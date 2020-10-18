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Олимпик Донецк
0:1
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
38' Желтая карточка
Семилет Даниил
45' Желтая карточка
До Коуто Тейшейра Максим
46' Желтая карточка
Якубу Наджиб
47' Желтая карточка
Fabricio Alvarenga
0:1
70' Гол
Кулач Владислав
90' Вторая желтая карточка
Якубу Наджиб
90' Желтая карточка
Ризнык Дмитрий
90'+4
1
Кичак
Артём
42
Пасич
Евгений
44
Цымбалюк
Евгений
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
20
Бабенко
Руслан
18
Fabricio
Alvarenga
9
Завийский
Тарас
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
33
Каргбо
Ибрагим
31
Ризнык
Дмитрий
5
Якубу
Наджиб
17
Чеснаков
Владимир
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
23
Сапай
Вадим
52
Семилет
Даниил
4
Пердута
Игорь
28
Пуцлин
Давид
77
Васин
Денис
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Олимпик Донецк
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 4 0.67
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.33
3. Политыло Сергей 2 (1) 0.33
4. Зотько Иван 1 (1) 0.17
5. Чогадзе Темур 0 0
6. Бенито 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 4 0.67
2. Степанюк Руслан 3 0.5
3. Пуцлин Давид 2 0.33
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.33
5. Скляр Александр 1 0.17
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
8. Щербак Дмитрий 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бабенко Руслан 2 0
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
3. Снурницын Игорь 2 0
4. Кичак Артём 1 0
5. Политыло Сергей 1 0
6. Fabricio Alvarenga 1 0
7. Захеди Шахаб 1 0
8. Бенито 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 1
2. Якубу Наджиб 2 1
3. Кане Ибрахим 2 1
4. Кулач Владислав 3 0
5. Пуцлин Давид 3 0
6. Чеснаков Владимир 2 0
7. Степанюк Руслан 1 0
8. Пешич Иван 1 0
9. Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
10. Ризнык Дмитрий 1 0
11. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Ворскла 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3) 0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец
Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Ворскла: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
4. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
7. Олимпик Донецк Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Александрия Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
9. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
11. Ингулец Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    До Коуто Тейшейра Максим получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Daniil Semilet получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Сапай Вадим уходит с поля. Челядин Артём выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Олимпик Донецк 49.7% (76)
X 35.3% (54)
Ворскла 15% (23)
Все прогнозы
2.4 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 5.90 1.13
16.00 2.11 1.38
1.86 3.62 3.90
21.04 4.13 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.63 1.48 9.00 1.04 1.80 2.00 2.90 1.38 2.17 1.69 1.11 6.50 1.70 2.15 1.50 2.44 1.04 10.00 1.16 4.80 1.02 13.00 1.03 9.80
9.80 1.01 8.30 1.03 3.48 1.26 2.77 1.41 1.96 1.88 1.51 2.45 1.33 3.04 1.12 5.15 1.09 5.85 1.01 9.90
2.34 1.60 1.93 1.91 1.47 2.67 1.31 3.41 1.53 2.49 1.30 3.46 1.43 2.81 1.61 2.32 1.47 2.66 1.71 2.16 1.50 2.62 1.33 3.33 1.12 6.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.94 1.86 1.03 12.00 1.13 5.60 1.02 13.00
2.97 1.36 2.00 1.76 1.44 2.66
1.23 4.03 1.11 6.22 1.97 1.87 1.59 2.39 1.42 2.91
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.40 1.72 1.94 1.36 3.05
2.65 1.44 1.70 2.08 1.28 3.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Олимпик Донецк 0:1 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Ворскла

Исход игры
Олимпик Донецк
49.7% (76)
Ничья
35.3% (54)
Ворскла
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
40.4% (61)
Меньше
59.6% (90)
Обе команды забьют
Да
69.54% (105)
Нет
30.46% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (44)
2:1 Олимпик Донецк
26.8% (41)
1:0 Олимпик Донецк
17.6% (27)
1:2 Ворскла
7.2% (11)
0:1 Ворскла
5.9% (9)
2:0 Олимпик Донецк
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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