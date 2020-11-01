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Олимпиакос Никосия
1:0
Конец матча
Омония
0'
62' Желтая карточка
Sambinha
1:0
79' Гол
Christian Manrique
90' Желтая карточка
Paris Psaltis
90'+4
Олимпиакос Никосия
Омония

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vasilios Mantzis 4 0.44
2. Ван Кессел Гино 3 0.33
3. Gustavo XXI 2 0.22
4. Захариу Панайотис 1 0.11
5. Christian Manrique 1 0.11
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 4 (2) 0.5
2. Дюриш Михал 1 0.13
3. Асанте Эрнест 1 0.13
4. Кику Франсишку 1 0.13
5. Кусулос Янис 1 0.13
6. Ционис Маринос 1 0.13
7. Какулис Андроникос 1 0.13
8. Сене Кали 1 0.13

Карточки

Олимпиакос Никосия
# Игрок      
1. Ван Кессел Гино 3 0
2. Vasilios Mantzis 3 0
3. Omar Cabrera Santana 2 0
4. Sambinha 2 0
5. Нани II 2 0
6. Салли Эдгар 1 0
7. Гаруфалиас Ираклис 1 0
8. Михаил Неофитос 1 0
9. Paris Psaltis 1 0
10. Christian Manrique 1 0
11. Fabrice Nkwoh 1 0
12. Stelios Andreou 1 0
Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 1 1
2. Кику Франсишку 2 0
3. Харис Мавриас 2 0
4. Кусулос Янис 2 0
5. Дюриш Михал 1 0
6. Гомес Хорди 1 0
7. Папулис Фотис 1 0
8. Ционис Маринос 1 0
9. Абдуллахи Шеху 1 0
10. Лойзу Лойзос 1 0
11. Харалампус Харалампос 1 0
12. Konstantinos Venizelos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос Никосия 18.18% (2) 0 0 18.18% (2) 9.09% (1) 54.55% (6)
 Омония 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 Пафос
Олимпиакос Никосия 4:0 Ксилотимву Эрмис Арадиппу 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 2:2 Кармиотисса Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:4 Онисилос Сотира АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Докса 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Эрмис 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Кармиотисса Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония
Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 11
Омония: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 0
Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Олимпиакос Никосия 1:4 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 8 6 2 0 18 - 4 20
2. Анортосис 0:0 9 6 2 1 15 - 6 20
3. АЕЛ Лимаcсол 9 6 0 3 16 - 12 18
4. АЕК Ларнака 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Омония 8 4 3 1 11 - 6 15
6. Олимпиакос Никосия 9 5 0 4 11 - 10 15
7. Докса Катокопия 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Пафос 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Эрмис Арадиппу 9 3 1 5 6 - 14 10
10. АПОЭЛ 8 2 3 3 6 - 9 9
11. Кармиотисса 0:0 9 1 4 4 8 - 14 7
12. Эносис 9 1 2 6 5 - 15 5
13. Этникос Ахна 8 1 1 6 8 - 14 4
14. Неа Саламина 8 1 0 7 5 - 15 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 19'
    Захариу Панайотис уходит с поля. Fabrice Nkwoh выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 5.60 88.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 1.52 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.40 1.97
  4.01 3.23 2.06

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос Никосия» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос Никосия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос Никосия» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.65 2.15 6.50 1.08 1.08 7.00 2.21 1.66 1.86 1.94 1.05 8.50 1.31 3.25 1.05 8.50 1.09 7.10 1.03 10.00 1.01 14.00
6.55 1.07 3.02 1.33 2.21 1.62 1.70 2.21 1.32 3.20 1.22 3.82 1.06 6.80
3.15 1.36 2.74 1.46 2.31 1.62 1.89 1.94 1.66 2.24 1.50 2.62 1.24 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.31 3.25 1.69 2.17 1.13 5.40 1.09 7.10
2.65 1.44 1.74 2.02 1.34 3.10
2.73 1.47 2.23 1.67 1.74 2.14 1.46 2.74 1.34 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.31 1.52 1.55 2.35 1.20 3.95
3.32 1.30 2.25 1.60 1.54 2.38 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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