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  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Первый тайм: 31'
Форталеза
0'
0:1
18' Гол
Bergson
31'
1
Дос
Сантос
Адербар
13
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
6
Азеведо
Марсио
26
Erick2
5
Веллингтон
III
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
20
Reinaldo
79
Renato
Kayzer
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
15
Фелипе
5
Juninho
V
11
Osvaldo
29
Bergson
17
David
VI
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Форталеза
4-4-2

Ход матча

18'
0:1
Bergson
(David VI)

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Eduardo III 2 0.11
2. Victor Vitinho4 2 0.11
3. Лео Ситтадини 2 0.11
4. Renato Kayzer 2 0.11
5. Жеуванио 1 0.05
6. Abner2 1 0.05
7. Фабиньо Энрике 1 0.05
8. Раванелли Феррейра 1 0.05
9. Christian Cardoso 1 0.05
10. Nikao 0 0
11. Thiago Heleno 0 0
12. Leo Gomes 0 0
13. Lucas Halter 0 0
14. Erick2 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.22
2. David VI 3 0.17
3. Bruno Melo 2 0.11
4. Romarinho3 2 0.11
5. Osvaldo 1 0.06
6. Juninho V 1 (1) 0.06
7. Gabriel Dias 1 0.06
8. Yuri Cesar 1 0.06
9. Bergson 1 0.06
10. Фелипе 1 0.06
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 7 0
2. Жеуванио 4 0
3. Christian Cardoso 4 0
4. Erick2 4 0
5. Thiago Heleno 3 0
6. Лео Ситтадини 3 0
7. Abner2 3 0
8. Jonatan VII 2 0
9. Khellven 2 0
10. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
11. Лучо Гонсалес 1 0
12. Энрике Педру II 1 0
13. Nikao 1 0
14. Фернандо Матос 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Renato Kayzer 1 0
17. Агилар Фелипе 1 0
18. Leo Gomes 1 0
19. Lucas Halter 1 0
20. Альварадо Джейми 1 0
21. Kawan 1 0
22. Victor Vitinho4 1 0
23. Pedrinho VI4 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 5 1
2. Juninho V 5 0
3. Juan Quintero II 3 1
4. Paulo III 3 0
5. David VI 3 0
6. Bruno Melo 3 0
7. Gabriel Dias 1 1
8. Osvaldo 2 0
9. Жаксон 2 0
10. Romarinho3 2 0
11. Yuri Cesar 2 0
12. Роджер де Карвальо 0 1
13. Carlinho 1 0
14. Tinga I 1 0
15. Derley II 1 0
16. Mariano Vazquez 1 0
17. Ronald 1 0
18. Adriano Marlon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 0 23.08% (3) 23.08% (3)
 Форталеза 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес
Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Кубок Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок
Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
2. Фламенго 19 10 5 4 33 - 25 35
3. Атлетико Минейро 18 10 2 6 31 - 23 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 16 8 6 2 24 - 14 30
6. Сантос 19 8 6 5 27 - 23 30
7. Палмейрас 18 7 7 4 25 - 20 28
8. Форталеза 1:0 18 7 6 5 17 - 12 27
9. Гремио 18 6 9 3 21 - 17 27
10. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
11. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Васко да Гама 17 5 4 8 20 - 25 19
16. Байя 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
18. Брагантино 19 4 7 8 22 - 26 19
19. Атлетико Паранаэнсе 0:1 19 4 4 11 13 - 21 16
20. Гойяс 17 2 6 9 20 - 31 12
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Форталеза
2.37
3.15
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 2.85 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.15 3.84
  5.34 3.36 1.76

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.50 1.12 5.10 1.16 2.08 1.70 2.17 1.69 1.84 1.96 1.67 2.21 1.33 3.15 1.18 4.20 1.09 6.50 1.03 9.50 1.02 10.00 0.00 17.50
6.85 1.11 5.30 1.17 2.46 1.56 1.82 2.01 1.51 2.73 1.20 4.75 1.16 5.50 1.04 11.75 1.03 12.50
6.76 1.12 5.18 1.17 3.10 1.38 2.40 1.60 2.09 1.77 4.43 1.22 2.72 1.48 2.15 1.74 1.88 1.98 1.60 2.39 1.46 2.79 1.37 3.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.85 1.90 1.51 2.55 1.11 5.80 1.04 8.90
2.38 1.58 1.53 2.50 1.26 3.85 1.06 9.40 1.04 11.25
2.29 1.65 1.89 1.97 1.46 2.79 1.30 3.56 1.72 2.17 1.44 2.86 1.16 5.38 1.12 6.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.93 1.82 1.42 2.75 1.13 5.50
2.88 1.42 1.92 1.88 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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