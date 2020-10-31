Ламия
0:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Панатинаикос
0:1
8' ГолКарлитос Карлос
9' Желтая карточкаШенквельд Барт
16' Желтая карточкаСанчес Факундо
19' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
0:1
19' Не забитый пенальтиLazar Romanic
54' Желтая карточкаKonstantinos Bouloulis
0:2
60' ГолКарлитос Карлос
50
Mark
Asigba
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Mark AsigbaЗащитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Devis EpassyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Babis Tennes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sotiris Sylaidopoulos
Ход матча
8'
16'
19'
0:1
60'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|2 (2)
|0.33
|2.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0.17
|3.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|4
|0.67
|2.
|Македа Федерико
|2
|0.33
|3.
|Санчес Факундо
|0
|0
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|5.
|José Maurisio1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|3
|0
|2.
|Бехарано Данни
|2
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|4.
|Konstantinos Bouloulis
|2
|0
|5.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|6.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0
|7.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|8.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|9.
|Mark Asigba
|1
|0
|10.
|Lazar Romanic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|4
|0
|2.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|3.
|Македа Федерико
|2
|0
|4.
|Шенквельд Барт
|1
|0
|5.
|Хуанкар
|1
|0
|6.
|Велес Фран
|1
|0
|7.
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|8.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|9.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
|10.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Панатинаикос
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: + = -Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ
Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос
Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Панатинаикос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|Астерас
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Панатинаикос
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|0:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.90
|1.15
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.95
|1.37
|1.92
|1.88
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.14
|5.30
|1.09
|6.50
|1.01
|12.00
|1.04
|9.00
|0.00
|20.00
|
|5.38
|1.16
|—
|—
|2.77
|1.46
|2.58
|1.50
|2.16
|1.70
|1.72
|2.13
|1.47
|2.66
|1.35
|3.18
|1.48
|2.63
|1.45
|2.74
|1.13
|6.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—