|1
|0.17
|6.
|Перец Элиэль
|1
|0.17
|7.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.17
|8.
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|9.
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|3
|1
|2.
|Sebastian Bauer
|0
|1
|3.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|4.
|Lukas Rath
|1
|0
|5.
|Томич Томислав
|1
|0
|6.
|Marcus Maier
|1
|0
|7.
|Milos Spasic
|1
|0
|8.
|Marco Hausjell
|1
|0
|9.
|Бройниг Максимилиан
|1
|0
|10.
|Aleksandar Cirkovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|2.
|Лочошвили Лука
|0
|1
|3.
|Линдль Михаэль
|1
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|5.
|Рнич Неманья
|1
|0
|6.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|7.
|Новак Михаэль
|1
|0
|8.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|9.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|10.
|Йовелич Деян
|1
|0
|11.
|Перец Элиэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Вольфсбергер
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: + = -Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира
Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид
Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм
Последние игры между собой
Адмира: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:3 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Санкт-Пёльтен
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|5.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|8.
|Хартберг
|6
|1
|3
|2
|6 - 13
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|10.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|11.
|Адмира
|6
|1
|1
|4
|9 - 19
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|10.00
|1.03
|4.00
|1.22
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.11
|1.68
|1.93
|1.87
|1.69
|2.17
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.05
|8.30
|1.03
|10.00
|1.05
|8.50
|
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|4.10
|1.22
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.43
|2.74
|—
|—
|1.19
|4.25
|—
|—
|1.14
|4.80
|—
|—
|1.03
|8.40
|1.05
|7.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.69
|1.30
|2.82
|1.46
|2.23
|1.70
|7.06
|1.11
|1.72
|2.19
|1.52
|2.63
|1.57
|2.51
|1.98
|1.90
|1.64
|2.34
|1.30
|3.67
|2.05
|1.83
|1.17
|5.45
|1.51
|2.64
|1.44
|2.90
|1.19
|4.91
|—
|—