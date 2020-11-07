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ПАС Янина
0:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
15' Желтая карточка
Каргас Яннис
21' Желтая карточка
Giorgos Liavas
55' Желтая карточка
Салиакас Манолис
79' Желтая карточка
Apostolos Konstantopoulos
90'+4
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
4
Epaminondas
Pantelakis
43
Пеерсман
Марвин
9
Christos
Eleftheriadis
22
Stefanos
Siontis
80
Angelos
Liasos
17
Vladyslav
Naumets
29
Jean-Baptiste
LEO
14
Giorgos
Pamlidis
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
66
Apostolos
Konstantopoulos
4
Aristotle
Karasalidis
3
Vanderson
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
92
Яколиш
Антонио
30
Javier
Mendoza
12
Арийиби
Гболи
29
Вергос
Николаос
ПАС Янина
4-4-2
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

15'
Каргас Яннис
 
21'
 
Giorgos Liavas
55'
Салиакас Манолис
 
61'
Alexandros Kartalis
Vladyslav Naumets
 
65'
 
Franco Mazurek
Арийиби Гболи
72'
 
Alexandros Malis
Aristotle Karasalidis
74'
Antonis Oikonomopoulos
Салиакас Манолис
 
74'
Домингес Хуан
Angelos Liasos
 
79'
 
Apostolos Konstantopoulos
90'
 
Frederico Duarte
Javier Mendoza
90'
 
Angelos Tsigaras
Далсью

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 3 0.38
2. Christos Eleftheriadis 2 0.25
3. Каргас Яннис 1 0.13
4. Jean-Baptiste LEO 1 0.13
5. Epaminondas Pantelakis 1 0.13
6. Vladyslav Naumets 1 0.13
7. Rodrigo Erramuspe 0 0
8. Stefanos Siontis 0 0
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Alexandros Kartalis 0 0
11. Eleftherios Choutetsiotis 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.25
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.13

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Stefanos Siontis 3 0
2. Пеерсман Марвин 3 0
3. Каргас Яннис 3 0
4. Alexandros Kartalis 3 0
5. Alexandros Lolis 1 1
6. Крижман Санди 2 0
7. Салиакас Манолис 2 0
8. Хутесиотис Лефтерис 2 0
9. Epaminondas Pantelakis 2 0
10. Edwin Castro1 2 0
11. Rodrigo Erramuspe 1 0
12. Jean-Baptiste LEO 1 0
13. Vladyslav Naumets 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Aristotle Karasalidis 2 0
2. Giorgos Liavas 2 0
3. Jorge Diaz1 2 0
4. Vanderson 0 1
5. Таар Аймен 0 1
6. Nicolas Mazzola 1 0
7. Яколиш Антонио 1 0
8. Далсью 1 0
9. Вергос Николаос 1 0
10. Перейра Элиас 1 0
11. Apostolos Konstantopoulos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0
 Панетоликос 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Панетоликос: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Панетоликос 0:1 ПАС Янина Товарищеские матчи Панетоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 1:1 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 4:1 Панетоликос Разное ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига ПАС Янина 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига Панетоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Панатинаикос 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Атромитос 0:0 8 2 3 3 6 - 11 9
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
13. Аполлон Смирнис 5 1 0 4 2 - 6 3
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Giorgos Liavas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.80 1.14 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.25 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.50 4.80
  1.71 3.36 5.61

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.30 3.30 5.80 1.12 1.18 4.50 2.03 1.78 1.74 2.10 1.09 6.50 1.25 3.65 1.08 7.00 1.05 8.10 1.04 9.00 1.01 16.00
7.70 1.07 6.35 1.12 2.84 1.48 2.06 1.76 1.58 2.32 1.26 3.54 1.17 4.25 1.04 7.70
4.89 1.18 2.93 1.41 2.28 1.65 1.99 1.85 1.69 2.20 1.51 2.57 1.41 2.94 1.33 3.32 1.19 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.12 5.55 1.58 2.31 1.10 6.25 1.05 8.10
2.56 1.51 1.68 2.19 1.32 3.38
1.99 1.83 1.64 2.27 1.28 3.60 1.19 4.51 1.20 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.70
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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