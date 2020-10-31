31' Желтая карточкаAlexandros Kartalis
0:1
37' ГолChristos Eleftheriadis
45' Желтая карточкаКаргас Яннис
49' Желтая карточкаБусуладжич Азер
64' Желтая карточкаМатич Боян
65' Желтая карточкаJosip Tomasevic III
0:2
70' ГолКаргас Яннис
87' Желтая карточкаJean-Baptiste LEO
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
37'
45'
49'
64'
70'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
26 Нарушения правил 36
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|2 (1)
|0.29
|2.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.29
|3.
|Konstantinos Kotsopoulos
|1
|0.14
|4.
|Гало Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|3
|0.5
|2.
|Christos Eleftheriadis
|2
|0.33
|3.
|Каргас Яннис
|1
|0.17
|4.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.17
|5.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.17
|6.
|Rodrigo Erramuspe
|0
|0
|7.
|Stefanos Siontis
|0
|0
|8.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|9.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|2.
|Муньис Хуан
|1
|1
|3.
|Матич Боян
|1
|1
|4.
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|Josip Tomasevic III
|2
|0
|6.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|7.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|8.
|Гало Родриго
|1
|0
|9.
|Рабельо Бриан
|1
|0
|10.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|11.
|Dimitrios Goutas
|1
|0
|12.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|13.
|Агайев Амир
|1
|0
|14.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|2.
|Alexandros Kartalis
|3
|0
|3.
|Stefanos Siontis
|2
|0
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0
|5.
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|6.
|Epaminondas Pantelakis
|2
|0
|7.
|Edwin Castro1
|2
|0
|8.
|Крижман Санди
|1
|0
|9.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0
|10.
|Салиакас Манолис
|1
|0
|11.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0
|12.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|ПАС Янина
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос
ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|Астерас
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|11.
|Панатинаикос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.80
|1.15
|5.80
|1.12
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.02
|1.79
|1.74
|2.10
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.25
|3.65
|1.08
|7.00
|1.06
|8.20
|1.04
|9.00
|0.00
|16.00
|
|6.00
|1.09
|5.05
|1.14
|—
|—
|2.67
|1.45
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.61
|2.46
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.21
|4.20
|1.06
|7.70
|1.04
|8.20
|—
|—
|
|—
|—
|3.31
|1.32
|2.35
|1.59
|2.20
|1.68
|1.77
|2.06
|1.34
|3.22
|1.22
|4.19
|1.38
|3.03
|1.32
|3.34
|—
|—
|1.18
|4.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—