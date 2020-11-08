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Антверпен
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Стандард
0'
1:0
10' Гол
Рафаэлов Лиор
29'
46
Бутез
Жан
4
Сек
Абдулай
21
Батубинсика
Дилан
2
Де
Лат
Ричи
19
Миёши
Коджи
18
Хонгла
Мартин
38
Арун
Фарис
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
70
Мбокани
Дьёмерси
11
Рафаэлов
Лиор
16
Бодар
Арно
24
Николя
Гавори
34
Лайфис
Константинос
6
Дюссенн
Ноэ
41
Сике
Уго
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
28
Бастьен
Самюэль
18
Болевич
Александар
32
Баликвиша
Мишель-Анже
22
Лестьенн
Максим
Антверпен
3-4-3
Стандард
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.33
2. Мбокани Дьёмерси 4 0.33
3. Юклеред Симен 3 0.25
4. Сек Абдулай 2 0.17
5. Пиус Джуниор 2 0.17
6. Арун Фарис 1 0.08
7. Геркенс Питер 1 0.08
8. Хонгла Мартин 1 0.08
9. Бенавенте Кристиан 1 0.08
10. Миёши Коджи 1 0.08
11. Нана Ампома 0 0
12. Бута 0 0
13. Ламкель Зе Дидье 0 0
14. Нсимба Брюни 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 2 (1) 0.17
2. Бастьен Самюэль 2 0.17
3. Уларе Обби 2 0.17
4. Раскин Николас 1 0.08
5. Лестьенн Максим 1 0.08
6. Авенатти Фелипе 1 0.08
7. Николя Гавори 1 (1) 0.08
8. Дюссенн Ноэ 1 0.08
9. Баликвиша Вильям 1 0.08
10. Баликвиша Мишель-Анже 1 0.08
11. Мулека Джексон 1 0.08
12. Чоп Дуйе 0 0
13. Фаи Коллинс 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Батубинсика Дилан 3 1
2. Арун Фарис 3 0
3. Де Лат Ричи 3 0
4. Бута 3 0
5. Мбокани Дьёмерси 2 0
6. Геркенс Питер 2 0
7. Хонгла Мартин 2 0
8. Верстрате Биргер 0 1
9. Рафаэлов Лиор 1 0
10. Де Паув Нилл 1 0
11. Миёши Коджи 1 0
12. Желен Жереми 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 3 1
2. Николя Гавори 2 1
3. Фаи Коллинс 3 0
4. Уларе Обби 3 0
5. Раскин Николас 3 0
6. Лайфис Константинос 2 0
7. Лестьенн Максим 1 0
8. Авенатти Фелипе 1 0
9. Шамир Эден 1 0
10. Войвода Мергим 1 0
11. Ванхесден Зиньо 1 0
12. Тапсоба Абдул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6)
 Стандард 0 0 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 50% (7)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк
Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен
Стандард Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард
Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Стандард: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Стандард 1:0 Антверпен Первый дивизион А Стандард 1:3 Антверпен Кубок Антверпен 2:2 Стандард Первый дивизион А Антверпен 2:1 Стандард Первый дивизион А
Стандард 3:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:2 Антверпен Первый дивизион А Стандард 1:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Антверпен Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Антверпен 1:0 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Беерсхот-Вильрейк 12 7 1 4 33 - 30 22
4. Генк 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Стандард 0:1 12 6 3 3 14 - 10 21
6. Брюгге 11 6 2 3 25 - 10 20
7. Андерлехт 11 5 5 1 21 - 15 20
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Кортрейк 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
11. Остенде 10 4 3 3 15 - 9 15
12. Гент 11 4 0 7 19 - 19 12
13. Эйпен 11 2 6 3 11 - 17 12
14. Мехелен 11 2 3 6 15 - 21 9
15. Сент-Трюйден 11 2 3 6 12 - 21 9
16. Зульте-Варегем 11 2 2 7 12 - 25 8
17. Васланд-Беверен 10 1 2 7 14 - 27 5
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Стандард
2.25
3.64
3.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.40 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.35 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.64 3.48
  2.08 3.51 3.57

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.30 1.04 3.55 1.25 2.95 1.36 2.17 1.69 2.02 1.82 1.81 2.00 1.59 2.35 1.35 3.05 1.17 4.60 1.12 5.55 1.04 9.40 1.03 10.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.07 1.84 1.60 2.38 1.40 3.00 1.18 4.95 1.15 5.75 1.05 10.75
3.91 1.28 3.20 1.37 2.77 1.48 2.20 1.72 1.91 1.97 1.69 2.25 1.47 2.77 1.38 3.16 1.38 3.16 1.14 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.04 1.78 1.45 2.65 1.14 5.20 1.09 6.50
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.69 1.50 2.21 1.71 1.71 2.21 1.46 2.84 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.97 1.35 3.10
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Антверпен 1:0 Стандард онлайн

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