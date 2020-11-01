Штурм
0:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Merkur-Arena
ЛАСК
0:1
6' ГолБалик Гусейн
26' Желтая карточкаХирлэндер Штефан
45' Желтая карточкаРеннер Рене
44
Amadou
Dante
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
31
Гргич
Лукас
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Amadou DanteЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
6'
26'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|3
|0.5
|2.
|Янтшер Якоб
|1
|0.17
|3.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.17
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.17
|5.
|Хирлэндер Штефан
|1
|0.17
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0.17
|7.
|Куэн Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|2
|0.33
|2.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.33
|3.
|Балик Гусейн
|2
|0.33
|4.
|Траунер Гернот
|1
|0.17
|5.
|Гойгингер Томас
|1
|0.17
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.17
|7.
|Гргич Лукас
|1
|0.17
|8.
|Михорль Петер
|0
|0
|9.
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|10.
|Андраде Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|1
|1
|2.
|Хирлэндер Штефан
|2
|0
|3.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|4.
|Вютрих Грегори
|1
|0
|5.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|6.
|Йегер Лукас
|1
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|8.
|Мвепу Энок
|1
|0
|9.
|Amadou Dante
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|3
|0
|2.
|Михорль Петер
|2
|0
|3.
|Реннер Рене
|2
|0
|4.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|5.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|6.
|Траунер Гернот
|1
|0
|7.
|Филипович Петар
|1
|0
|8.
|Грубер Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|ЛАСК
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах
Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =2 -9ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль
Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК
Последние игры между собой
Штурм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Санкт-Пёльтен
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|5.
|Штурм
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|8.
|Хартберг
|6
|1
|3
|2
|6 - 13
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|10.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|11.
|Адмира
|6
|1
|1
|4
|9 - 19
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.90
|1.15
|3.65
|1.25
|—
|—
|2.01
|1.75
|2.06
|1.76
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.25
|3.65
|1.08
|7.00
|1.07
|7.30
|1.12
|8.50
|1.03
|10.00
|
|12.50
|1.01
|11.25
|1.01
|4.45
|1.19
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.57
|—
|—
|1.23
|3.80
|1.16
|4.40
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.51
|1.16
|—
|—
|2.60
|1.53
|2.09
|1.79
|1.81
|2.08
|1.52
|2.63
|1.39
|3.11
|1.31
|3.58
|1.73
|2.19
|1.51
|2.64
|1.16
|5.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.19
|4.30
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.04
|9.00
|
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|1.14
|5.60
|—
|—
|
|3.37
|1.35
|2.97
|1.43
|2.34
|1.65
|1.80
|2.11
|1.36
|3.26
|1.20
|4.85
|1.45
|2.85
|1.30
|3.65
|—
|—
|—
|—