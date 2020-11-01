  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Штурм
0:2
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
6' Гол
Балик Гусейн
26' Желтая карточка
Хирлэндер Штефан
45' Желтая карточка
Реннер Рене
71' Желтая карточка
Рагуц Марко
89' Желтая карточка
Филипович Петар
0:2
90' Гол
Эггештайн Йоханнес
90'+6
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
5
Вютрих
Грегори
6
David
Nemeth
44
Amadou
Dante
25
Хирлэндер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
31
Гргич
Лукас
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
14
Балик
Гусейн
Штурм
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любич Иван 3 0.5
2. Янтшер Якоб 1 0.17
3. Фризенбихлер Кевин 1 0.17
4. Горенц-Станкович Йон 1 0.17
5. Хирлэндер Штефан 1 0.17
6. Китеишвили Отар 1 0.17
7. Куэн Андреас 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 2 0.33
2. Рагуц Марко 2 (2) 0.33
3. Балик Гусейн 2 0.33
4. Эггештайн Йоханнес 1 0.17
5. Траунер Гернот 1 0.17
6. Гойгингер Томас 1 0.17
7. Ранфтль Райнхольд 1 0.17
8. Гргич Лукас 1 0.17
9. Михорль Петер 0 0
10. Андраде Андреас 0 0
11. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 1 1
2. Хирлэндер Штефан 2 0
3. Фризенбихлер Кевин 1 0
4. Вютрих Грегори 1 0
5. Горенц-Станкович Йон 1 0
6. Йегер Лукас 1 0
7. Китеишвили Отар 1 0
8. Мвепу Энок 1 0
9. Amadou Dante 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 0
2. Филипович Петар 2 0
3. Михорль Петер 2 0
4. Реннер Рене 2 0
5. Рамсебнер Кристиан 0 1
6. Холланд Джеймс 1 0
7. Траунер Гернот 1 0
8. Грубер Андреас 1 0
9. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1)
 ЛАСК 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: + = -
Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах
Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль
Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК

Последние игры между собой

Штурм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 4:0 Штурм Бундеслига ЛАСК 2:0 Штурм Кубок ЛАСК 3:3 Штурм Бундеслига
Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена 6 5 1 0 17 - 7 16
3. ЛАСК 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Санкт-Пёльтен 6 3 1 2 14 - 8 10
5. Штурм 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Аустрия Вена 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Вольфсбергер 6 2 0 4 12 - 15 6
8. Хартберг 6 1 3 2 6 - 13 6
9. Сваровски Тироль 6 1 2 3 6 - 12 5
10. Альтах 6 1 1 4 7 - 16 4
11. Адмира 6 1 1 4 9 - 19 4
12. Рид 6 1 0 5 6 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Реннер Рене получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Хирлэндер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Балик Гусейн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 5.70 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 5.40 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.72 2.08
  32.45 6.24 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 2.01 1.75 3.65 1.25 1.17 4.70 2.06 1.76 1.82 1.99 1.01 12.60 1.25 3.65 1.02 11.00 1.07 7.30 1.12 8.50 1.03 10.00
12.50 1.01 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.60
1.74 2.18 1.45 2.85 1.18 5.22 1.70 2.23 1.10 7.51 1.81 2.08 1.52 2.63 1.39 3.11 1.11 7.08 1.73 2.19 1.51 2.64 1.16 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.31 1.61 1.55 2.35 1.19 4.30 1.05 8.50 1.04 9.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
3.37 1.35 2.97 1.43 2.34 1.65 1.80 2.11 1.36 3.26 1.20 4.85 1.45 2.85 1.30 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Штурм 0:2 ЛАСК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный