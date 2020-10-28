Этникос Ахна
0:0
Второй тайм: 58'
Анортосис
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долежал Ян
|2
|0.25
|2.
|Elysee Goba Zakpa
|2 (1)
|0.25
|3.
|Miguelito
|1
|0.13
|4.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.13
|5.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1 (1)
|0.13
|6.
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|4 (3)
|0.5
|2.
|Маниас Михалис
|3 (2)
|0.38
|3.
|Branko Vrgoc
|2
|0.25
|4.
|Квилитая Георгий
|2
|0.25
|5.
|Галициос Георгиос
|1
|0.13
|6.
|Charles Eloundou
|1
|0.13
|7.
|Калцас Никос
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элиа Мариос
|2
|0
|2.
|Христофи Христофорос
|2
|0
|3.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1
|0
|5.
|Дейвисон Денилсон
|1
|0
|6.
|Проич Йосип
|1
|0
|7.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|8.
|Antonis Koumis
|1
|0
|9.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|10.
|Giorgos Koushiappas
|1
|0
|11.
|Ibra Koneh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|1
|1
|2.
|Галициос Георгиос
|2
|0
|3.
|Даушвили Муртаз
|2
|0
|4.
|Окриашвили Торнике
|2
|0
|5.
|Branko Vrgoc
|2
|0
|6.
|Калцас Никос
|2
|0
|7.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|8.
|Лория Гиорги
|1
|0
|9.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|10.
|Маниас Михалис
|1
|0
|11.
|Charles Eloundou
|1
|0
|12.
|Коррейя Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Этникос Ахна
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|Анортосис
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна
Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия
Анортосис Последние 20 матчей: + = -Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис
Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Анортосис: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Анортосис
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Омония
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|0
|4
|10 - 10
|12
|7.
|Докса Катокопия
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Пафос
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Эрмис Арадиппу
|8
|3
|1
|4
|5 - 12
|10
|10.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Кармиотисса
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|13.
|Эносис
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|14.
|Неа Саламина
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «Анортосис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анортосис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «Анортосис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.20
|1.20
|9.90
|1.03
|—
|—
|1.77
|1.97
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.88
|1.92
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.20
|4.30
|1.08
|7.00
|1.05
|8.70
|1.04
|9.30
|
|—
|—
|9.80
|1.01
|—
|—
|4.10
|1.20
|—
|—
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.11
|1.76
|—
|—
|1.63
|2.19
|—
|—
|1.40
|2.72
|1.17
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.00
|1.38
|2.13
|1.72
|1.78
|2.05
|1.55
|2.44
|1.33
|3.28
|1.43
|2.82
|1.60
|2.34
|1.44
|2.78
|1.58
|2.37
|1.46
|2.70
|1.41
|2.92
|—
|—
|1.15
|5.56
|—
|—
|—
|—