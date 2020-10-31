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  3. Греция
Волос
1:1
Конец матча

Стадион:
Лариса
0'
5' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
27' Желтая карточка
Antonis Dentakis
31' Желтая карточка
Михаил Алексиос
33' Желтая карточка
Gerasimos Mitoglou
50' Вторая желтая карточка
Gerasimos Mitoglou
0:1
50' Пенальти
Dimitris Pinakas
72' Желтая карточка
Баррьентос Жан
1:1
84' Гол
Anastasios Douvikas
85' Красная карточка
Ринстра Дан
90' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
90' Желтая карточка
Manolis Bertos
90'+7
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
24
Gerasimos
Mitoglou
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
23
Ринстра
Дан
19
Juan
Perea
11
Варда
Амр
12
Мартинес
Николас
II
9
Anastasios
Douvikas
1
Gergely
Nagy
25
Manolis
Bertos
4
Theocharis
Iliadis
5
Михаил
Алексиос
13
Мужек
Матео
6
Спарв
Тим
88
Николиас
Александрос
11
Плателлас
Вангелис
8
Милосавлевич
Радомир
7
Филип
Стелиано
17
Dimitris
Pinakas
Волос
4-2-3-1
Лариса
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Милосавлевич Радомир
27'
Antonis Dentakis
 
31'
 
Михаил Алексиос
33'
Gerasimos Mitoglou
 
46'
Цоканис Тасос
Juan Perea
 
50'
Gerasimos Mitoglou
 
50'
0:1
Dimitris Pinakas
63'
 
Дурмишай Фиорин
Плателлас Вангелис
63'
 
Сецерович Аднан
Николиас Александрос
69'
Гуаррочена Икер
Antonis Dentakis
 
69'
Julian Bartolo
Мартинес Николас II
 
72'
Баррьентос Жан
 
80'
 
Georgios Maidanos
Филип Стелиано
81'
 
Торже Андрей-Габриэль
Dimitris Pinakas
84'
Anastasios Douvikas
1:1
85'
Ринстра Дан
 
88'
Stergios Dimopoulos
Julian Bartolo
 
89'
 
Кости Иоаннис
Theocharis Iliadis
89'
Giannis Kiakos
Anastasios Douvikas
 
90'
 
Торже Андрей-Габриэль
90'
 
Manolis Bertos

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 4 0.57
2. Баррьентос Жан 2 (2) 0.29
3. Варда Амр 1 0.14
4. Julian Bartolo 1 0.14
5. Мартинес Николас II 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 2 (1) 0.4
2. Мужек Матео 1 0.2
3. Торже Андрей-Габриэль 0 0
4. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 5 0
2. Гуаррочена Икер 3 0
3. Текио Серхио 3 0
4. Ринстра Дан 1 1
5. Gerasimos Mitoglou 1 1
6. Rodrigo Colombo 2 0
7. Санчес Сальвадор 2 0
8. Ендришек Эрик 1 0
9. Цоканис Тасос 1 0
10. Stergios Dimopoulos 1 0
11. Antonis Dentakis 1 0
12. Феррари Франко 1 0
13. Anastasios Douvikas 1 0
14. Julian Bartolo 1 0
15. Juan Perea 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Сецерович Аднан 3 0
2. Дурмишай Фиорин 3 0
3. Торже Андрей-Габриэль 2 0
4. Труич Никола 2 0
5. Милосавлевич Радомир 2 0
6. Спарв Тим 1 0
7. Manolis Bertos 1 0
8. Михаил Алексиос 1 0
9. Филип Стелиано 1 0
10. Николиас Александрос 1 0
11. Georgios Maidanos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 0 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 62.5% (5)
 Лариса 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК
Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: + = -
Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса
Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК Ламия 0:0 Лариса ОФИ 0:0 Лариса Лариса 0:2 Панатинаикос

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Лариса 3:1 Волос Суперлига Волос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 2:1 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 8 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Милосавлевич Радомир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Gerasimos Mitoglou получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Antonis Ntentakis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Милосавлевич Радомир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 9.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 5.25 1.14
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.12 3.48

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.65 1.44 5.10 1.15 2.15 1.65 2.17 1.69 1.85 1.96 1.69 2.18 1.22 4.00 1.20 4.20 1.07 7.50 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.50
7.50 1.05 5.10 1.14 2.44 1.53 1.85 1.95 1.52 2.70 1.22 4.30 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.09 6.50 1.52 2.55 1.07 7.50 1.04 8.80
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.97 1.78 1.44 2.70 1.13 5.30
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Где смотреть матч Волос 1:1 Лариса онлайн

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