Фенербахче
0:2
Конец матча
Коньяспор
0:1
67' ГолЕвтович Марко
69' Желтая карточкаТуфан Озан
73' Желтая карточкаШехич Ибрагим
0:2
77' ГолКравец Артём
81' Желтая карточкаАзиз Сердар
84' Желтая карточкаУлудаг Алпер
88' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
89
Скубич
Нейц
21
Мия
Фарук
23
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
99 Адеми КемальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
35 Оруч ОзанВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Улудаг АлперПолузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
-
88 Даци ЭрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
67'
0:1
69'
73'
77'
81'
84'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
13 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.25
|2.
|Саматта Мбвана
|2
|0.25
|3.
|Сиссе Паписс
|1
|0.13
|4.
|Валенсия Эннер
|1
|0.13
|5.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.13
|6.
|Азиз Сердар
|1
|0.13
|7.
|Туфан Озан
|1
|0.13
|8.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.13
|9.
|Перотти Диего
|1 (1)
|0.13
|10.
|Эркин Джанер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|5 (1)
|0.71
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.29
|3.
|Евтович Марко
|1
|0.14
|4.
|Скубич Нейц
|0
|0
|5.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|6.
|Милошевич Дени
|0
|0
|7.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гюмюш Синан
|2
|1
|2.
|Густаво Диас
|3
|0
|3.
|Лемос Маурисио
|1
|1
|4.
|Азиз Сердар
|2
|0
|5.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|6.
|Эркин Джанер
|1
|0
|7.
|Соса Хосе
|1
|0
|8.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|9.
|Туфан Озан
|1
|0
|10.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|11.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|12.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|13.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Улудаг Алпер
|3
|0
|2.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|3.
|Евтович Марко
|2
|0
|4.
|Чалык Ахмет
|2
|0
|5.
|Мия Фарук
|2
|0
|6.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|7.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|8.
|Скубич Нейц
|1
|0
|9.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|10.
|Милошевич Дени
|1
|0
|11.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|12.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|13.
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|14.
|Шенгелия Леван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Коньяспор
|0
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|50% (4)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =6 -2Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор
Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =8 -7Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Фенербахче 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:3 Фенербахче Кубок Коньяспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|8.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|12.
|Хатайспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Коньяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коньяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Коньяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|3.70
|1.27
|—
|—
|12.00
|1.01
|—
|—
|1.66
|2.20
|—
|—
|3.75
|1.23
|—
|—
|1.18
|4.75
|2.15
|1.72
|1.87
|1.91
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.27
|3.45
|1.02
|13.00
|1.08
|7.00
|1.02
|13.00
|
|12.50
|1.01
|—
|—
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.60
|1.18
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.25
|3.62
|1.18
|4.20
|1.06
|7.00
|1.04
|7.70
|
|3.36
|1.33
|2.78
|1.46
|2.20
|1.70
|1.72
|2.17
|2.31
|1.64
|1.88
|1.98
|1.43
|2.90
|1.28
|3.76
|1.20
|4.61
|2.17
|1.73
|1.93
|1.94
|1.72
|2.19
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.21
|4.72
|—
|—
|—
|—