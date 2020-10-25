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Омония
0:0
Конец матча
Эносис
0'
41' Желтая карточка
Харис Мавриас
82' Желтая карточка
Петру Константинос
0:0
84' Не забитый пенальти
Гомес Хорди
90'+6
Омония
Эносис

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 4 (2) 0.57
2. Дюриш Михал 1 0.14
3. Асанте Эрнест 1 0.14
4. Кику Франсишку 1 0.14
5. Кусулос Янис 1 0.14
6. Ционис Маринос 1 0.14
7. Какулис Андроникос 1 0.14
8. Сене Кали 1 0.14
Эносис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелипе Жуан 2 (2) 0.25
2. Балотелли Жонатан 1 0.13
3. Удожи Чигозе 1 0.13
4. Diego Barboza II 1 0.13

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 1 1
2. Кику Франсишку 2 0
3. Харис Мавриас 2 0
4. Кусулос Янис 2 0
5. Дюриш Михал 1 0
6. Гомес Хорди 1 0
7. Папулис Фотис 1 0
8. Ционис Маринос 1 0
9. Абдуллахи Шеху 1 0
10. Лойзу Лойзос 1 0
11. Харалампус Харалампос 1 0
12. Konstantinos Venizelos 1 0
Эносис
# Игрок      
1. Emanuel Dening 3 0
2. Удожи Чигозе 2 0
3. Diego Barboza II 2 0
4. Mauro Bellone 1 0
5. Балажиц Грегор 1 0
6. Кириаку Андреас 1 0
7. Гачевски Филип 1 0
8. Майсурадзе Ираклий 1 0
9. Фелипе Жуан 1 0
10. Петру Константинос 1 0
11. Kelly Irep 1 0
12. Ilya Markovski 1 0
13. Dimitris Theodorou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Эносис 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония
Эносис Последние 20 матчей: + = -
АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 2:1 Эносис Эносис 0:2 АПОЭЛ
Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Омония: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Омония 3:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:2 Омония Первый дивизион Эносис 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Эносис Первый дивизион
Эносис 1:4 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Эносис Первый дивизион Эносис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 4:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Эносис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Анортосис 7 5 1 1 14 - 6 16
3. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
4. Омония 7 4 3 0 11 - 5 15
5. АЕЛ Лимаcсол 7 4 0 3 12 - 10 12
6. Олимпиакос Никосия 8 4 0 4 10 - 10 12
7. Докса Катокопия 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Пафос 8 3 2 3 10 - 8 11
9. АПОЭЛ 7 2 2 3 5 - 8 8
10. Эрмис Арадиппу 7 2 1 4 4 - 12 7
11. Кармиотисса 8 1 3 4 8 - 14 6
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 8 - 13 4
13. Эносис 8 1 1 6 5 - 15 4
14. Неа Саламина 7 1 0 6 5 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Харис Мавриас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.65 1.65 7.77
1.35 4.70 8.60
3.56 1.48 9.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.82 1.92 10.50 1.03 1.11 5.80 3.30 1.31 1.07 7.50 1.94 1.86 1.71 2.14 1.07 7.50 1.21 4.10 1.05 8.50 1.06 8.20 1.05 8.80
9.60 1.01 4.10 1.20 3.14 1.33 2.17 1.72 1.57 2.27 1.36 2.88 1.19 4.00
1.54 2.48 1.30 3.44 1.65 2.24 1.40 2.91 1.63 2.28 1.44 2.76 1.36 3.09 1.62 2.31 1.49 2.62 1.89 1.94 1.62 2.29 1.48 2.64 1.42 2.87 1.15 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.37 2.95 2.12 1.72 1.18 4.50 1.17 4.90
3.40 1.29 2.25 1.60 1.49 2.51
1.20 4.46 1.52 2.52 2.10 1.75 1.66 2.23 1.48 2.70 1.33 3.36
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.31 1.83 1.91 1.40 2.80
2.90 1.38 1.73 2.04 1.33 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Омония 0:0 Эносис онлайн

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