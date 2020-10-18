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Александрия
4:3
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
1:0
7' Гол
Грицук Василий
2:0
10' Гол
Устименко Денис
24' Желтая карточка
Янаков Денис
28' Желтая карточка
Лучкевич Валерий
33' Желтая карточка
Пашаев Павел
3:0
35' Гол
Бондаренко Валерий
4:0
41' Гол
Mykyta Dudka
4:1
44' Гол
Коваленко Илья
45' Вторая желтая карточка
Лучкевич Валерий
45' Желтая карточка
Коваленко Илья
48' Желтая карточка
Кучеренко Александр
52' Желтая карточка
Балан Денис
58' Желтая карточка
Мышенко Богдан
4:2
67' Пенальти
Бартулович Младен
69' Красная карточка
Павлов Виталий
73' Желтая карточка
Мельник Александр
4:3
74' Пенальти
Янаков Денис
90'+5
26
Borisenko
Vadimovich
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
55
Бондаренко
Валерий
2
Мельник
Александр
10
Третьяков
Максим
30
Mykyta
Dudka
7
Мышенко
Богдан
17
Лучкевич
Валерий
22
Грицук
Василий
99
Устименко
Денис
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
20
Фатеев
Дмитрий
23
Кучеренко
Александр
5
Запорожец
Евгений
13
Коваленко
Илья
90
Семенко
Андрей
17
Янаков
Денис
11
Бартулович
Младен
Александрия
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 2 0.33
2. Лучкевич Валерий 1 0.17
3. Третьяков Максим 1 0.17
4. Мышенко Богдан 1 0.17
5. Грицук Василий 1 0.17
6. Ситало Артём 1 0.17
7. Гордиенко Артём 1 0.17
8. Банада Евгений 1 0.17
9. Бондаренко Валерий 1 0.17
10. Шастал Дмитрий 1 0.17
11. Устименко Денис 1 0.17
12. Mykyta Dudka 1 0.17
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.17
14. Пашаев Павел 0 0
15. Ковалец Кирилл 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситчинава Ника 2 (1) 0.33
2. Балан Денис 1 0.17
3. Коваленко Илья 1 0.17
4. Бартулович Младен 1 (1) 0.17
5. Янаков Денис 1 (1) 0.17
6. Щедрый Артём 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 2 1
2. Пашаев Павел 3 0
3. Лучкевич Валерий 1 1
4. Гречишкин Дмитрий 2 0
5. Мышенко Богдан 2 0
6. Гордиенко Артём 1 0
7. Мирошниченко Денис 1 0
8. Панькив Юрий 1 0
9. Дубра Каспар 1 0
10. Ситало Артём 1 0
11. Бабогло Владислав 1 0
12. Мельник Александр 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 4 0
2. Козак Александр 2 1
3. Коваленко Илья 2 0
4. Щедрый Артём 2 0
5. Синегуб Олег 2 0
6. Квасный Николай 2 0
7. Кучеренко Александр 2 0
8. Павлов Виталий 0 1
9. Ковалёв Максим 1 0
10. Балан Денис 1 0
11. Ситчинава Ника 1 0
12. Янаков Денис 1 0
13. Крынский Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 21.43% (3) 0 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Ингулец 0 0 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия
Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка
Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
4. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Александрия Заявка 6 3 0 3 14 - 11 9
7. Олимпик Донецк Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Десна 0:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Днепр-1 1:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
11. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
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Прогнозы
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Прогнозы 153
Александрия 86.9% (133)
X 9.8% (15)
Ингулец 3.3% (5)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 6.70 100.00
1.22 5.10 29.00
2.93 3.86 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
10.00 1.04 7.30 1.07 3.15 1.33 2.39 1.58 1.96 1.84 4.60 1.19 1.38 2.90 1.87 1.92 1.09 6.20 1.25 3.90 1.01 13.00 2.75 1.44 1.35 3.15 1.80 2.00 1.11 6.50
3.22 1.34 2.85 1.43 2.45 1.55 2.01 1.81 1.76 2.07 1.56 2.42 1.25 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.73 2.02 1.36 3.15 1.08 6.50 1.33 3.25 1.02 13.00 1.01 15.00
2.81 1.44 2.30 1.62 1.79 2.04 1.49 2.62 1.35 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.55 1.58 2.31 1.21 4.10
3.42 1.28

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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Прогнозы на матч Александрия 4:3 Ингулец

Исход игры
Александрия
86.9% (133)
Ничья
9.8% (15)
Ингулец
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (51)
Меньше
66.23% (100)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Александрия
33.3% (51)
2:1 Александрия
22.2% (34)
2:0 Александрия
20.3% (31)
1:1 Ничья
7.2% (11)
3:1 Александрия
5.9% (9)
0:0 Ничья
2% (3)
3:0 Александрия
2% (3)
0:1 Ингулец
2% (3)
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