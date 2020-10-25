41' Желтая карточкаХарис Мавриас
82' Желтая карточкаПетру Константинос
0:0
84' Не забитый пенальтиГомес Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Нападающий
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
Главный тренер: Алос Карлос
Ход матча
41'
84'
0:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.57
|2.
|Дюриш Михал
|1
|0.14
|3.
|Асанте Эрнест
|1
|0.14
|4.
|Кику Франсишку
|1
|0.14
|5.
|Кусулос Янис
|1
|0.14
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0.14
|7.
|Какулис Андроникос
|1
|0.14
|8.
|Сене Кали
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелипе Жуан
|2 (2)
|0.25
|2.
|Балотелли Жонатан
|1
|0.13
|3.
|Удожи Чигозе
|1
|0.13
|4.
|Diego Barboza II
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|1
|1
|2.
|Кику Франсишку
|2
|0
|3.
|Харис Мавриас
|2
|0
|4.
|Кусулос Янис
|2
|0
|5.
|Дюриш Михал
|1
|0
|6.
|Гомес Хорди
|1
|0
|7.
|Папулис Фотис
|1
|0
|8.
|Ционис Маринос
|1
|0
|9.
|Абдуллахи Шеху
|1
|0
|10.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|11.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|12.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Dening
|3
|0
|2.
|Удожи Чигозе
|2
|0
|3.
|Diego Barboza II
|2
|0
|4.
|Mauro Bellone
|1
|0
|5.
|Балажиц Грегор
|1
|0
|6.
|Кириаку Андреас
|1
|0
|7.
|Гачевски Филип
|1
|0
|8.
|Майсурадзе Ираклий
|1
|0
|9.
|Фелипе Жуан
|1
|0
|10.
|Петру Константинос
|1
|0
|11.
|Kelly Irep
|1
|0
|12.
|Ilya Markovski
|1
|0
|13.
|Dimitris Theodorou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Эносис
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: + = -ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония
Эносис Последние 20 матчей: + = -АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 2:1 Эносис Эносис 0:2 АПОЭЛ
Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Омония: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Анортосис
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Омония
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|0
|4
|10 - 10
|12
|7.
|Докса Катокопия
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Пафос
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Эрмис Арадиппу
|7
|2
|1
|4
|4 - 12
|7
|11.
|Кармиотисса
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|13.
|Эносис
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|14.
|Неа Саламина
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.82
|1.92
|—
|—
|10.50
|1.03
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|3.30
|1.31
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.94
|1.86
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|1.06
|8.20
|1.05
|8.80
|—
|—
|—
|—
|9.60
|1.01
|—
|—
|4.10
|1.20
|—
|—
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.17
|1.72
|—
|—
|1.57
|2.27
|—
|—
|1.36
|2.88
|1.19
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.54
|2.48
|1.30
|3.44
|1.65
|2.24
|1.40
|2.91
|1.63
|2.28
|1.44
|2.76
|1.36
|3.09
|1.62
|2.31
|1.49
|2.62
|1.89
|1.94
|1.62
|2.29
|1.48
|2.64
|1.42
|2.87
|—
|—
|1.15
|5.56
|—
|—
|—
|—