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Волос
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лариса
0'
5' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
27' Желтая карточка
 30'
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
24
Gerasimos
Mitoglou
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
23
Ринстра
Дан
19
Juan
Perea
11
Варда
Амр
12
Мартинес
Николас
II
9
Anastasios
Douvikas
1
Gergely
Nagy
25
Manolis
Bertos
4
Theocharis
Iliadis
5
Михаил
Алексиос
13
Мужек
Матео
6
Спарв
Тим
88
Николиас
Александрос
11
Плателлас
Вангелис
8
Милосавлевич
Радомир
7
Филип
Стелиано
17
Dimitris
Pinakas
Волос
4-2-3-1
Лариса
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Милосавлевич Радомир
27'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 3 0.43
2. Баррьентос Жан 2 (2) 0.29
3. Варда Амр 1 0.14
4. Julian Bartolo 1 0.14
5. Мартинес Николас II 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мужек Матео 1 0.2
2. Dimitris Pinakas 1 0.2
3. Торже Андрей-Габриэль 0 0
4. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 4 0
2. Гуаррочена Икер 3 0
3. Текио Серхио 3 0
4. Rodrigo Colombo 2 0
5. Санчес Сальвадор 2 0
6. Ендришек Эрик 1 0
7. Цоканис Тасос 1 0
8. Stergios Dimopoulos 1 0
9. Ринстра Дан 1 0
10. Феррари Франко 1 0
11. Anastasios Douvikas 1 0
12. Julian Bartolo 1 0
13. Juan Perea 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Сецерович Аднан 3 0
2. Дурмишай Фиорин 3 0
3. Труич Никола 2 0
4. Милосавлевич Радомир 2 0
5. Торже Андрей-Габриэль 1 0
6. Спарв Тим 1 0
7. Филип Стелиано 1 0
8. Николиас Александрос 1 0
9. Georgios Maidanos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4)
 Лариса 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК
Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: + = -
Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса
Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК Ламия 0:0 Лариса ОФИ 0:0 Лариса Лариса 0:2 Панатинаикос

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Лариса 3:1 Волос Суперлига Волос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:1 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Волос 0:0 7 3 3 1 7 - 4 12
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. Атромитос 0:0 7 2 3 2 6 - 9 9
8. ПАС Янина 0:0 6 1 3 2 6 - 7 6
9. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 8 3
13. Лариса 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Милосавлевич Радомир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Лариса
2.35
3.12
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.00 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 2.55 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.12 3.48

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.50 1.18 5.10 1.15 1.87 1.87 2.17 1.69 1.85 1.96 1.69 2.18 1.27 3.55 1.20 4.20 1.07 7.50 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.50
7.50 1.05 5.10 1.14 2.44 1.53 1.85 1.95 1.52 2.70 1.22 4.30 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.62 2.20 1.52 2.55 1.07 7.50 1.04 8.80
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.97 1.78 1.44 2.70 1.13 5.30
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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