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  3. Греция
ПАС Янина
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Панетоликос
0'
15' Желтая карточка
Каргас Яннис
21' Желтая карточка
Giorgos Liavas
56' Желтая карточка
 57'
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
4
Epaminondas
Pantelakis
43
Пеерсман
Марвин
9
Christos
Eleftheriadis
22
Stefanos
Siontis
80
Angelos
Liasos
17
Vladyslav
Naumets
29
Jean-Baptiste
LEO
14
Giorgos
Pamlidis
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
66
Apostolos
Konstantopoulos
4
Aristotle
Karasalidis
3
Vanderson
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
92
Яколиш
Антонио
30
Javier
Mendoza
12
Арийиби
Гболи
29
Вергос
Николаос
ПАС Янина
4-4-2
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

15'
Каргас Яннис
 
21'
 
Giorgos Liavas
56'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 3 0.38
2. Christos Eleftheriadis 2 0.25
3. Каргас Яннис 1 0.13
4. Jean-Baptiste LEO 1 0.13
5. Epaminondas Pantelakis 1 0.13
6. Vladyslav Naumets 1 0.13
7. Rodrigo Erramuspe 0 0
8. Stefanos Siontis 0 0
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Alexandros Kartalis 0 0
11. Eleftherios Choutetsiotis 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.25
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.13

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Stefanos Siontis 3 0
2. Пеерсман Марвин 3 0
3. Каргас Яннис 3 0
4. Alexandros Kartalis 3 0
5. Alexandros Lolis 1 1
6. Крижман Санди 2 0
7. Хутесиотис Лефтерис 2 0
8. Epaminondas Pantelakis 2 0
9. Edwin Castro1 2 0
10. Rodrigo Erramuspe 1 0
11. Салиакас Манолис 1 0
12. Jean-Baptiste LEO 1 0
13. Vladyslav Naumets 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Aristotle Karasalidis 2 0
2. Giorgos Liavas 2 0
3. Jorge Diaz1 2 0
4. Vanderson 0 1
5. Таар Аймен 0 1
6. Nicolas Mazzola 1 0
7. Яколиш Антонио 1 0
8. Далсью 1 0
9. Вергос Николаос 1 0
10. Перейра Элиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0
 Панетоликос 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Панетоликос: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Панетоликос 0:1 ПАС Янина Товарищеские матчи Панетоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 1:1 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:1 Панетоликос Разное ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Панатинаикос 7 2 3 2 7 - 6 9
8. ПАС Янина 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Панетоликос 0:0 8 0 4 4 3 - 11 4
13. Аполлон Смирнис 5 1 0 4 2 - 6 3
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Giorgos Liavas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панетоликос
2.00
3.50
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 2.17 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 2.28 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.50 4.80
  1.71 3.36 5.61

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.95 1.37 5.80 1.12 1.42 2.75 2.03 1.78 1.74 2.10 1.09 6.50 1.25 3.65 1.08 7.00 1.05 8.10 1.04 9.00 1.01 16.00
7.70 1.07 6.35 1.12 2.84 1.48 2.06 1.76 1.58 2.32 1.26 3.54 1.17 4.25 1.04 7.70
4.89 1.18 2.93 1.41 2.28 1.65 1.99 1.85 1.69 2.20 1.51 2.57 1.41 2.94 1.33 3.32 1.19 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.12 5.55 1.58 2.31 1.10 6.25 1.05 8.10
2.56 1.51 1.68 2.19 1.32 3.38
1.99 1.83 1.64 2.27 1.28 3.60 1.19 4.51 1.20 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.70
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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