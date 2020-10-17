Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Аполлон Смирнис
30
Буше
Закари
92
Роуз
Линдси
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
- Основной состав
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.5
|2.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.25
|3.
|Матилья Хавьер
|1
|0.25
|4.
|Бертолио Факундо
|1
|0.25
|5.
|Лопес Кристиан
|1
|0.25
|6.
|Мансини Даниэль
|1
|0.25
|7.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anthony Fatjon
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|4
|0
|2.
|Саша Лукас
|2
|0
|3.
|Джегго Джеймс
|2
|0
|4.
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|5.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|6.
|Буше Закари
|1
|0
|7.
|Мансини Даниэль
|1
|0
|8.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marc Fernandez
|1
|0
|2.
|Anthony Fatjon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка
Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: + = -Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира
ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Платаниас 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:1 Докса Драма Аполлон Смирнис 4:0 Apollon Pontou Киссамикос 0:1 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|ОФИ
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ламия
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0