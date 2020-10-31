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  3. Греция
Ламия
0:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:1
8' Гол
Карлитос Карлос
9' Желтая карточка
Шенквельд Барт
16' Желтая карточка
Санчес Факундо
19' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
0:1
19' Не забитый пенальти
Lazar Romanic
54' Желтая карточка
Konstantinos Bouloulis
0:2
60' Гол
Карлитос Карлос
63'
31
Теодоропулос
Костас
50
Mark
Asigba
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
29
Баханак
Патрик
16
Бехарано
Данни
23
Скондрас
Яннис
70
Milos
Deletic
61
Konstantinos
Bouloulis
18
Lazar
Romanic
11
Караманос
Тасос
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
47
Vasilios
Zagaritis
11
Хадзийованнис
Анастасиос
21
Курбелис
Димитрис
88
José
Maurisio1
7
Шавьер
Антониу
9
Македа
Федерико
10
Карлитос
Карлос
Ламия
4-2-3-1
Панатинаикос
4-4-1-1

Ход матча

8'
0:1
Карлитос Карлос
(Хадзийованнис Анастасиос)
9'
 
Шенквельд Барт
16'
 
Санчес Факундо
19'
 
Курбелис Димитрис
19'
Lazar Romanic
0:1
29'
Арабули Бачана
Караманос Тасос
 
46'
Leonardo Villalba II
Mark Asigba
 
54'
Konstantinos Bouloulis
 
60'
0:2
Карлитос Карлос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 0.33
2. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0.17
3. Хадзистравос Зисис 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 4 0.67
2. Македа Федерико 2 0.33
3. Санчес Факундо 0 0
4. Хадзийованнис Анастасиос 0 0
5. José Maurisio1 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 3 0
2. Бехарано Данни 2 0
3. Сарамантас Гиоргос 2 0
4. Konstantinos Bouloulis 2 0
5. Хадзистравос Зисис 0 1
6. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0
7. Leonardo Villalba II 1 0
8. Палавандишвили Гуга 1 0
9. Mark Asigba 1 0
10. Lazar Romanic 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 4 0
2. Курбелис Димитрис 4 0
3. Македа Федерико 2 0
4. Шенквельд Барт 1 0
5. Хуанкар 1 0
6. Велес Фран 1 0
7. Пуггурас Ахиллеас 1 0
8. Карлитос Карлос 1 0
9. Dimitrios Seprezis 1 0
10. Vasilios Zagaritis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Панатинаикос 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: + = -
Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ
Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос
Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос

Последние игры между собой

Ламия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Панатинаикос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Панатинаикос 0:1 Ламия Товарищеские матчи Панатинаикос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Ламия Кубок
Ламия 1:0 Панатинаикос Суперлига Ламия 1:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 Ламия Суперлига Панатинаикос 2:0 Ламия Суперлига Панатинаикос 1:0 Ламия Кубок Ламия 4:1 Панатинаикос Кубок Ламия 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Панатинаикос 1:0 6 1 3 2 5 - 6 6
10. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 8 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 0:1 6 0 1 5 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панатинаикос
18.98
5.73
1.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 4.90 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 4.40 1.22
  18.98 5.73 1.19

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.90 1.15 4.20 1.20 2.95 1.37 1.92 1.88 1.63 2.28 1.42 2.75 1.14 5.30 1.09 6.50 1.01 12.00 1.04 9.00 0.00 20.00
5.38 1.16 2.77 1.46 2.58 1.50 2.16 1.70 1.72 2.13 1.47 2.66 1.35 3.18 1.48 2.63 1.45 2.74 1.13 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.42 2.85 1.44 2.65 1.03 10.50 1.03 10.00
2.19 1.69 1.80 2.05 1.40 2.99 1.28 3.79 1.36 3.09 1.19 4.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.74 2.03 1.35 3.10 1.09 6.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
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