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Атромитос
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ПАС Янина
0' 31'
22
Янниотис
Андреас
29
Stefanos
Stroungis
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
19
Кивракидис
Кириакос
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
3
Галвао
Лукас
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Konstantinos
Kotsopoulos
9
Giorgos
Manousos
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
15
Rodrigo
Erramuspe
43
Пеерсман
Марвин
9
Christos
Eleftheriadis
10
Домингес
Хуан
6
Каргас
Яннис
7
Alexandros
Kartalis
14
Giorgos
Pamlidis
29
Jean-Baptiste
LEO
Атромитос
3-4-3
ПАС Янина
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 2 (1) 0.29
2. Dimitrios Goutas 2 0.29
3. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.14
4. Гало Родриго 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 3 0.5
2. Christos Eleftheriadis 1 0.17
3. Epaminondas Pantelakis 1 0.17
4. Vladyslav Naumets 1 0.17
5. Rodrigo Erramuspe 0 0
6. Stefanos Siontis 0 0
7. Пеерсман Марвин 0 0
8. Alexandros Kartalis 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Саломон Патрик 2 0
4. Матич Боян 0 1
5. Христодулопулос Лазарос 1 0
6. Гало Родриго 1 0
7. Рабельо Бриан 1 0
8. Янниотис Андреас 1 0
9. Dimitrios Goutas 1 0
10. Харисис Харилаос 1 0
11. Агайев Амир 1 0
12. Josip Tomasevic III 1 0
13. Stefanos Stroungis 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Пеерсман Марвин 3 0
2. Stefanos Siontis 2 0
3. Alexandros Kartalis 2 0
4. Хутесиотис Лефтерис 2 0
5. Epaminondas Pantelakis 2 0
6. Edwin Castro1 2 0
7. Крижман Санди 1 0
8. Rodrigo Erramuspe 1 0
9. Каргас Яннис 1 0
10. Салиакас Манолис 1 0
11. Vladyslav Naumets 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)
 ПАС Янина 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос
ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -
ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Атромитос 3:0 ПАС Янина Товарищеские матчи ПАС Янина 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Волос 0:0 7 3 3 1 7 - 4 12
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. Атромитос 0:0 7 2 3 2 6 - 9 9
8. ПАС Янина 0:0 6 1 3 2 6 - 7 6
9. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 8 3
13. Лариса 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
2.45
3.00
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.00 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 2.60 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 2.97 4.50
  2.45 2.52 3.97

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.80 1.15 5.80 1.12 2.08 1.70 2.02 1.79 1.74 2.10 1.33 3.15 1.25 3.65 1.10 6.25 1.06 8.20 1.04 9.00 0.00 16.00
6.00 1.09 5.05 1.14 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
3.31 1.32 2.35 1.59 1.95 1.88 1.68 2.19 1.42 2.85 1.61 2.31 1.47 2.67 1.44 2.80 1.18 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.77 1.97 1.60 2.35 1.11 5.80 1.06 8.00
2.34 1.60 1.59 2.36 1.31 3.45
1.55 2.45 1.31 3.36 1.41 2.89 1.39 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.17 1.64 1.50 2.50 1.17 4.70
3.15 1.36 2.22 1.66 1.53 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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