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Волос
0:1
Перерыв

Стадион:
ПАС Янина
0'
0:1
3' Гол
Giorgos Pamlidis
40' Желтая карточка
Баррьентос Жан
44' Желтая карточка
Stefanos Siontis
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
5
Санчес
Сальвадор
15
Rodrigo
Colombo
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
12
Мартинес
Николас
II
14
Баррьентос
Жан
11
Варда
Амр
9
Anastasios
Douvikas
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
15
Rodrigo
Erramuspe
43
Пеерсман
Марвин
7
Alexandros
Kartalis
22
Stefanos
Siontis
21
Edwin
Castro1
17
Vladyslav
Naumets
14
Giorgos
Pamlidis
12
Крижман
Санди
Волос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Giorgos Pamlidis
(Stefanos Siontis)
37'
Juan Perea
Цоканис Тасос
 
40'
Баррьентос Жан
 
44'
 
Stefanos Siontis

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 3 0.6
2. Баррьентос Жан 1 (1) 0.2
3. Мартинес Николас II 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 2 0.67
2. Epaminondas Pantelakis 1 0.33
3. Vladyslav Naumets 1 0.33
4. Rodrigo Erramuspe 0 0
5. Stefanos Siontis 0 0
6. Alexandros Kartalis 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 3 0
2. Гуаррочена Икер 3 0
3. Санчес Сальвадор 2 0
4. Текио Серхио 2 0
5. Ендришек Эрик 1 0
6. Цоканис Тасос 1 0
7. Stergios Dimopoulos 1 0
8. Ринстра Дан 1 0
9. Феррари Франко 1 0
10. Anastasios Douvikas 1 0
11. Julian Bartolo 1 0
12. Juan Perea 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Крижман Санди 1 0
2. Rodrigo Erramuspe 1 0
3. Stefanos Siontis 1 0
4. Пеерсман Марвин 1 0
5. Alexandros Kartalis 1 0
6. Epaminondas Pantelakis 1 0
7. Vladyslav Naumets 1 0
8. Edwin Castro1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 ПАС Янина 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: + = -
Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос
Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос
Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:3 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Караискакис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Волос 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
5. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
6. ПАС Янина 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Атромитос 4 1 2 1 4 - 5 5
8. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
9. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 4 0 0 4 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Стефанос Сионтис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Баррьентос Жан получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Цоканис Тасос уходит с поля. Juan Perea выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Giorgos Pamlidis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ПАС Янина
7.20
3.70
2.96
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.00 3.50 1.50
8.50 3.60 1.40
2.57 3.08 2.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.90 1.08 5.10 1.14 3.50 1.42 2.18 1.69 1.85 1.94 1.66 2.23 1.38 2.90 1.20 4.20 1.07 7.50 1.04 9.40 1.07 7.50 1.01 17.50
6.40 1.07 5.25 1.13 2.49 1.51 1.87 1.93 1.53 2.67 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.50 1.02 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.51 2.60 1.28 3.45 1.04 9.10 1.11 5.80
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.01 1.75 1.45 2.65 1.14 5.20
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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