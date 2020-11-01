Олимпиакос Никосия
1:0
Конец матча
Омония
62' Желтая карточкаSambinha
1:0
79' ГолChristian Manrique
90' Желтая карточкаParis Psaltis
- Основной состав
- Вратарь
-
3 SambinhaЗащитник
-
31 Нани IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
80 Omar Hani
-
-
-
10 Gustavo XXI
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
62'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vasilios Mantzis
|4
|0.44
|2.
|Ван Кессел Гино
|3
|0.33
|3.
|Gustavo XXI
|2
|0.22
|4.
|Захариу Панайотис
|1
|0.11
|5.
|Christian Manrique
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.5
|2.
|Дюриш Михал
|1
|0.13
|3.
|Асанте Эрнест
|1
|0.13
|4.
|Кику Франсишку
|1
|0.13
|5.
|Кусулос Янис
|1
|0.13
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0.13
|7.
|Какулис Андроникос
|1
|0.13
|8.
|Сене Кали
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|2.
|Vasilios Mantzis
|3
|0
|3.
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|4.
|Sambinha
|2
|0
|5.
|Нани II
|2
|0
|6.
|Салли Эдгар
|1
|0
|7.
|Гаруфалиас Ираклис
|1
|0
|8.
|Михаил Неофитос
|1
|0
|9.
|Paris Psaltis
|1
|0
|10.
|Christian Manrique
|1
|0
|11.
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|12.
|Stelios Andreou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|1
|1
|2.
|Кику Франсишку
|2
|0
|3.
|Харис Мавриас
|2
|0
|4.
|Кусулос Янис
|2
|0
|5.
|Дюриш Михал
|1
|0
|6.
|Гомес Хорди
|1
|0
|7.
|Папулис Фотис
|1
|0
|8.
|Ционис Маринос
|1
|0
|9.
|Абдуллахи Шеху
|1
|0
|10.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|11.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|12.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос Никосия
|18.18% (2)
|0
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
|Омония
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Пафос
Олимпиакос Никосия 4:0 Ксилотимву Эрмис Арадиппу 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:4 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Докса 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Эрмис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +10 =6 -4Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония
Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 11
Омония: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 0
Олимпиакос Никосия 1:4 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|20
|2.
|Анортосис
|0:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Омония
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|6.
|Олимпиакос Никосия
|9
|5
|0
|4
|11 - 10
|15
|7.
|Докса Катокопия
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Пафос
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|1
|5
|6 - 14
|10
|10.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|Кармиотисса
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Эносис
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|13.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|14.
|Неа Саламина
|8
|1
|0
|7
|5 - 15
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос Никосия» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос Никосия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос Никосия» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.65
|2.15
|6.50
|1.08
|1.08
|7.00
|—
|—
|2.21
|1.66
|1.86
|1.94
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.05
|8.50
|1.09
|7.10
|1.03
|10.00
|1.01
|14.00
|
|—
|—
|6.55
|1.07
|3.02
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.62
|—
|—
|1.70
|2.21
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.22
|3.82
|1.06
|6.80
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|2.74
|1.46
|2.31
|1.62
|1.89
|1.94
|1.66
|2.24
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.24
|4.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—