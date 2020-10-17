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Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0' 13'
30
Буше
Закари
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
66
Сакик
Эмануэль
6
Джегго
Джеймс
26
Матилья
Хавьер
10
Матео
Гарсия
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
11
Лопес
Кристиан
1
Коцарис
Костас
6
Dimos
Baxevanidis
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
31
Vasilios
Vitlis
14
Сливка
Выкинтас
64
Anthony
Fatjon
10
Томас
Бединелли
17
Marc
Fernandez
3
Хухумис
Диамантис
23
Sotiris
Tsiloulis
Арис Салоники
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 2 (2) 0.5
2. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.25
3. Матилья Хавьер 1 0.25
4. Бертолио Факундо 1 0.25
5. Лопес Кристиан 1 0.25
6. Мансини Даниэль 1 0.25
7. Джегго Джеймс 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anthony Fatjon 1 (1) 1

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 4 0
2. Саша Лукас 2 0
3. Джегго Джеймс 2 0
4. Сакик Эмануэль 2 0
5. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
6. Буше Закари 1 0
7. Мансини Даниэль 1 0
8. Багалианис Петрос 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Marc Fernandez 1 0
2. Anthony Fatjon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка
Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: + = -
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира
ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Платаниас 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:1 Докса Драма Аполлон Смирнис 4:0 Apollon Pontou Киссамикос 0:1 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 2:2 Арис Салоники Футбольная лига
Арис Салоники 0:2 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Волос 5 3 1 1 6 - 3 10
3. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 1 7
5. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Атромитос 4 1 2 1 4 - 5 5
7. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Аполлон Смирнис 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
10. ПАС Янина 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 4 0 0 4 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Аполлон Смирнис
1.76
3.60
5.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 3.60 5.00
1.76 3.54 5.08

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.83 1.43 2.49 1.55 2.13 1.73 1.81 2.04 1.62 2.33 1.45 2.79 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.62 1.50 2.15 1.73 1.65 2.26 1.42 2.90 1.33 3.35
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