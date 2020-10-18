Этникос Ахна
1:2
Конец матча
Омония
0:1
14' ГолБотеак Эрик
0:2
27' ГолДюриш Михал
52' Желтая карточкаЛекьякс Ян
56' Желтая карточкаХристофи Христофорос
65' Красная карточкаЛанг Адам
1:2
66' ПенальтиElysee Goba Zakpa
79' Желтая карточкаIbra Koneh
90' Желтая карточкаДюриш Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Савич МиланЗащитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Долежал ЯнНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Проич ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Ibra Koneh
-
-
Главный тренер: Клафурич Деан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
14'
0:1
27'
0:2
52'
65'
66'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долежал Ян
|2
|0.33
|2.
|Miguelito
|1
|0.17
|3.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.17
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1 (1)
|0.17
|5.
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.17
|6.
|Elysee Goba Zakpa
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.67
|2.
|Дюриш Михал
|1
|0.17
|3.
|Асанте Эрнест
|1
|0.17
|4.
|Кику Франсишку
|1
|0.17
|5.
|Кусулос Янис
|1
|0.17
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0.17
|7.
|Какулис Андроникос
|1
|0.17
|8.
|Сене Кали
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элиа Мариос
|2
|0
|2.
|Христофи Христофорос
|2
|0
|3.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|4.
|Дейвисон Денилсон
|1
|0
|5.
|Проич Йосип
|1
|0
|6.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|7.
|Antonis Koumis
|1
|0
|8.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|9.
|Ibra Koneh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|1
|1
|2.
|Кику Франсишку
|2
|0
|3.
|Кусулос Янис
|2
|0
|4.
|Дюриш Михал
|1
|0
|5.
|Гомес Хорди
|1
|0
|6.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|7.
|Папулис Фотис
|1
|0
|8.
|Харис Мавриас
|1
|0
|9.
|Ционис Маринос
|1
|0
|10.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|11.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|12.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Этникос Ахна
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Омония
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +5 =3 -12Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна
Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос
Омония Последние 20 матчей: +11 =6 -3Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака
Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Омония: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Омония Кубок Омония 0:0 Этникос Ахна Кубок Омония 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Кипра Этникос Ахна 0:2 Омония Кубок Кипра Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Аполлон
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|Анортосис
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Докса Катокопия
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|АПОЭЛ
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Эрмис Арадиппу
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|10.
|Кармиотисса
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|11.
|Пафос
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|12.
|Этникос Ахна
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|13.
|Неа Саламина
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|14.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.90
|1.07
|3.30
|1.30
|2.60
|1.50
|2.10
|1.74
|2.90
|1.37
|1.79
|2.03
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.75
|2.00
|1.12
|5.70
|1.20
|5.90
|1.04
|12.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|8.00
|1.04
|3.40
|1.27
|2.60
|1.46
|—
|—
|1.91
|1.93
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.31
|3.14
|1.11
|5.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.62
|1.29
|2.78
|1.45
|2.20
|1.68
|1.90
|1.93
|1.68
|2.20
|1.48
|2.69
|1.45
|2.75
|1.32
|3.40
|—
|—
|1.11
|6.89
|—
|—
|—
|—