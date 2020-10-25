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Этникос Ахна
1:0
Первый тайм: 30'
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
23' Гол
Elysee Goba Zakpa
30'

Ход матча

23'
Elysee Goba Zakpa
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долежал Ян 2 0.29
2. Miguelito 1 0.14
3. Сантуш Гонсалу 1 0.14
4. Худобяк Игорь Ярославович 1 (1) 0.14
5. Элиа Мариос 1 (1) 0.14
6. Elysee Goba Zakpa 1 (1) 0.14
Олимпиакос Никосия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vasilios Mantzis 3 0.38
2. Gustavo XXI 2 0.25
3. Ван Кессел Гино 1 0.13
4. Захариу Панайотис 1 0.13

Карточки

Этникос Ахна
# Игрок      
1. Элиа Мариос 2 0
2. Христофи Христофорос 2 0
3. Сантуш Гонсалу 2 0
4. Дейвисон Денилсон 1 0
5. Проич Йосип 1 0
6. Киприану Димитрис 1 0
7. Antonis Koumis 1 0
8. Папагеоргиу Гиоргос 1 0
9. Ibra Koneh 1 0
Олимпиакос Никосия
# Игрок      
1. Ван Кессел Гино 3 0
2. Omar Cabrera Santana 2 0
3. Vasilios Mantzis 2 0
4. Салли Эдгар 1 0
5. Sambinha 1 0
6. Гаруфалиас Ираклис 1 0
7. Нани II 1 0
8. Михаил Неофитос 1 0
9. Christian Manrique 1 0
10. Fabrice Nkwoh 1 0
11. Stelios Andreou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Этникос Ахна 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Олимпиакос Никосия 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -
Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна
Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Пафос Олимпиакос Никосия 4:0 Ксилотимву
Эрмис Арадиппу 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:4 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Докса 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Эрмис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Олимпиакос Никосия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Товарищеские матчи Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Второй дивизион
Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Анортосис 7 5 1 1 14 - 6 16
3. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
4. Омония 0:0 7 4 3 0 11 - 5 15
5. АЕЛ Лимаcсол 7 4 0 3 12 - 10 12
6. Докса Катокопия 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Пафос 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Олимпиакос Никосия 0:1 8 3 0 5 7 - 10 9
9. АПОЭЛ 7 2 2 3 5 - 8 8
10. Этникос Ахна 1:0 7 2 1 4 8 - 10 7
11. Эрмис Арадиппу 7 2 1 4 4 - 12 7
12. Кармиотисса 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Эносис 0:0 8 1 1 6 5 - 15 4
14. Неа Саламина 7 1 0 6 5 - 14 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Elysee Goba Zakpa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Олимпиакос Никосия
3.15
3.57
4.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.85 3.40 2.45
3.15 2.95 2.20
2.92 3.45 2.28
1.86 3.57 4.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 8.70 1.05 2.48 1.50 2.75 1.41 1.50 2.48 1.73 2.10 1.52 2.50 1.15 5.00 1.15 5.10 1.03 10.00 1.03 10.50
8.60 1.03 3.72 1.23 2.99 1.36 1.96 1.88 1.58 2.29 1.33 3.04 1.13 4.90
4.02 1.25 2.99 1.38 2.28 1.63 2.59 1.50 2.26 1.64 1.93 1.90 1.67 2.22 1.51 2.54 1.12 6.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.97 1.77 2.03 1.82 1.14 5.20 1.13 5.20
3.14 1.33 2.00 1.76 1.44 2.65
3.17 1.36 2.52 1.52 1.98 1.85 1.59 2.35 1.82 2.01
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.42 1.69 2.08 1.28 3.45
2.90 1.38 1.70 2.08 1.28 3.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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