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Панатинаикос
0:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
19' Желтая карточка
Шенквельд Барт
25' Желтая карточка
Саломон Патрик
78' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
0:1
88' Гол
Христодулопулос Лазарос
90'+7
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
47
Vasilios
Zagaritis
11
Хадзийованнис
Анастасиос
88
José
Maurisio1
21
Курбелис
Димитрис
7
Шавьер
Антониу
9
Македа
Федерико
10
Карлитос
Карлос
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
3
Галвао
Лукас
19
Кивракидис
Кириакос
11
Агайев
Амир
8
Умбидес
Хавьер
21
Саломон
Патрик
9
Giorgos
Manousos
23
Konstantinos
Kotsopoulos
99
Матич
Боян
Панатинаикос
4-4-1-1
Атромитос
4-4-1-1

Ход матча

19'
Шенквельд Барт
 
25'
 
Саломон Патрик
59'
 
Христодулопулос Лазарос
Агайев Амир
61'
Канталапьерда Аитор
Шавьер Антониу
 
61'
Argyris Kampetsis
Македа Федерико
 
67'
 
Н'Сикулу Кларк
Матич Боян
74'
Вильяфаньес Лукас
Хадзийованнис Анастасиос
 
78'
Вильяфаньес Лукас
 
82'
 
Бусуладжич Азер
Саломон Патрик
82'
 
Харисис Харилаос
Умбидес Хавьер
82'
 
Муньис Хуан
Konstantinos Kotsopoulos
88'
0:1
Христодулопулос Лазарос
(Н'Сикулу Кларк)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 4 0.5
2. Македа Федерико 2 0.25
3. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.13
4. Санчес Факундо 0 0
5. José Maurisio1 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 2 (1) 0.25
2. Dimitrios Goutas 2 0.25
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.13
4. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.13
5. Гало Родриго 0 0
6. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 4 0
2. Курбелис Димитрис 4 0
3. Молло Йоан 1 1
4. Македа Федерико 2 0
5. Шенквельд Барт 2 0
6. Диудис Сократис 1 0
7. Вильяфаньес Лукас 1 0
8. Хуанкар 1 0
9. Велес Фран 1 0
10. Пуггурас Ахиллеас 1 0
11. Карлитос Карлос 1 0
12. Dimitrios Seprezis 1 0
13. Vasilios Zagaritis 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Саломон Патрик 3 0
3. Муньис Хуан 1 1
4. Матич Боян 1 1
5. Josip Tomasevic III 2 0
6. Христодулопулос Лазарос 1 0
7. Бусуладжич Азер 1 0
8. Гало Родриго 1 0
9. Рабельо Бриан 1 0
10. Янниотис Андреас 1 0
11. Dimitrios Goutas 1 0
12. Харисис Харилаос 1 0
13. Агайев Амир 1 0
14. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Атромитос 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК
ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Панатинаикос 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига
Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:2 Панатинаикос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига Панатинаикос 2:1 Атромитос Товарищеские матчи Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига Атромитос 0:0 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 8 2 3 3 7 - 7 9
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
13. Аполлон Смирнис 5 1 0 4 2 - 6 3
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 1.60 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.42 5.05
  3.30 1.55 8.64

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.76 2.00 6.10 1.13 1.11 5.80 2.06 1.76 1.76 2.06 1.09 6.50 1.28 3.90 1.05 8.50 1.05 8.30 1.04 8.60 1.01 16.50
7.30 1.05 6.05 1.10 2.69 1.44 2.06 1.76 1.61 2.45 1.25 3.95 1.19 4.45 1.05 8.80 1.03 8.80
1.65 2.24 1.39 2.97 1.13 5.77 1.48 2.64 1.34 3.20 1.50 2.59 1.81 2.02 1.58 2.38 1.45 2.74 1.44 2.84 1.19 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.50 2.48 1.62 2.30 1.04 9.00 1.05 7.70
2.48 1.54 1.67 2.20 1.30 3.52
1.32 3.32 1.17 4.94 1.37 3.05 1.38 3.10 1.32 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.11 1.72 1.48 2.60 1.18 5.00
3.12 1.36 2.14 1.71 1.47 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.00 1.21
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