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Сан-Паулу
1:1
Перерыв
Гойяс
0'
0:1
19' Гол
Фернандао
1:1
24' Гол
Brenner da Silva
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
4
Коста
Диего
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
12
Витор
Буэно
13
Luan5
21
Габриэл
Барбоза
26
Igor
Gomes
11
Лусиано
Невес
30
Brenner
da
Silva
23
Tadeu
I
2
Juan
Pintado
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
55
Чико
Луис
6
Кажу
16
Alejandro
Ariel
Cabral
5
Брено
Родригес
70
Vinicius5
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
95
Douglas
Baggio
99
Фернандао
Сан-Паулу
4-3-1-2
Гойяс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 6 0.35
2. Brenner da Silva 6 0.35
3. Рейналдо Мануэл 4 (4) 0.24
4. Габриэл Барбоза 3 0.18
5. Витор Буэно 2 0.12
6. Pablo I 1 0.06
7. Алвес Даниэл 1 0.06
8. Эрнанес Лима 1 0.06
9. Че Че 1 0.06
10. Igor Vinicius 0 0
11. Хуанфран Торрес 0 0
12. Tiago Luis Volpi 0 0
13. Leo XV 0 0
14. Gonzalo Carneiro 0 0
15. Igor Gomes 0 0
Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius5 5 0.28
2. Моура Рафаэл 4 (2) 0.22
3. Андраде Виктор 2 0.11
4. Бесса Даниэль 2 (1) 0.11
5. Фернандао 1 0.06
6. Shaylon 1 0.06
7. Rafael Vaz 1 0.06
8. David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.06
9. Ignacio Jara 1 0.06
10. Jefferson de Oliveira4 1 0.06
11. Виллальва Даниэль 0 0
12. Эдилсон Мендеш 0 0
13. Miguel Figueira 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Igor Vinicius 5 0
2. Рейналдо Мануэл 4 0
3. Алвес Даниэл 3 0
4. Габриэл Барбоза 3 0
5. Лусиано Невес 3 0
6. Коста Диего 2 0
7. Витор Буэно 2 0
8. Че Че 2 0
9. Brenner da Silva 2 0
10. Igor Gomes 2 0
11. Luan5 2 0
12. Эрнанес Лима 1 0
13. Хуанфран Торрес 1 0
14. Арболеда Роберт 1 0
15. Tiago Luis Volpi 1 0
16. Bruno VI 1 0
17. Pablo I 1 0
18. Leo XV 1 0
19. Lucas Perri 1 0
20. Lizeiro 1 0
Гойяс
# Игрок      
1. Rafael Vaz 3 1
2. Моура Рафаэл 4 0
3. Андраде Виктор 4 0
4. Эдилсон Мендеш 4 0
5. David Omar Rodriguez Barrera II 2 1
6. Брено Родригес 3 0
7. Виллальва Даниэль 3 0
8. Бесса Даниэль 3 0
9. Juan Pintado 3 0
10. Сандро Раньери 3 0
11. Jefferson de Oliveira4 1 1
12. Dias IV 2 0
13. Кажу 2 0
14. Heron 2 0
15. Vinicius5 2 0
16. Edson Ramos Silva2 2 0
17. Сандриньо Алессандро 1 0
18. Фернандао 1 0
19. Фузато Даниэл 1 0
20. Фильо Марсело 1 0
21. Alejandro Ariel Cabral 1 0
22. Douglas Baggio 1 0
23. Tadeu I 1 0
24. Mike I 1 0
25. Fabio Sanches 1 0
26. Зека 1 0
27. Miguel Figueira 1 0
28. Lucao3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 29.17% (7)
 Гойяс 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза
Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гойяс 1:1 Байя
Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 8
Гойяс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 9
Сан-Паулу 0:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:2 Сан-Паулу Серия A Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A
Сан-Паулу 3:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:2 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Сан-Паулу 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 0:1 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Сан-Паулу Серия A Гойяс 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
2. Фламенго 19 10 5 4 33 - 25 35
3. Атлетико Минейро 18 10 2 6 31 - 23 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 1:1 17 8 7 2 25 - 15 31
6. Сантос 19 8 6 5 27 - 23 30
7. Палмейрас 18 7 7 4 25 - 20 28
8. Гремио 18 6 9 3 21 - 17 27
9. Форталеза 18 6 6 6 17 - 14 24
10. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
11. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Васко да Гама 17 5 4 8 20 - 25 19
16. Байя 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 15 - 21 19
18. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
19. Брагантино 19 4 7 8 22 - 26 19
20. Гойяс 1:1 18 2 7 9 21 - 32 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Brenner da Silva бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Фернандао бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Гойяс
1.40
5.40
9.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.20 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 3.50 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.40 9.30
  1.42 3.88 10.52

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Гойяс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гойяс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Гойяс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.02 11.50 1.02 3.55 1.27 3.65 1.25 5.00 1.15 2.08 1.75 1.83 1.97 1.95 1.80 1.27 3.60 1.27 3.55 1.08 7.20 1.07 7.50 1.04 9.00
15.00 1.02 13.50 1.03 4.80 1.19 3.75 1.28 2.39 1.64 1.85 1.97 1.54 2.51 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.90
4.86 1.20 3.71 1.28 2.78 1.46 2.32 1.64 3.24 1.36 4.13 1.24 2.60 1.51 2.07 1.79 1.79 2.07 1.51 2.62 1.39 3.09 1.31 3.55 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.42 1.52 2.37 1.58 1.27 3.55 1.21 4.20 1.52 2.42 1.05 8.50
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.52 1.31 2.92 1.42 2.30 1.65 1.77 2.10 2.34 1.62 1.92 1.94 1.46 2.78 1.30 3.58 1.38 3.09 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Сан-Паулу 1:1 Гойяс онлайн

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