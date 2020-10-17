Волос
0:1
Перерыв
Стадион: Пантессалико
ПАС Янина
0:1
3' ГолGiorgos Pamlidis
40' Желтая карточкаБаррьентос Жан
44' Желтая карточкаStefanos Siontis
23
Ринстра
Дан
11
Варда
Амр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Juan Perea
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каргас ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
3'
40'
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|3
|0.6
|2.
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.2
|3.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|2
|0.67
|2.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.33
|3.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.33
|4.
|Rodrigo Erramuspe
|0
|0
|5.
|Stefanos Siontis
|0
|0
|6.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|3
|0
|2.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|4.
|Текио Серхио
|2
|0
|5.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|6.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|7.
|Stergios Dimopoulos
|1
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|0
|9.
|Феррари Франко
|1
|0
|10.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|11.
|Julian Bartolo
|1
|0
|12.
|Juan Perea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крижман Санди
|1
|0
|2.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0
|3.
|Stefanos Siontis
|1
|0
|4.
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|5.
|Alexandros Kartalis
|1
|0
|6.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0
|7.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
|8.
|Edwin Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|ПАС Янина
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: + = -Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос
Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:3 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Караискакис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Волос
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|5.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|ПАС Янина
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|ОФИ
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ламия
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.90
|1.08
|5.10
|1.14
|3.50
|1.42
|2.18
|1.69
|1.85
|1.94
|1.66
|2.23
|1.38
|2.90
|1.20
|4.20
|1.07
|7.50
|1.04
|9.40
|1.07
|7.50
|1.01
|17.50
|6.40
|1.07
|5.25
|1.13
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.53
|2.67
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.03
|9.50
|1.02
|10.25
|—
|—