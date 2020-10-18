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  3. Украина
Александрия
4:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Ингулец
0'
1:0
7' Гол
Грицук Василий
2:0
10' Гол
Устименко Денис
24' Желтая карточка
Янаков Денис
28' Желтая карточка
Лучкевич Валерий
33' Желтая карточка
Пашаев Павел
3:0
35' Гол
Бондаренко Валерий
4:0
41' Гол
Mykyta Dudka
4:1
44' Гол
Коваленко Илья
45' Вторая желтая карточка
Лучкевич Валерий
45' Желтая карточка
Коваленко Илья
48' Желтая карточка
Кучеренко Александр
52' Желтая карточка
Балан Денис
58' Желтая карточка
Мышенко Богдан
66'
26
Borisenko
Vadimovich
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
55
Бондаренко
Валерий
2
Мельник
Александр
10
Третьяков
Максим
30
Mykyta
Dudka
7
Мышенко
Богдан
17
Лучкевич
Валерий
22
Грицук
Василий
99
Устименко
Денис
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
20
Фатеев
Дмитрий
23
Кучеренко
Александр
5
Запорожец
Евгений
13
Коваленко
Илья
90
Семенко
Андрей
17
Янаков
Денис
11
Бартулович
Младен
Александрия
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 2 0.33
2. Лучкевич Валерий 1 0.17
3. Третьяков Максим 1 0.17
4. Мышенко Богдан 1 0.17
5. Грицук Василий 1 0.17
6. Ситало Артём 1 0.17
7. Гордиенко Артём 1 0.17
8. Банада Евгений 1 0.17
9. Бондаренко Валерий 1 0.17
10. Шастал Дмитрий 1 0.17
11. Устименко Денис 1 0.17
12. Mykyta Dudka 1 0.17
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.17
14. Пашаев Павел 0 0
15. Ковалец Кирилл 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситчинава Ника 2 (1) 0.33
2. Балан Денис 1 0.17
3. Коваленко Илья 1 0.17
4. Щедрый Артём 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 2 1
2. Пашаев Павел 3 0
3. Лучкевич Валерий 1 1
4. Гречишкин Дмитрий 2 0
5. Гордиенко Артём 1 0
6. Мирошниченко Денис 1 0
7. Панькив Юрий 1 0
8. Мышенко Богдан 1 0
9. Дубра Каспар 1 0
10. Ситало Артём 1 0
11. Бабогло Владислав 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 4 0
2. Козак Александр 2 1
3. Коваленко Илья 2 0
4. Щедрый Артём 2 0
5. Синегуб Олег 2 0
6. Квасный Николай 2 0
7. Кучеренко Александр 2 0
8. Ковалёв Максим 1 0
9. Балан Денис 1 0
10. Ситчинава Ника 1 0
11. Янаков Денис 1 0
12. Крынский Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 10% (1) 0 20% (2) 30% (3) 20% (2) 20% (2)
 Ингулец 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия
Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
4. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Десна Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
7. Александрия 4:1 Заявка 6 3 0 3 14 - 9 9
8. Олимпик Донецк Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
11. Ингулец 1:4 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
12. Днепр-1 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Александрия 86.9% (133)
X 9.8% (15)
Ингулец 3.3% (5)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Ингулец
2.93
3.86
83.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.03 15.00 59.00
1.01 26.00 83.00
2.93 3.86 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
10.00 1.04 7.30 1.07 3.15 1.33 2.39 1.58 1.96 1.84 4.60 1.19 1.38 2.90 1.87 1.92 1.09 6.20 1.25 3.90 1.01 13.00 2.75 1.44 1.35 3.15 1.07 8.40 1.02 13.00
3.22 1.34 2.85 1.43 2.45 1.55 2.01 1.81 1.76 2.07 1.56 2.42 1.25 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.73 2.02 1.36 3.15 1.08 6.50 1.33 3.25 1.02 13.00 1.01 15.00
2.81 1.44 2.30 1.62 1.79 2.04 1.49 2.62 1.35 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.55 1.58 2.31 1.21 4.10
3.42 1.28

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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Прогнозы на матч Александрия 4:1 Ингулец

Исход игры
Александрия
86.9% (133)
Ничья
9.8% (15)
Ингулец
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (51)
Меньше
66.23% (100)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Александрия
33.3% (51)
2:1 Александрия
22.2% (34)
2:0 Александрия
20.3% (31)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Александрия
5.9% (9)
0:1 Ингулец
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:0 Александрия
2% (3)
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