  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Фенербахче
0:2
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
67' Гол
Евтович Марко
69' Желтая карточка
Туфан Озан
73' Желтая карточка
Шехич Ибрагим
0:2
77' Гол
Кравец Артём
81' Желтая карточка
Азиз Сердар
84' Желтая карточка
Улудаг Алпер
88' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
90'+9
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
26
Тиссеран
Марсель
4
Азиз
Сердар
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
14
Пелкас
Димитрис
13
Валенсия
Эннер
27
Тиам
Маме
10
Саматта
Мбвана
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
16
Гючтекин
Огуз
8
Евтович
Марко
17
Чикалеши
Сокол
11
Милошевич
Дени
21
Мия
Фарук
23
Кравец
Артём
Фенербахче
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

46'
Перотти Диего
Тиам Маме
 
59'
Сиссе Паписс
Пелкас Димитрис
 
60'
 
Шенгелия Леван
Гючтекин Огуз
67'
0:1
Евтович Марко
(Шенгелия Леван)
69'
Туфан Озан
 
70'
Кадыоглу Ферди
Саматта Мбвана
 
73'
 
Шехич Ибрагим
73'
 
Улудаг Алпер
Евтович Марко
77'
0:2
Кравец Артём
(Бардакчи Абдулкерим)
81'
Азиз Сердар
 
84'
 
Улудаг Алпер
85'
Адеми Кемаль
Валенсия Эннер
 
88'
 
Демирбаг Адиль
90'
 
Уртадо Паоло
Милошевич Дени

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соса Хосе 2 (2) 0.25
2. Саматта Мбвана 2 0.25
3. Сиссе Паписс 1 0.13
4. Валенсия Эннер 1 0.13
5. Генюл Гёкхан 1 0.13
6. Азиз Сердар 1 0.13
7. Туфан Озан 1 0.13
8. Пелкас Димитрис 1 0.13
9. Перотти Диего 1 (1) 0.13
10. Эркин Джанер 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 5 (1) 0.71
2. Шенгелия Леван 2 0.29
3. Евтович Марко 1 0.14
4. Скубич Нейц 0 0
5. Шахинер Омер Али 0 0
6. Милошевич Дени 0 0
7. Бардакчи Абдулкерим 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Гюмюш Синан 2 1
2. Густаво Диас 3 0
3. Лемос Маурисио 1 1
4. Азиз Сердар 2 0
5. Валенсия Эннер 2 0
6. Эркин Джанер 1 0
7. Соса Хосе 1 0
8. Генюл Гёкхан 1 0
9. Туфан Озан 1 0
10. Пелкас Димитрис 1 0
11. Тиссеран Марсель 1 0
12. Кадыоглу Ферди 1 0
13. Байиндыр Алтай 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Улудаг Алпер 3 0
2. Шехич Ибрагим 2 0
3. Евтович Марко 2 0
4. Чалык Ахмет 2 0
5. Мия Фарук 2 0
6. Эдуок Самуэль 2 0
7. Хауберт Гильерме 2 0
8. Скубич Нейц 1 0
9. Шахинер Омер Али 1 0
10. Милошевич Дени 1 0
11. Бардакчи Абдулкерим 1 0
12. Чикалеши Сокол 1 0
13. Демирбаг Адиль 1 0
14. Шенгелия Леван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Коньяспор 0 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 50% (4)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор
Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Коньяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:3 Фенербахче Кубок Коньяспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Фенербахче Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 87.00 10.50 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 2.80 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.95 7.50
  8.12 2.96 1.70

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Коньяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коньяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Коньяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.70 1.27 12.00 1.01 1.66 2.20 3.75 1.23 1.18 4.75 2.15 1.72 1.87 1.91 1.03 12.00 1.27 3.45 1.02 13.00 1.08 7.00 1.02 13.00
12.50 1.01 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.98 1.51 2.49 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.00 1.04 7.70
3.36 1.33 2.78 1.46 2.20 1.70 1.72 2.17 2.31 1.64 1.88 1.98 1.43 2.90 1.28 3.76 1.20 4.61 2.17 1.73 1.93 1.94 1.72 2.19 1.59 2.44 1.21 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 2.28 1.63 1.03 12.00 1.19 4.40 1.03 12.00
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
3.31 1.36 2.99 1.42 2.36 1.63 1.81 2.09 1.56 2.52 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.32 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Фенербахче 0:2 Коньяспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный