Днепр-1
2:0
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
Десна
1:0
2' ГолНазаренко Александр
31' Желтая карточкаМостовой Андрей II
44' Желтая карточкаАдамюк Владимир
2:0
48' ПенальтиДовбик Артём
62' Желтая карточкаКартушов Егор
76' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
22
Дуглас
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
2'
44'
48'
2:0
62'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хобленко Алексей
|2
|0.33
|2.
|Назаренко Александр
|2
|0.33
|3.
|Цуриков Андрей
|1
|0.17
|4.
|Довбик Артём
|1 (1)
|0.17
|5.
|Адамюк Владимир
|1
|0.17
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.17
|7.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|8.
|Когут Игорь
|0
|0
|9.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|2
|0.33
|2.
|Тотовицкий Андрей
|2 (1)
|0.33
|3.
|Гитченко Андрей
|1
|0.17
|4.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.17
|5.
|Тамм Йоонас
|1
|0.17
|6.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.17
|7.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.17
|8.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|9.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|2.
|Когут Игорь
|2
|1
|3.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|4.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|5.
|Сваток Александр
|2
|0
|6.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|7.
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|8.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|9.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|10.
|Дуглас Силва
|1
|0
|11.
|Назаренко Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей II
|3
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|3.
|Будковский Филипп
|2
|0
|4.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|5.
|Конопля Ефим
|2
|0
|6.
|Гитченко Андрей
|1
|0
|7.
|Огиря Владислав
|1
|0
|8.
|Имереков Максим
|1
|0
|9.
|Картушов Егор
|1
|0
|10.
|Литовка Игорь
|1
|0
|11.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|12.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|13.
|Ермаков Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|Десна
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна
Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 11
|9
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Десна
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|9.80
|1.03
|4.00
|1.24
|—
|—
|3.40
|1.29
|2.14
|1.71
|1.20
|4.44
|1.98
|1.83
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.23
|3.95
|1.03
|12.00
|1.06
|7.90
|1.06
|8.80
|11.00
|1.00
|9.70
|1.02
|4.10
|1.19
|—
|—
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.71
|—
|—
|1.63
|2.19
|—
|—
|1.40
|2.72
|—
|—
|1.17
|4.25
|1.13
|4.70
|1.03
|8.60
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.22
|3.11
|1.36
|2.50
|1.53
|1.90
|1.93
|1.89
|1.93
|1.58
|2.38
|1.28
|3.60
|1.62
|2.29
|1.48
|2.63
|1.77
|2.06
|1.55
|2.46
|1.15
|5.66
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.65
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.01
|15.00
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.21
|1.62
|—
|—
|1.52
|2.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.33
|1.34
|2.75
|1.46
|2.17
|1.72
|1.69
|2.19
|1.59
|2.36
|1.34
|3.20
|1.86
|1.96
|1.52
|2.52
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Днепр-1 2:0 Десна
Исход игры
Днепр-1
21.1% (32)
Ничья
25.7% (39)
Десна
53.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (70)
Меньше
53.33% (80)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
1:2 Десна
32.2% (49)
1:1 Ничья
23% (35)
0:1 Десна
15.8% (24)
1:0 Днепр-1
10.5% (16)
2:1 Днепр-1
9.2% (14)
1:3 Десна
2.6% (4)
0:2 Десна
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!