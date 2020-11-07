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Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Атромитос
0'
19' Желтая карточка
Шенквельд Барт
25' Желтая карточка
Саломон Патрик
44'
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
47
Vasilios
Zagaritis
11
Хадзийованнис
Анастасиос
88
José
Maurisio1
21
Курбелис
Димитрис
7
Шавьер
Антониу
9
Македа
Федерико
10
Карлитос
Карлос
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
3
Галвао
Лукас
19
Кивракидис
Кириакос
11
Агайев
Амир
8
Умбидес
Хавьер
21
Саломон
Патрик
9
Giorgos
Manousos
23
Konstantinos
Kotsopoulos
99
Матич
Боян
Панатинаикос
4-4-1-1
Атромитос
4-4-1-1

Ход матча

19'
Шенквельд Барт
 
25'
 
Саломон Патрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 4 0.5
2. Македа Федерико 2 0.25
3. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.13
4. Санчес Факундо 0 0
5. José Maurisio1 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 2 (1) 0.25
2. Dimitrios Goutas 2 0.25
3. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.13
4. Гало Родриго 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 4 0
2. Курбелис Димитрис 4 0
3. Молло Йоан 1 1
4. Македа Федерико 2 0
5. Шенквельд Барт 2 0
6. Диудис Сократис 1 0
7. Хуанкар 1 0
8. Велес Фран 1 0
9. Пуггурас Ахиллеас 1 0
10. Карлитос Карлос 1 0
11. Dimitrios Seprezis 1 0
12. Vasilios Zagaritis 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Матич Боян 1 1
4. Саломон Патрик 2 0
5. Josip Tomasevic III 2 0
6. Христодулопулос Лазарос 1 0
7. Бусуладжич Азер 1 0
8. Гало Родриго 1 0
9. Рабельо Бриан 1 0
10. Янниотис Андреас 1 0
11. Dimitrios Goutas 1 0
12. Харисис Харилаос 1 0
13. Агайев Амир 1 0
14. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Атромитос 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК
ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Панатинаикос 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига
Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:2 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Панатинаикос 2:1 Атромитос Товарищеские матчи Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Атромитос 0:0 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Панатинаикос 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Атромитос 0:0 8 2 3 3 6 - 11 9
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
13. Аполлон Смирнис 5 1 0 4 2 - 6 3
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Атромитос
1.96
3.42
5.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.25 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 2.75 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.42 5.05
  1.96 2.69 5.68

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.17 6.10 1.13 1.87 1.87 2.06 1.76 1.76 2.06 1.25 3.75 1.28 3.90 1.05 8.50 1.05 8.30 1.04 8.60 1.01 16.50
7.30 1.05 6.05 1.10 2.69 1.44 2.06 1.76 1.61 2.45 1.25 3.95 1.19 4.45 1.05 8.80 1.03 8.80
3.53 1.29 2.85 1.42 2.05 1.79 1.71 2.14 1.50 2.59 1.81 2.02 1.58 2.38 1.45 2.74 1.44 2.84 1.19 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.50 2.48 1.62 2.30 1.04 9.00 1.05 7.70
2.48 1.54 1.67 2.20 1.30 3.52
1.32 3.32 1.17 4.94 1.37 3.05 1.38 3.10 1.32 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.11 1.72 1.48 2.60 1.18 5.00
3.12 1.36 2.14 1.71 1.47 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.00 1.21
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