0:1
19' ГолФернандао
1:1
24' ГолBrenner da Silva
2:1
79' ГолIgor Gomes
83' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
87' Желтая карточкаLuan5
87' Желтая карточкаБрено Родригес
90' Вторая желтая карточкаБрено Родригес
3
Bruno
VI
12
Витор
Буэно
13
Luan5
26
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
9 Pablo I
-
41 Junior6
-
36 Patryck
-
-
16 Leo XV
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Чико ЛуисЗащитник
-
6 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Vinicius5Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ФернандаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
15 Heron
-
-
Главный тренер: Enderson Moreira
Ход матча
24'
58'
79'
2:1
83'
87'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brenner da Silva
|6
|0.35
|2.
|Лусиано Невес
|6
|0.35
|3.
|Рейналдо Мануэл
|4 (4)
|0.24
|4.
|Габриэл Барбоза
|3
|0.18
|5.
|Витор Буэно
|2
|0.12
|6.
|Pablo I
|1
|0.06
|7.
|Igor Gomes
|1
|0.06
|8.
|Алвес Даниэл
|1
|0.06
|9.
|Эрнанес Лима
|1
|0.06
|10.
|Че Че
|1
|0.06
|11.
|Igor Vinicius
|0
|0
|12.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|13.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|14.
|Leo XV
|0
|0
|15.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius5
|5
|0.28
|2.
|Моура Рафаэл
|4 (2)
|0.22
|3.
|Андраде Виктор
|2
|0.11
|4.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.11
|5.
|Фернандао
|1
|0.06
|6.
|Shaylon
|1
|0.06
|7.
|Rafael Vaz
|1
|0.06
|8.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.06
|9.
|Ignacio Jara
|1
|0.06
|10.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.06
|11.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|12.
|Эдилсон Мендеш
|0
|0
|13.
|Miguel Figueira
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Igor Vinicius
|5
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|3.
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|4.
|Алвес Даниэл
|3
|0
|5.
|Лусиано Невес
|3
|0
|6.
|Luan5
|3
|0
|7.
|Коста Диего
|2
|0
|8.
|Витор Буэно
|2
|0
|9.
|Че Че
|2
|0
|10.
|Brenner da Silva
|2
|0
|11.
|Igor Gomes
|2
|0
|12.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|13.
|Хуанфран Торрес
|1
|0
|14.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|15.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|16.
|Bruno VI
|1
|0
|17.
|Pablo I
|1
|0
|18.
|Leo XV
|1
|0
|19.
|Lucas Perri
|1
|0
|20.
|Lizeiro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брено Родригес
|4
|1
|2.
|Rafael Vaz
|3
|1
|3.
|Моура Рафаэл
|4
|0
|4.
|Андраде Виктор
|4
|0
|5.
|Эдилсон Мендеш
|4
|0
|6.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|2
|1
|7.
|Виллальва Даниэль
|3
|0
|8.
|Бесса Даниэль
|3
|0
|9.
|Juan Pintado
|3
|0
|10.
|Сандро Раньери
|3
|0
|11.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|1
|12.
|Dias IV
|2
|0
|13.
|Кажу
|2
|0
|14.
|Heron
|2
|0
|15.
|Vinicius5
|2
|0
|16.
|Edson Ramos Silva2
|2
|0
|17.
|Сандриньо Алессандро
|1
|0
|18.
|Фернандао
|1
|0
|19.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|20.
|Фильо Марсело
|1
|0
|21.
|Alejandro Ariel Cabral
|1
|0
|22.
|Douglas Baggio
|1
|0
|23.
|Tadeu I
|1
|0
|24.
|Mike I
|1
|0
|25.
|Fabio Sanches
|1
|0
|26.
|Зека
|1
|0
|27.
|Miguel Figueira
|1
|0
|28.
|Lucao3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|30.77% (8)
|Гойяс
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза
Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс Последние 20 матчей: +3 =6 -11Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гойяс 1:1 Байя
Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 8
Гойяс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 9
Сан-Паулу 3:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:2 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Сан-Паулу 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 0:1 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Сан-Паулу Серия A Гойяс 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Гойяс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|4.
|Атлетико Минейро
|18
|10
|2
|6
|31 - 23
|32
|5.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|6.
|Сантос
|19
|8
|6
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Палмейрас
|18
|7
|7
|4
|25 - 20
|28
|8.
|Гремио
|18
|6
|9
|3
|21 - 17
|27
|9.
|Коринтианс
|0:0
|20
|6
|7
|7
|22 - 26
|25
|10.
|Форталеза
|18
|6
|6
|6
|17 - 14
|24
|11.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|20
|5
|8
|7
|17 - 25
|23
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Васко да Гама
|17
|5
|4
|8
|20 - 25
|19
|16.
|Байя
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|18.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|19.
|Брагантино
|19
|4
|7
|8
|22 - 26
|19
|20.
|Гойяс
|18
|2
|6
|10
|21 - 33
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Гойяс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гойяс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Гойяс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|10.50
|1.02
|11.50
|1.02
|3.55
|1.27
|3.65
|1.25
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.08
|1.75
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.08
|7.20
|1.07
|9.00
|1.04
|9.00
|
|15.00
|1.02
|13.50
|1.03
|4.80
|1.19
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.85
|1.97
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.28
|3.75
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.09
|7.90
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.86
|1.20
|3.71
|1.28
|2.78
|1.46
|2.34
|1.62
|1.92
|1.95
|1.45
|2.80
|1.30
|3.63
|1.22
|4.43
|1.44
|2.84
|1.25
|4.09
|1.39
|3.09
|1.31
|3.55
|1.38
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.21
|4.20
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.05
|8.50
|
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|
|3.52
|1.31
|2.92
|1.42
|2.30
|1.65
|1.77
|2.10
|2.34
|1.62
|1.92
|1.94
|1.46
|2.78
|1.30
|3.58
|1.38
|3.09
|1.21
|4.59
|—
|—