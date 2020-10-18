Олимпик Донецк
0:0
Перерыв
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Ворскла
42' Желтая карточкаСемилет Даниил
45' Желтая карточкаДо Коуто Тейшейра Максим
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Oleh Vlasov
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|4
|0.67
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.33
|3.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|0.33
|4.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.17
|5.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|6.
|Бенито
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|3
|0.5
|2.
|Кулач Владислав
|3
|0.5
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.33
|4.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.33
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.17
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|2.
|Снурницын Игорь
|2
|0
|3.
|Кичак Артём
|1
|0
|4.
|Политыло Сергей
|1
|0
|5.
|До Коуто Тейшейра Максим
|1
|0
|6.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|7.
|Бенито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|2
|1
|2.
|Кане Ибрахим
|2
|1
|3.
|Кулач Владислав
|3
|0
|4.
|Пуцлин Давид
|3
|0
|5.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|6.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|7.
|Пешич Иван
|1
|0
|8.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|9.
|Якубу Наджиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Ворскла
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец
Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Ворскла: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|3.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|Александрия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.90
|1.17
|9.00
|1.04
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|2.90
|1.38
|2.17
|1.69
|1.33
|3.25
|1.70
|2.15
|1.50
|2.44
|1.10
|6.80
|1.16
|4.80
|1.02
|13.00
|1.03
|9.80
|9.80
|1.01
|8.30
|1.03
|—
|—
|3.48
|1.26
|—
|—
|2.77
|1.41
|—
|—
|1.96
|1.88
|—
|—
|1.51
|2.45
|1.33
|3.04
|1.12
|5.15
|1.09
|5.85
|1.01
|9.90
|—
|—
|3.54
|1.29
|2.37
|1.58
|1.94
|1.89
|1.68
|2.19
|1.43
|2.81
|1.61
|2.32
|1.47
|2.66
|1.71
|2.16
|1.50
|2.62
|1.33
|3.33
|—
|—
|1.12
|6.63
|—
|—
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Ворскла
Исход игры
Олимпик Донецк
49.7% (76)
Ничья
35.3% (54)
Ворскла
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
40.4% (61)
Меньше
59.6% (90)
Обе команды забьют
Да
69.54% (105)
Нет
30.46% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (44)
2:1 Олимпик Донецк
26.8% (41)
1:0 Олимпик Донецк
17.6% (27)
1:2 Ворскла
7.2% (11)
0:1 Ворскла
5.9% (9)
2:0 Олимпик Донецк
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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