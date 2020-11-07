Атлетико Паранаэнсе
2:1
Конец матча
Форталеза
0:1
18' ГолBergson
60' Желтая карточкаЖаксон
1:1
62' ГолCarlos Eduardo III
64' Желтая карточкаВеллингтон III
81' Желтая карточкаФернандо Матос
2:1
90' ГолRenato Kayzer
13
Khellven
26
Erick2
11
Nikao
20
Reinaldo
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
15
Фелипе
11
Osvaldo
29
Bergson
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Bissoli
-
-
16 Abner2
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barros
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
29 BergsonНападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Max Walef
-
77 Igor Torres
-
-
2 Tinga I
-
-
14 Ronald
-
57 Yuri Cesar
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
46'
60'
62'
64'
66'
81'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Eduardo III
|3
|0.16
|2.
|Renato Kayzer
|3
|0.16
|3.
|Victor Vitinho4
|2
|0.11
|4.
|Лео Ситтадини
|2
|0.11
|5.
|Жеуванио
|1
|0.05
|6.
|Abner2
|1
|0.05
|7.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|8.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.05
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|10.
|Nikao
|0
|0
|11.
|Thiago Heleno
|0
|0
|12.
|Leo Gomes
|0
|0
|13.
|Lucas Halter
|0
|0
|14.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.22
|2.
|David VI
|3
|0.17
|3.
|Bruno Melo
|2
|0.11
|4.
|Romarinho3
|2
|0.11
|5.
|Osvaldo
|1
|0.06
|6.
|Juninho V
|1 (1)
|0.06
|7.
|Gabriel Dias
|1
|0.06
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.06
|9.
|Bergson
|1
|0.06
|10.
|Фелипе
|1
|0.06
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|8
|0
|2.
|Жеуванио
|4
|0
|3.
|Christian Cardoso
|4
|0
|4.
|Erick2
|4
|0
|5.
|Thiago Heleno
|3
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|7.
|Abner2
|3
|0
|8.
|Фернандо Матос
|2
|0
|9.
|Jonatan VII
|2
|0
|10.
|Khellven
|2
|0
|11.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|12.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|13.
|Энрике Педру II
|1
|0
|14.
|Nikao
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Renato Kayzer
|1
|0
|17.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|18.
|Leo Gomes
|1
|0
|19.
|Lucas Halter
|1
|0
|20.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|21.
|Kawan
|1
|0
|22.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|23.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|5
|1
|2.
|Juninho V
|5
|0
|3.
|Juan Quintero II
|3
|1
|4.
|Paulo III
|3
|0
|5.
|Жаксон
|3
|0
|6.
|David VI
|3
|0
|7.
|Bruno Melo
|3
|0
|8.
|Gabriel Dias
|1
|1
|9.
|Osvaldo
|2
|0
|10.
|Romarinho3
|2
|0
|11.
|Yuri Cesar
|2
|0
|12.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|13.
|Carlinho
|1
|0
|14.
|Tinga I
|1
|0
|15.
|Derley II
|1
|0
|16.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|17.
|Ronald
|1
|0
|18.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Форталеза
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =6 -7Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес
Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|18
|10
|2
|6
|31 - 23
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|1:1
|17
|8
|7
|2
|25 - 15
|31
|6.
|Сантос
|19
|8
|6
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Палмейрас
|18
|7
|7
|4
|25 - 20
|28
|8.
|Гремио
|18
|6
|9
|3
|21 - 17
|27
|9.
|Форталеза
|18
|6
|6
|6
|17 - 14
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|11.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Васко да Гама
|17
|5
|4
|8
|20 - 25
|19
|16.
|Байя
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|18.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|19.
|Брагантино
|19
|4
|7
|8
|22 - 26
|19
|20.
|Гойяс
|1:1
|18
|2
|7
|9
|21 - 32
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.50
|1.12
|5.10
|1.16
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.17
|1.69
|1.84
|1.96
|1.67
|2.21
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.18
|4.20
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.03
|9.50
|1.02
|11.00
|0.00
|17.50
|
|6.85
|1.11
|5.30
|1.17
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.51
|2.73
|—
|—
|1.20
|4.75
|—
|—
|1.16
|5.50
|1.04
|11.75
|1.03
|12.50
|—
|—
|
|6.76
|1.12
|5.18
|1.17
|3.10
|1.38
|3.72
|1.28
|3.09
|1.38
|2.45
|1.57
|1.85
|2.01
|1.54
|2.55
|1.31
|3.53
|1.56
|2.49
|1.38
|3.13
|1.28
|3.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—