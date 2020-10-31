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Атромитос
0:2
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
31' Желтая карточка
Alexandros Kartalis
0:1
37' Гол
Christos Eleftheriadis
45' Желтая карточка
Каргас Яннис
49' Желтая карточка
Бусуладжич Азер
64' Желтая карточка
Матич Боян
65' Желтая карточка
Josip Tomasevic III
0:2
70' Гол
Каргас Яннис
87' Желтая карточка
Jean-Baptiste LEO
90'+3
22
Янниотис
Андреас
29
Stefanos
Stroungis
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
19
Кивракидис
Кириакос
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
3
Галвао
Лукас
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Konstantinos
Kotsopoulos
9
Giorgos
Manousos
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
15
Rodrigo
Erramuspe
43
Пеерсман
Марвин
9
Christos
Eleftheriadis
10
Домингес
Хуан
6
Каргас
Яннис
7
Alexandros
Kartalis
14
Giorgos
Pamlidis
29
Jean-Baptiste
LEO
Атромитос
3-4-3
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

31'
 
Alexandros Kartalis
37'
0:1
Christos Eleftheriadis
45'
 
Каргас Яннис
46'
Саломон Патрик
Харисис Харилаос
 
46'
 
Alexandros Lolis
Christos Eleftheriadis
46'
Josip Tomasevic III
Stefanos Stroungis
 
49'
Бусуладжич Азер
 
63'
Матич Боян
Konstantinos Kotsopoulos
 
64'
Матич Боян
 
65'
Josip Tomasevic III
 
68'
Умбидес Хавьер
Бусуладжич Азер
 
70'
0:2
Каргас Яннис
73'
 
Fabricio Brener
Alexandros Kartalis
76'
Petros Giakoumakis
Христодулопулос Лазарос
 
83'
 
Antonis Oikonomopoulos
Giorgos Pamlidis
87'
 
Jean-Baptiste LEO
90'
 
Angelos Liasos
Салиакас Манолис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 26 Нарушения правил 36
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 2 (1) 0.29
2. Dimitrios Goutas 2 0.29
3. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.14
4. Гало Родриго 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 3 0.5
2. Christos Eleftheriadis 2 0.33
3. Каргас Яннис 1 0.17
4. Epaminondas Pantelakis 1 0.17
5. Vladyslav Naumets 1 0.17
6. Rodrigo Erramuspe 0 0
7. Stefanos Siontis 0 0
8. Пеерсман Марвин 0 0
9. Alexandros Kartalis 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Матич Боян 1 1
4. Саломон Патрик 2 0
5. Josip Tomasevic III 2 0
6. Христодулопулос Лазарос 1 0
7. Бусуладжич Азер 1 0
8. Гало Родриго 1 0
9. Рабельо Бриан 1 0
10. Янниотис Андреас 1 0
11. Dimitrios Goutas 1 0
12. Харисис Харилаос 1 0
13. Агайев Амир 1 0
14. Stefanos Stroungis 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Пеерсман Марвин 3 0
2. Alexandros Kartalis 3 0
3. Stefanos Siontis 2 0
4. Каргас Яннис 2 0
5. Хутесиотис Лефтерис 2 0
6. Epaminondas Pantelakis 2 0
7. Edwin Castro1 2 0
8. Крижман Санди 1 0
9. Rodrigo Erramuspe 1 0
10. Салиакас Манолис 1 0
11. Jean-Baptiste LEO 1 0
12. Vladyslav Naumets 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)
 ПАС Янина 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос
ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -
ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Атромитос 3:0 ПАС Янина Товарищеские матчи ПАС Янина 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 8 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Христос Элефтериадис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Alexandros Kartalis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 3.30 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 2.97 4.50
  16.78 3.65 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.80 1.15 5.80 1.12 2.20 1.62 2.02 1.79 1.74 2.10 1.38 2.90 1.25 3.65 1.08 7.00 1.06 8.20 1.04 9.00 0.00 16.00
6.00 1.09 5.05 1.14 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
3.31 1.32 2.35 1.59 2.20 1.68 1.77 2.06 1.34 3.22 1.22 4.19 1.38 3.03 1.32 3.34 1.18 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.77 1.97 1.60 2.35 1.12 5.55 1.06 8.00
2.34 1.60 1.59 2.36 1.31 3.45
1.55 2.45 1.31 3.36 1.41 2.89 1.39 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.17 1.64 1.50 2.50 1.17 4.70
3.15 1.36 2.22 1.66 1.53 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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