Александрия
4:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Ника
Ингулец
1:0
7' ГолГрицук Василий
2:0
10' ГолУстименко Денис
24' Желтая карточкаЯнаков Денис
28' Желтая карточкаЛучкевич Валерий
33' Желтая карточкаПашаев Павел
3:0
35' ГолБондаренко Валерий
4:0
41' ГолMykyta Dudka
4:1
44' ГолКоваленко Илья
45' Вторая желтая карточкаЛучкевич Валерий
45' Желтая карточкаКоваленко Илья
48' Желтая карточкаКучеренко Александр
52' Желтая карточкаБалан Денис
58' Желтая карточкаМышенко Богдан
20
Пашаев
Павел
30
Mykyta
Dudka
39
Балан
Денис
17
Янаков
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Mykyta DudkaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
-
71 Янчак ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
-
-
-
-
19 Andrij Globa
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
7'
10'
24'
28'
33'
35'
41'
4:0
44'
4:1
45'
45'
52'
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|2
|0.33
|2.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.17
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0.17
|4.
|Мышенко Богдан
|1
|0.17
|5.
|Грицук Василий
|1
|0.17
|6.
|Ситало Артём
|1
|0.17
|7.
|Гордиенко Артём
|1
|0.17
|8.
|Банада Евгений
|1
|0.17
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.17
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.17
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.17
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.17
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.17
|14.
|Пашаев Павел
|0
|0
|15.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.33
|2.
|Балан Денис
|1
|0.17
|3.
|Коваленко Илья
|1
|0.17
|4.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|2
|1
|2.
|Пашаев Павел
|3
|0
|3.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|4.
|Гречишкин Дмитрий
|2
|0
|5.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|6.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|7.
|Панькив Юрий
|1
|0
|8.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|9.
|Дубра Каспар
|1
|0
|10.
|Ситало Артём
|1
|0
|11.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|4
|0
|2.
|Козак Александр
|2
|1
|3.
|Коваленко Илья
|2
|0
|4.
|Щедрый Артём
|2
|0
|5.
|Синегуб Олег
|2
|0
|6.
|Квасный Николай
|2
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|2
|0
|8.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|9.
|Балан Денис
|1
|0
|10.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|11.
|Янаков Денис
|1
|0
|12.
|Крынский Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|10% (1)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|Ингулец
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия
Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Десна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|7.
|Александрия
|4:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 9
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|1:4 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|10.00
|1.04
|7.30
|1.07
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.39
|1.58
|1.96
|1.84
|4.60
|1.19
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.87
|1.92
|1.09
|6.20
|1.25
|3.90
|1.01
|13.00
|2.75
|1.44
|1.35
|3.15
|1.07
|8.40
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|3.22
|1.34
|2.85
|1.43
|2.45
|1.55
|2.01
|1.81
|1.76
|2.07
|1.56
|2.42
|—
|—
|1.25
|3.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Александрия 4:1 Ингулец
Исход игры
Александрия
86.9% (133)
Ничья
9.8% (15)
Ингулец
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (51)
Меньше
66.23% (100)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Александрия
33.3% (51)
2:1 Александрия
22.2% (34)
2:0 Александрия
20.3% (31)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Александрия
5.9% (9)
0:1 Ингулец
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:0 Александрия
2% (3)
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