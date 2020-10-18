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Этникос Ахна
1:2
Конец матча
Омония
0'
0:1
14' Гол
Ботеак Эрик
0:2
27' Гол
Дюриш Михал
52' Желтая карточка
Лекьякс Ян
56' Желтая карточка
Христофи Христофорос
65' Красная карточка
Ланг Адам
1:2
66' Пенальти
Elysee Goba Zakpa
79' Желтая карточка
Ibra Koneh
90' Желтая карточка
Дюриш Михал
90'+3
Этникос Ахна
Омония

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долежал Ян 2 0.33
2. Miguelito 1 0.17
3. Сантуш Гонсалу 1 0.17
4. Худобяк Игорь Ярославович 1 (1) 0.17
5. Элиа Мариос 1 (1) 0.17
6. Elysee Goba Zakpa 1 (1) 0.17
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 4 (2) 0.67
2. Дюриш Михал 1 0.17
3. Асанте Эрнест 1 0.17
4. Кику Франсишку 1 0.17
5. Кусулос Янис 1 0.17
6. Ционис Маринос 1 0.17
7. Какулис Андроникос 1 0.17
8. Сене Кали 1 0.17

Карточки

Этникос Ахна
# Игрок      
1. Элиа Мариос 2 0
2. Христофи Христофорос 2 0
3. Сантуш Гонсалу 2 0
4. Дейвисон Денилсон 1 0
5. Проич Йосип 1 0
6. Киприану Димитрис 1 0
7. Antonis Koumis 1 0
8. Папагеоргиу Гиоргос 1 0
9. Ibra Koneh 1 0
Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 1 1
2. Кику Франсишку 2 0
3. Кусулос Янис 2 0
4. Дюриш Михал 1 0
5. Гомес Хорди 1 0
6. Лекьякс Ян 1 0
7. Папулис Фотис 1 0
8. Харис Мавриас 1 0
9. Ционис Маринос 1 0
10. Лойзу Лойзос 1 0
11. Харалампус Харалампос 1 0
12. Konstantinos Venizelos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Этникос Ахна 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Омония 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна
Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос
Омония Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака
Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Омония: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Этникос Ахна 0:2 Омония Товарищеские матчи Омония 1:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Омония Первый дивизион
Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Омония Кубок Омония 0:0 Этникос Ахна Кубок Омония 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Кипра Этникос Ахна 0:2 Омония Кубок Кипра Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Аполлон 5 4 1 0 13 - 3 13
3. Анортосис 6 4 1 1 12 - 6 13
4. АЕК Ларнака 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Олимпиакос Никосия 6 3 0 3 7 - 8 9
6. АЕЛ Лимаcсол 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Докса Катокопия 5 2 2 1 8 - 8 8
8. АПОЭЛ 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Эрмис Арадиппу 6 2 1 3 4 - 10 7
10. Кармиотисса 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Пафос 6 1 2 3 6 - 8 5
12. Этникос Ахна 6 1 1 4 7 - 10 4
13. Неа Саламина 5 1 0 4 5 - 9 3
14. Эносис 6 1 0 5 4 - 11 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
20.00 10.00 1.22
5.45 3.84 1.65
5.80 4.10 1.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.90 1.07 3.30 1.30 2.60 1.50 2.10 1.74 2.90 1.37 1.79 2.03 1.44 2.70 1.75 2.00 1.12 5.70 1.20 5.90 1.04 12.00 1.03 10.00
8.00 1.04 3.40 1.27 2.60 1.46 1.91 1.93 1.45 2.62 1.31 3.14 1.11 5.25
3.62 1.29 2.78 1.45 2.20 1.68 1.90 1.93 1.68 2.20 1.48 2.69 1.45 2.75 1.32 3.40 1.11 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.87 1.93 2.15 1.65 1.10 5.90 1.42 2.75 1.04 9.50
2.94 1.37 1.95 1.80 1.42 2.73
3.05 1.39 2.51 1.54 1.96 1.88 1.58 2.40 1.42 2.92
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.63 2.15 1.25 3.55
2.63 1.45 1.67 2.13 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Букмекер Да Нет
5.90 1.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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