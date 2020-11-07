Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Атромитос
19' Желтая карточкаШенквельд Барт
25' Желтая карточкаСаломон Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Матич БоянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
19'
25'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|4
|0.5
|2.
|Македа Федерико
|2
|0.25
|3.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.13
|4.
|Санчес Факундо
|0
|0
|5.
|José Maurisio1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|2 (1)
|0.25
|2.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.25
|3.
|Konstantinos Kotsopoulos
|1
|0.13
|4.
|Гало Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|4
|0
|2.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|3.
|Молло Йоан
|1
|1
|4.
|Македа Федерико
|2
|0
|5.
|Шенквельд Барт
|2
|0
|6.
|Диудис Сократис
|1
|0
|7.
|Хуанкар
|1
|0
|8.
|Велес Фран
|1
|0
|9.
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|10.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|11.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
|12.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|2.
|Муньис Хуан
|1
|1
|3.
|Матич Боян
|1
|1
|4.
|Саломон Патрик
|2
|0
|5.
|Josip Tomasevic III
|2
|0
|6.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|7.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|8.
|Гало Родриго
|1
|0
|9.
|Рабельо Бриан
|1
|0
|10.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|11.
|Dimitrios Goutas
|1
|0
|12.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|13.
|Агайев Амир
|1
|0
|14.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|Атромитос
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +7 =7 -6Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК
ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:2 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Панатинаикос 2:1 Атромитос Товарищеские матчи Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Атромитос 0:0 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|ПАОК
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Панатинаикос
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|8.
|ПАС Янина
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Атромитос
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|10.
|ОФИ
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Лариса
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Панетоликос
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.60
|1.17
|—
|—
|6.10
|1.13
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|2.06
|1.76
|1.76
|2.06
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.28
|3.90
|1.05
|8.50
|1.05
|8.30
|1.04
|8.60
|1.01
|16.50
|
|7.30
|1.05
|—
|—
|6.05
|1.10
|—
|—
|2.69
|1.44
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.19
|4.45
|1.05
|8.80
|1.03
|8.80
|—
|—
|
|—
|—
|3.53
|1.29
|2.85
|1.42
|2.05
|1.79
|1.71
|2.14
|1.50
|2.59
|1.81
|2.02
|1.58
|2.38
|1.45
|2.74
|1.44
|2.84
|—
|—
|1.19
|4.77
|—
|—
|—
|—
|—
|—