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Этникос Ахна
0:0
Второй тайм: 58'
Анортосис
0' 58'

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долежал Ян 2 0.25
2. Elysee Goba Zakpa 2 (1) 0.25
3. Miguelito 1 0.13
4. Сантуш Гонсалу 1 0.13
5. Худобяк Игорь Ярославович 1 (1) 0.13
6. Элиа Мариос 1 (1) 0.13
Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 4 (3) 0.5
2. Маниас Михалис 3 (2) 0.38
3. Branko Vrgoc 2 0.25
4. Квилитая Георгий 2 0.25
5. Галициос Георгиос 1 0.13
6. Charles Eloundou 1 0.13
7. Калцас Никос 1 0.13

Карточки

Этникос Ахна
# Игрок      
1. Элиа Мариос 2 0
2. Христофи Христофорос 2 0
3. Сантуш Гонсалу 2 0
4. Худобяк Игорь Ярославович 1 0
5. Дейвисон Денилсон 1 0
6. Проич Йосип 1 0
7. Киприану Димитрис 1 0
8. Antonis Koumis 1 0
9. Папагеоргиу Гиоргос 1 0
10. Giorgos Koushiappas 1 0
11. Ibra Koneh 1 0
Анортосис
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 1 1
2. Галициос Георгиос 2 0
3. Даушвили Муртаз 2 0
4. Окриашвили Торнике 2 0
5. Branko Vrgoc 2 0
6. Калцас Никос 2 0
7. Гушбауэр Йозеф 1 0
8. Лория Гиорги 1 0
9. Артиматас Костакис 1 0
10. Маниас Михалис 1 0
11. Charles Eloundou 1 0
12. Коррейя Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Этникос Ахна 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2)
 Анортосис 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -
Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна
Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия
Анортосис Последние 20 матчей: + = -
Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис
Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Анортосис: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Этникос Ахна 5:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион
Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Анортосис 0:0 8 5 2 1 14 - 6 17
3. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
4. Омония 7 4 3 0 11 - 5 15
5. АЕЛ Лимаcсол 8 5 0 3 14 - 11 15
6. Олимпиакос Никосия 8 4 0 4 10 - 10 12
7. Докса Катокопия 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Пафос 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Эрмис Арадиппу 8 3 1 4 5 - 12 10
10. АПОЭЛ 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Кармиотисса 8 1 3 4 8 - 14 6
12. Этникос Ахна 0:0 8 1 2 5 8 - 13 5
13. Эносис 8 1 1 6 5 - 15 4
14. Неа Саламина 8 1 0 7 5 - 15 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Анортосис
9.54
4.33
1.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 3.15 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 2.90 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.33 1.46
  9.54 3.06 1.59

Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «Анортосис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анортосис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «Анортосис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 9.90 1.03 1.77 1.97 3.15 1.33 1.22 4.00 1.88 1.92 1.66 2.23 1.04 9.00 1.20 4.30 1.08 7.00 1.05 8.70 1.04 9.30
9.80 1.01 4.10 1.20 3.14 1.33 2.11 1.76 1.63 2.19 1.40 2.72 1.17 4.25
3.00 1.38 2.13 1.72 1.78 2.05 1.55 2.44 1.33 3.28 1.43 2.82 1.60 2.34 1.44 2.78 1.58 2.37 1.46 2.70 1.41 2.92 1.15 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.42 2.75 2.15 1.70 1.22 4.00 1.16 4.80
3.20 1.32 2.16 1.65 1.50 2.48
1.20 4.35 1.58 2.38 2.05 1.78 1.63 2.28 1.48 2.68 1.35 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
2.99 1.36 1.79 1.96 1.34 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Этникос Ахна 0:0 Анортосис онлайн

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