Фенербахче
0:0
Первый тайм: 28'
Коньяспор
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
89
Скубич
Нейц
21
Мия
Фарук
23
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
99 Адеми КемальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
35 Оруч ОзанВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Улудаг АлперПолузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
-
88 Даци ЭрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.25
|2.
|Саматта Мбвана
|2
|0.25
|3.
|Сиссе Паписс
|1
|0.13
|4.
|Валенсия Эннер
|1
|0.13
|5.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.13
|6.
|Азиз Сердар
|1
|0.13
|7.
|Туфан Озан
|1
|0.13
|8.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.13
|9.
|Перотти Диего
|1 (1)
|0.13
|10.
|Эркин Джанер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|4 (1)
|0.57
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.29
|3.
|Скубич Нейц
|0
|0
|4.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|5.
|Милошевич Дени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гюмюш Синан
|2
|1
|2.
|Густаво Диас
|3
|0
|3.
|Лемос Маурисио
|1
|1
|4.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|5.
|Эркин Джанер
|1
|0
|6.
|Соса Хосе
|1
|0
|7.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|8.
|Азиз Сердар
|1
|0
|9.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|11.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|12.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Улудаг Алпер
|2
|0
|2.
|Евтович Марко
|2
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|2
|0
|4.
|Мия Фарук
|2
|0
|5.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|6.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|7.
|Скубич Нейц
|1
|0
|8.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|9.
|Шехич Ибрагим
|1
|0
|10.
|Милошевич Дени
|1
|0
|11.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|12.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|13.
|Шенгелия Леван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Коньяспор
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =6 -2Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор
Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =8 -7Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Фенербахче 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:3 Фенербахче Кубок Коньяспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 6
|18
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|8.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|Хатайспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|16.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 5
|7
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Коньяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коньяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Коньяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.50
|1.05
|12.00
|1.01
|3.35
|1.31
|3.75
|1.23
|—
|—
|1.82
|1.97
|2.15
|1.72
|1.87
|1.91
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.27
|3.45
|1.10
|6.80
|1.08
|7.00
|1.02
|13.00
|
|12.50
|1.01
|11.75
|1.01
|4.60
|1.18
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.25
|3.62
|1.18
|4.20
|1.06
|7.00
|1.04
|7.70
|
|—
|—
|—
|—
|4.86
|1.20
|—
|—
|2.81
|1.47
|2.42
|1.60
|2.17
|1.73
|1.93
|1.94
|1.72
|2.19
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.21
|4.72
|—
|—
|—
|—