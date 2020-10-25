Этникос Ахна
1:3
Конец матча
Олимпиакос Никосия
1:0
23' ГолElysee Goba Zakpa
32' Желтая карточкаХудобяк Игорь Ярославович
48' Желтая карточкаGiorgos Koushiappas
1:1
51' ГолVasilios Mantzis
53' Желтая карточкаVasilios Mantzis
71' Желтая карточкаKingsley Sarfo
1:2
83' ГолВан Кессел Гино
1:3
90' ГолВан Кессел Гино
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Савич МиланЗащитник
-
17 Проич ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Ibra Koneh
-
Главный тренер: Клафурич Деан
- Основной состав
- Вратарь
-
3 SambinhaЗащитник
-
31 Нани IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
10 Gustavo XXI
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Omar Hani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
23'
51'
1:1
53'
71'
83'
1:2
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долежал Ян
|2
|0.29
|2.
|Elysee Goba Zakpa
|2 (1)
|0.29
|3.
|Miguelito
|1
|0.14
|4.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.14
|5.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1 (1)
|0.14
|6.
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vasilios Mantzis
|4
|0.5
|2.
|Ван Кессел Гино
|2
|0.25
|3.
|Gustavo XXI
|2
|0.25
|4.
|Захариу Панайотис
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элиа Мариос
|2
|0
|2.
|Христофи Христофорос
|2
|0
|3.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1
|0
|5.
|Дейвисон Денилсон
|1
|0
|6.
|Проич Йосип
|1
|0
|7.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|8.
|Antonis Koumis
|1
|0
|9.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|10.
|Giorgos Koushiappas
|1
|0
|11.
|Ibra Koneh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|2.
|Vasilios Mantzis
|3
|0
|3.
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|4.
|Салли Эдгар
|1
|0
|5.
|Sambinha
|1
|0
|6.
|Kingsley Sarfo
|1
|0
|7.
|Гаруфалиас Ираклис
|1
|0
|8.
|Нани II
|1
|0
|9.
|Михаил Неофитос
|1
|0
|10.
|Christian Manrique
|1
|0
|11.
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|12.
|Stelios Andreou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Этникос Ахна
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|Олимпиакос Никосия
|22.22% (2)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна
Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Пафос Олимпиакос Никосия 4:0 Ксилотимву
Эрмис Арадиппу 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:4 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Докса 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Эрмис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Олимпиакос Никосия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Анортосис
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Омония
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|0
|4
|10 - 10
|12
|7.
|Докса Катокопия
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Пафос
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Эрмис Арадиппу
|7
|2
|1
|4
|4 - 12
|7
|11.
|Кармиотисса
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|13.
|Эносис
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|14.
|Неа Саламина
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.00
|1.08
|8.70
|1.05
|4.10
|1.20
|—
|—
|2.75
|1.41
|—
|—
|1.65
|2.15
|1.73
|2.10
|1.52
|2.50
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.15
|5.10
|1.05
|8.50
|1.03
|10.50
|—
|—
|8.60
|1.03
|3.72
|1.23
|—
|—
|2.99
|1.36
|—
|—
|1.96
|1.88
|—
|—
|1.58
|2.29
|—
|—
|1.33
|3.04
|1.13
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.02
|1.25
|3.49
|1.29
|2.84
|1.42
|2.06
|1.77
|1.50
|2.57
|1.29
|3.52
|1.50
|2.59
|1.34
|3.23
|1.51
|2.54
|—
|—
|1.12
|6.55
|—
|—