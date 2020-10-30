  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
Эносис
0:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
26' Желтая карточка
Садик Берат
59' Желтая карточка
Удожи Чигозе
60' Желтая карточка
Трайчевски Душко
74' Желтая карточка
Emanuel Dening
90'+4
Эносис
Докса Катокопия

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелипе Жуан 2 (2) 0.22
2. Балотелли Жонатан 1 0.11
3. Удожи Чигозе 1 0.11
4. Diego Barboza II 1 0.11
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 6 (2) 0.75
2. Кикаш 2 0.25
3. Энглезу Никос 1 0.13
4. Carlitos IX 1 0.13
5. Мучтарис Стефанос 1 0.13

Карточки

Эносис
# Игрок      
1. Emanuel Dening 4 0
2. Удожи Чигозе 3 0
3. Diego Barboza II 2 0
4. Mauro Bellone 1 0
5. Балажиц Грегор 1 0
6. Кириаку Андреас 1 0
7. Гачевски Филип 1 0
8. Майсурадзе Ираклий 1 0
9. Фелипе Жуан 1 0
10. Петру Константинос 1 0
11. Kelly Irep 1 0
12. Ilya Markovski 1 0
13. Dimitris Theodorou 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Трайчевски Душко 4 1
2. Садик Берат 3 0
3. Энглезу Никос 2 0
4. Меска 2 0
5. Больевич Владимир 1 0
6. Kevin Oliveira 1 0
7. Carlitos IX 1 0
8. Мучтарис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эносис 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Докса Катокопия 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Эносис Последние 20 матчей: + = -
Омония 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 2:1 Эносис
Эносис 0:2 АПОЭЛ Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: + = -
Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса
ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Эносис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Докса Катокопия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Докса Катокопия 1:1 Эносис Кубок Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 0:2 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:3 Эносис Первый дивизион
Докса Катокопия 2:2 Эносис Первый дивизион Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:0 Эносис Кубок Кипра Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 2:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Анортосис 8 6 1 1 15 - 6 19
3. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
4. Омония 7 4 3 0 11 - 5 15
5. АЕЛ Лимаcсол 8 5 0 3 14 - 11 15
6. Олимпиакос Никосия 8 4 0 4 10 - 10 12
7. Докса Катокопия 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Пафос 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Эрмис Арадиппу 8 3 1 4 5 - 12 10
10. АПОЭЛ 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Кармиотисса 8 1 3 4 8 - 14 6
12. Эносис 9 1 2 6 5 - 15 5
13. Этникос Ахна 8 1 1 6 8 - 14 4
14. Неа Саламина 8 1 0 7 5 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Садик Берат получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.10 1.50 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.38 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.32 2.98
  4.90 1.68 3.80

Самый высокий коэффициент на матч «Эносис» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эносис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эносис» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.45 2.62 7.10 1.07 1.04 9.00 2.39 1.58 1.97 1.84 1.09 6.50 1.37 2.95 1.05 8.50 1.10 6.30 1.08 7.10 1.01 12.50
7.30 1.06 3.10 1.32 2.38 1.54 1.76 2.11 1.36 2.97 1.26 3.48 1.08 6.25
1.95 1.88 1.62 2.30 1.30 3.44 3.60 1.29 2.84 1.43 2.66 1.49 2.08 1.76 1.79 2.06 1.61 2.35 1.43 2.86 1.45 2.67 1.30 3.53 1.11 7.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.30 3.30 1.76 2.06 1.12 5.55 1.10 6.60
2.77 1.41 1.82 1.92 1.36 2.97
2.94 1.41 2.41 1.58 1.88 1.95 1.54 2.50 1.39 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.46 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.42 1.28 2.43 1.52 1.60 2.25 1.22 3.98

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Эносис 0:0 Докса Катокопия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный