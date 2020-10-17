Олимпиакос
0:0
Перерыв
Стадион: Караискакис
Атромитос
24' Желтая карточкаХолебас Хосе
30' Красная карточкаМатич Боян
45' Желтая карточкаБа Уссейну
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Бруно VЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
24'
30'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.5
|2.
|Масурас Гиоргос
|2
|0.5
|3.
|Фортунис Костас
|1
|0.25
|4.
|Кафу Карлуш
|1
|0.25
|5.
|Хассан Ахмед
|0
|0
|6.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|7.
|Камара Мохамед III
|0
|0
|8.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.4
|2.
|Giorgos Manousos
|1
|0.2
|3.
|Гало Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|2
|0
|2.
|Холебас Хосе
|1
|0
|3.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|4.
|Камара Мохамед III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|2.
|Муньис Хуан
|1
|1
|3.
|Саломон Патрик
|2
|0
|4.
|Матич Боян
|0
|1
|5.
|Гало Родриго
|1
|0
|6.
|Рабельо Бриан
|1
|0
|7.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|8.
|Dimitrios Goutas
|1
|0
|9.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|10.
|Josip Tomasevic III
|1
|0
|11.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Атромитос
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония
Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос
Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Олимпиакос
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Атромитос
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ламия
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.70
|1.17
|9.40
|1.04
|1.97
|1.77
|—
|—
|3.00
|1.36
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.82
|1.99
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.18
|4.60
|1.04
|9.00
|1.04
|9.30
|1.03
|9.90
|11.00
|1.00
|9.50
|1.03
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.16
|4.70
|1.11
|5.30
|1.02
|9.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.99
|1.83
|2.22
|1.67
|1.90
|1.93
|1.65
|2.25
|1.50
|2.58
|1.68
|2.20
|1.46
|2.72
|1.46
|2.77
|1.35
|3.21
|—
|—
|1.13
|6.24
|—
|—
|—
|—