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Олимпиакос
0:0
Перерыв

Стадион:
Атромитос
0'
24' Желтая карточка
Холебас Хосе
30' Красная карточка
Матич Боян
45' Желтая карточка
Ба Уссейну
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
28
Вальбуэна
Матьё
9
Хассан
Ахмед
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
19
Кивракидис
Кириакос
21
Саломон
Патрик
14
Муньис
Хуан
6
Харисис
Харилаос
16
Нацос
Спиридон
23
Konstantinos
Kotsopoulos
99
Матич
Боян
Олимпиакос
4-2-3-1
Атромитос
3-5-2

Ход матча

24'
Холебас Хосе
 
30'
 
Матич Боян
35'
 
Бусуладжич Азер
Муньис Хуан
40'
Эль-Араби Юссеф
Масурас Гиоргос
 
45'
Ба Уссейну
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 2 0.5
2. Масурас Гиоргос 2 0.5
3. Фортунис Костас 1 0.25
4. Кафу Карлуш 1 0.25
5. Хассан Ахмед 0 0
6. Рафинья Марсио 0 0
7. Камара Мохамед III 0 0
8. Ранджелович Лазар 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitrios Goutas 2 0.4
2. Giorgos Manousos 1 0.2
3. Гало Родриго 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 2 0
2. Холебас Хосе 1 0
3. Сиссе Папе Абу 1 0
4. Камара Мохамед III 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Саломон Патрик 2 0
4. Матич Боян 0 1
5. Гало Родриго 1 0
6. Рабельо Бриан 1 0
7. Янниотис Андреас 1 0
8. Dimitrios Goutas 1 0
9. Харисис Харилаос 1 0
10. Josip Tomasevic III 1 0
11. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 0 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Атромитос 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония
Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос
Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Атромитос 1:0 Олимпиакос Товарищеские матчи Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волос 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Олимпиакос 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
4. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
5. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Атромитос 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 1 - 1 3
10. ПАС Янина 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 4 0 0 4 3 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Атромитос
1.35
5.05
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.35 4.20 12.00
1.25 3.75 23.00
1.34 5.05 9.50
1.22 4.60 29.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.70 1.17 9.40 1.04 1.97 1.77 3.00 1.36 1.28 3.45 1.82 1.99 1.60 2.33 1.07 7.50 1.18 4.60 1.04 9.00 1.04 9.30 1.03 9.90
11.00 1.00 9.50 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
1.99 1.83 2.22 1.67 1.90 1.93 1.65 2.25 1.50 2.58 1.68 2.20 1.46 2.72 1.46 2.77 1.35 3.21 1.13 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.76 2.00 2.10 1.73 1.10 6.25 1.15 4.90
3.20 1.35 2.19 1.68 1.50 2.59
1.62 2.29 1.36 3.08 1.76 2.07 1.47 2.66 1.47 2.72 1.33 3.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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