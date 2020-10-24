Панатинаикос
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Волос
19' Желтая карточкаБаррьентос Жан
42' Желтая карточкаСанчес Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sotiris Sylaidopoulos
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
19'
42'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|2
|0.4
|2.
|Карлитос Карлос
|1
|0.2
|3.
|Санчес Факундо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|3
|0.5
|2.
|Баррьентос Жан
|2 (2)
|0.33
|3.
|Варда Амр
|1
|0.17
|4.
|Мартинес Николас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|3
|0
|2.
|Македа Федерико
|2
|0
|3.
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|4.
|Хуанкар
|1
|0
|5.
|Велес Фран
|1
|0
|6.
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|7.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|8.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|4
|0
|2.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|4.
|Текио Серхио
|2
|0
|5.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|6.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|7.
|Stergios Dimopoulos
|1
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|0
|9.
|Rodrigo Colombo
|1
|0
|10.
|Феррари Франко
|1
|0
|11.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|12.
|Julian Bartolo
|1
|0
|13.
|Juan Perea
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Волос
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +6 =8 -6ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос
Волос Последние 20 матчей: +4 =4 -12Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Волос
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|6.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Атромитос
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Панатинаикос
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Панетоликос
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Лариса
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|14.
|Ламия
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.55
|1.27
|7.20
|1.07
|1.60
|2.25
|2.41
|1.52
|2.06
|1.77
|1.17
|4.70
|1.79
|2.03
|1.41
|2.95
|1.10
|6.25
|1.10
|6.30
|1.07
|7.50
|1.01
|12.50
|1.03
|10.00
|9.20
|1.02
|7.40
|1.06
|3.14
|1.34
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.27
|3.62
|1.09
|6.30
|1.06
|6.85
|1.00
|11.00
|—
|—