Эносис
0:0
Конец матча
Докса Катокопия
26' Желтая карточкаСадик Берат
59' Желтая карточкаУдожи Чигозе
60' Желтая карточкаТрайчевски Душко
74' Желтая карточкаEmanuel Dening
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Алос Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
37 Hugo Firmino
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 КикашНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
Ход матча
26'
59'
60'
63'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелипе Жуан
|2 (2)
|0.22
|2.
|Балотелли Жонатан
|1
|0.11
|3.
|Удожи Чигозе
|1
|0.11
|4.
|Diego Barboza II
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|6 (2)
|0.75
|2.
|Кикаш
|2
|0.25
|3.
|Энглезу Никос
|1
|0.13
|4.
|Carlitos IX
|1
|0.13
|5.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Dening
|4
|0
|2.
|Удожи Чигозе
|3
|0
|3.
|Diego Barboza II
|2
|0
|4.
|Mauro Bellone
|1
|0
|5.
|Балажиц Грегор
|1
|0
|6.
|Кириаку Андреас
|1
|0
|7.
|Гачевски Филип
|1
|0
|8.
|Майсурадзе Ираклий
|1
|0
|9.
|Фелипе Жуан
|1
|0
|10.
|Петру Константинос
|1
|0
|11.
|Kelly Irep
|1
|0
|12.
|Ilya Markovski
|1
|0
|13.
|Dimitris Theodorou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трайчевски Душко
|4
|1
|2.
|Садик Берат
|3
|0
|3.
|Энглезу Никос
|2
|0
|4.
|Меска
|2
|0
|5.
|Больевич Владимир
|1
|0
|6.
|Kevin Oliveira
|1
|0
|7.
|Carlitos IX
|1
|0
|8.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эносис
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Докса Катокопия
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Эносис Последние 20 матчей: + = -Омония 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 2:1 Эносис
Эносис 0:2 АПОЭЛ Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: + = -Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса
ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Эносис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Докса Катокопия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Докса Катокопия 2:2 Эносис Первый дивизион Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:0 Эносис Кубок Кипра Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 2:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Анортосис
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Омония
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|0
|4
|10 - 10
|12
|7.
|Докса Катокопия
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Пафос
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Эрмис Арадиппу
|8
|3
|1
|4
|5 - 12
|10
|10.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Кармиотисса
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|12.
|Эносис
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|13.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|14.
|Неа Саламина
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эносис» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эносис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эносис» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.45
|2.62
|—
|—
|7.10
|1.07
|1.04
|9.00
|—
|—
|2.39
|1.58
|1.97
|1.84
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.10
|6.30
|1.08
|7.10
|1.01
|12.50
|
|—
|—
|—
|—
|7.30
|1.06
|3.10
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.54
|—
|—
|1.76
|2.11
|—
|—
|1.36
|2.97
|—
|—
|1.26
|3.48
|1.08
|6.25
|—
|—
|—
|—
|
|1.95
|1.88
|1.62
|2.30
|1.30
|3.44
|3.60
|1.29
|2.84
|1.43
|2.66
|1.49
|2.08
|1.76
|1.79
|2.06
|1.61
|2.35
|1.43
|2.86
|1.45
|2.67
|1.30
|3.53
|—
|—
|1.11
|7.08
|—
|—