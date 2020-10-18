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Днепр-1
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Десна
0'
1:0
2' Гол
Назаренко Александр
31' Желтая карточка
Мостовой Андрей II
38'
23
Сарнавский
Богдан
3
Адамюк
Владимир
22
Дуглас
Силва
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
97
Игнатенко
Даниил
29
Назаренко
Александр
76
Пихалёнок
Александр
8
Когут
Игорь
10
Булеца
Сергей
7
Довбик
Артём
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
II
11
Калитвинцев
Владислав
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
14
Мудрик
Михаил
10
Тотовицкий
Андрей
77
Дегтярёв
Максим
Днепр-1
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хобленко Алексей 2 0.33
2. Назаренко Александр 2 0.33
3. Цуриков Андрей 1 0.17
4. Адамюк Владимир 1 0.17
5. Булеца Сергей 1 0.17
6. Кравченко Сергей 0 0
7. Когут Игорь 0 0
8. Довбик Артём 0 0
9. Дубинчак Владислав 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 2 0.33
2. Тотовицкий Андрей 2 (1) 0.33
3. Гитченко Андрей 1 0.17
4. Мостовой Андрей II 1 0.17
5. Тамм Йоонас 1 0.17
6. Дегтярёв Максим 1 0.17
7. Филиппов Александр 1 (1) 0.17
8. Калитвинцев Владислав 0 0
9. Гуцуляк Алексей 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Цуриков Андрей 2 1
2. Когут Игорь 2 1
3. Кравченко Сергей 2 0
4. Сваток Александр 2 0
5. Ди Франко Франсиско 2 0
6. Адамюк Владимир 2 0
7. Вакулко Юрий 2 0
8. Дубинчак Владислав 2 0
9. Дуглас Силва 1 0
10. Игнатенко Даниил 1 0
11. Назаренко Александр 1 0
Десна
# Игрок      
1. Калитвинцев Владислав 3 0
2. Мостовой Андрей II 2 0
3. Будковский Филипп 2 0
4. Домбровский Андрей 2 0
5. Конопля Ефим 2 0
6. Гитченко Андрей 1 0
7. Огиря Владислав 1 0
8. Имереков Максим 1 0
9. Литовка Игорь 1 0
10. Гуцуляк Алексей 1 0
11. Хлёбас Дмитрий 1 0
12. Ермаков Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Десна 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1
Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна
Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Десна 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 0:1 Десна Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
4. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Александрия Заявка 6 3 0 3 14 - 11 9
7. Олимпик Донецк Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Десна 0:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Днепр-1 1:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
11. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Мостовой Андрей II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Днепр-1 21.1% (32)
X 25.7% (39)
Десна 53.3% (81)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Десна
3.15
4.20
5.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 3.45 2.18
1.62 4.20 5.00
2.97 3.56 2.21
1.55 4.08 5.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 9.80 1.03 7.50 1.08 3.40 1.29 2.14 1.71 2.85 1.42 1.98 1.83 1.74 2.10 1.60 2.33 1.23 3.95 1.20 4.44 1.06 7.90 1.06 8.80
11.00 1.00 9.70 1.02 4.10 1.19 3.14 1.33 2.19 1.71 1.63 2.19 1.40 2.72 1.17 4.25 1.13 4.70 1.03 8.60 1.03 8.70
4.38 1.22 2.55 1.52 2.52 1.52 2.20 1.68 1.88 1.95 1.62 2.29 1.48 2.63 1.77 2.06 1.55 2.46 1.15 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.25 1.65 1.85 1.95 1.18 4.50 1.14 5.55 1.01 15.00
3.26 1.31 2.21 1.62 1.52 2.43
3.33 1.34 2.75 1.46 2.17 1.72 1.69 2.19 1.59 2.36 1.34 3.20 1.86 1.96 1.52 2.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
3.12 1.33 1.79 1.96 1.37 2.94

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Десна

Исход игры
Днепр-1
21.1% (32)
Ничья
25.7% (39)
Десна
53.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (70)
Меньше
53.33% (80)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
1:2 Десна
32.2% (49)
1:1 Ничья
23% (35)
0:1 Десна
15.8% (24)
1:0 Днепр-1
10.5% (16)
2:1 Днепр-1
9.2% (14)
1:3 Десна
2.6% (4)
0:2 Десна
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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