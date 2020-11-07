ПАС Янина
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Зоссимадес
Панетоликос
15' Желтая карточкаКаргас Яннис
21' Желтая карточкаGiorgos Liavas
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
15'
21'
56'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|3
|0.38
|2.
|Christos Eleftheriadis
|2
|0.25
|3.
|Каргас Яннис
|1
|0.13
|4.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0.13
|5.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.13
|6.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.13
|7.
|Rodrigo Erramuspe
|0
|0
|8.
|Stefanos Siontis
|0
|0
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
|11.
|Eleftherios Choutetsiotis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.25
|2.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Stefanos Siontis
|3
|0
|2.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|3.
|Каргас Яннис
|3
|0
|4.
|Alexandros Kartalis
|3
|0
|5.
|Alexandros Lolis
|1
|1
|6.
|Крижман Санди
|2
|0
|7.
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|8.
|Epaminondas Pantelakis
|2
|0
|9.
|Edwin Castro1
|2
|0
|10.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0
|11.
|Салиакас Манолис
|1
|0
|12.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0
|13.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Aristotle Karasalidis
|2
|0
|2.
|Giorgos Liavas
|2
|0
|3.
|Jorge Diaz1
|2
|0
|4.
|Vanderson
|0
|1
|5.
|Таар Аймен
|0
|1
|6.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|7.
|Яколиш Антонио
|1
|0
|8.
|Далсью
|1
|0
|9.
|Вергос Николаос
|1
|0
|10.
|Перейра Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|Панетоликос
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +11 =3 -6ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =7 -8Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Панетоликос: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
ПАС Янина 1:1 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:1 Панетоликос Разное ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|ПАОК
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Панатинаикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|8.
|ПАС Янина
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|ОФИ
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Лариса
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Панетоликос
|0:0
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.95
|1.37
|5.80
|1.12
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|2.03
|1.78
|1.74
|2.10
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.25
|3.65
|1.08
|7.00
|1.05
|8.10
|1.04
|9.00
|1.01
|16.00
|
|7.70
|1.07
|6.35
|1.12
|—
|—
|2.84
|1.48
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.58
|2.32
|—
|—
|1.26
|3.54
|1.17
|4.25
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|4.89
|1.18
|2.93
|1.41
|2.28
|1.65
|1.99
|1.85
|1.69
|2.20
|1.51
|2.57
|1.41
|2.94
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.19
|4.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—