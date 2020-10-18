Александрия
4:3
Конец матча
Стадион: Ника
Ингулец
1:0
7' ГолГрицук Василий
2:0
10' ГолУстименко Денис
24' Желтая карточкаЯнаков Денис
28' Желтая карточкаЛучкевич Валерий
33' Желтая карточкаПашаев Павел
3:0
35' ГолБондаренко Валерий
4:0
41' ГолMykyta Dudka
4:1
44' ГолКоваленко Илья
45' Вторая желтая карточкаЛучкевич Валерий
45' Желтая карточкаКоваленко Илья
48' Желтая карточкаКучеренко Александр
52' Желтая карточкаБалан Денис
58' Желтая карточкаМышенко Богдан
4:2
67' ПенальтиБартулович Младен
69' Красная карточкаПавлов Виталий
73' Желтая карточкаМельник Александр
4:3
74' ПенальтиЯнаков Денис
20
Пашаев
Павел
30
Mykyta
Dudka
39
Балан
Денис
17
Янаков
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Mykyta DudkaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
-
71 Янчак ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
-
-
-
-
19 Andrij Globa
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
7'
10'
24'
28'
33'
35'
41'
4:0
44'
4:1
45'
45'
52'
58'
67'
69'
74'
4:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|2
|0.33
|2.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.17
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0.17
|4.
|Мышенко Богдан
|1
|0.17
|5.
|Грицук Василий
|1
|0.17
|6.
|Ситало Артём
|1
|0.17
|7.
|Гордиенко Артём
|1
|0.17
|8.
|Банада Евгений
|1
|0.17
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.17
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.17
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.17
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.17
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.17
|14.
|Пашаев Павел
|0
|0
|15.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситчинава Ника
|2 (1)
|0.33
|2.
|Балан Денис
|1
|0.17
|3.
|Коваленко Илья
|1
|0.17
|4.
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.17
|5.
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.17
|6.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|2
|1
|2.
|Пашаев Павел
|3
|0
|3.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|4.
|Гречишкин Дмитрий
|2
|0
|5.
|Мышенко Богдан
|2
|0
|6.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|7.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|8.
|Панькив Юрий
|1
|0
|9.
|Дубра Каспар
|1
|0
|10.
|Ситало Артём
|1
|0
|11.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|12.
|Мельник Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|4
|0
|2.
|Козак Александр
|2
|1
|3.
|Коваленко Илья
|2
|0
|4.
|Щедрый Артём
|2
|0
|5.
|Синегуб Олег
|2
|0
|6.
|Квасный Николай
|2
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|2
|0
|8.
|Павлов Виталий
|0
|1
|9.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|10.
|Балан Денис
|1
|0
|11.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|12.
|Янаков Денис
|1
|0
|13.
|Крынский Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Ингулец
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия
Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 11
|9
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Десна
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|10.00
|1.04
|7.30
|1.07
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.39
|1.58
|1.96
|1.84
|4.60
|1.19
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.87
|1.92
|1.09
|6.20
|1.25
|3.90
|1.01
|13.00
|2.75
|1.44
|1.35
|3.15
|1.80
|2.00
|1.11
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.22
|1.34
|2.85
|1.43
|2.45
|1.55
|2.01
|1.81
|1.76
|2.07
|1.56
|2.42
|—
|—
|1.25
|3.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Александрия 4:3 Ингулец
Исход игры
Александрия
86.9% (133)
Ничья
9.8% (15)
Ингулец
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (51)
Меньше
66.23% (100)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Александрия
33.3% (51)
2:1 Александрия
22.2% (34)
2:0 Александрия
20.3% (31)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Александрия
5.9% (9)
0:0 Ничья
2% (3)
3:0 Александрия
2% (3)
0:1 Ингулец
2% (3)
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