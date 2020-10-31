Волос
1:1
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Лариса
5' Желтая карточкаМилосавлевич Радомир
27' Желтая карточкаAntonis Dentakis
31' Желтая карточкаМихаил Алексиос
33' Желтая карточкаGerasimos Mitoglou
50' Вторая желтая карточкаGerasimos Mitoglou
0:1
50' ПенальтиDimitris Pinakas
72' Желтая карточкаБаррьентос Жан
1:1
84' ГолAnastasios Douvikas
85' Красная карточкаРинстра Дан
90' Желтая карточкаТорже Андрей-Габриэль
90' Желтая карточкаManolis Bertos
23
Ринстра
Дан
19
Juan
Perea
11
Варда
Амр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
19 Juan PereaПолузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Юнес ХамзаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
27'
31'
50'
0:1
72'
84'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|4
|0.57
|2.
|Баррьентос Жан
|2 (2)
|0.29
|3.
|Варда Амр
|1
|0.14
|4.
|Julian Bartolo
|1
|0.14
|5.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitris Pinakas
|2 (1)
|0.4
|2.
|Мужек Матео
|1
|0.2
|3.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|4.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|5
|0
|2.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|3.
|Текио Серхио
|3
|0
|4.
|Ринстра Дан
|1
|1
|5.
|Gerasimos Mitoglou
|1
|1
|6.
|Rodrigo Colombo
|2
|0
|7.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|8.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|9.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|10.
|Stergios Dimopoulos
|1
|0
|11.
|Antonis Dentakis
|1
|0
|12.
|Феррари Франко
|1
|0
|13.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|14.
|Julian Bartolo
|1
|0
|15.
|Juan Perea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|3.
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0
|4.
|Труич Никола
|2
|0
|5.
|Милосавлевич Радомир
|2
|0
|6.
|Спарв Тим
|1
|0
|7.
|Manolis Bertos
|1
|0
|8.
|Михаил Алексиос
|1
|0
|9.
|Филип Стелиано
|1
|0
|10.
|Николиас Александрос
|1
|0
|11.
|Georgios Maidanos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|0
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|62.5% (5)
|Лариса
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: + = -Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК
Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: + = -Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса
Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК Ламия 0:0 Лариса ОФИ 0:0 Лариса Лариса 0:2 Панатинаикос
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|Астерас
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|11.
|Панатинаикос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.65
|1.44
|5.10
|1.15
|2.15
|1.65
|2.17
|1.69
|1.85
|1.96
|1.69
|2.18
|1.22
|4.00
|1.20
|4.20
|1.07
|7.50
|1.04
|9.50
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|
|7.50
|1.05
|5.10
|1.14
|2.44
|1.53
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.52
|2.70
|1.22
|4.30
|1.15
|5.20
|1.03
|9.70
|1.02
|10.25
|—
|—