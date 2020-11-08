1:0
10' ГолРафаэлов Лиор
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Ход матча
10'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.33
|2.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0.33
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.25
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.17
|5.
|Пиус Джуниор
|2
|0.17
|6.
|Арун Фарис
|1
|0.08
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|8.
|Хонгла Мартин
|1
|0.08
|9.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.08
|10.
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|11.
|Нана Ампома
|0
|0
|12.
|Бута
|0
|0
|13.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|14.
|Нсимба Брюни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.17
|2.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.17
|3.
|Уларе Обби
|2
|0.17
|4.
|Раскин Николас
|1
|0.08
|5.
|Лестьенн Максим
|1
|0.08
|6.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.08
|7.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.08
|8.
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.08
|9.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.08
|10.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.08
|11.
|Мулека Джексон
|1
|0.08
|12.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|13.
|Фаи Коллинс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|3
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|3
|0
|4.
|Бута
|3
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|6.
|Геркенс Питер
|2
|0
|7.
|Хонгла Мартин
|2
|0
|8.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|9.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|10.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|11.
|Миёши Коджи
|1
|0
|12.
|Желен Жереми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|3
|1
|2.
|Николя Гавори
|2
|1
|3.
|Фаи Коллинс
|3
|0
|4.
|Уларе Обби
|3
|0
|5.
|Раскин Николас
|3
|0
|6.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|7.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|8.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|9.
|Шамир Эден
|1
|0
|10.
|Войвода Мергим
|1
|0
|11.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|12.
|Тапсоба Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|Стандард
|0
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|50% (7)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =3 -7Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк
Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен
Стандард Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард
Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Стандард: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|2.
|Антверпен
|1:0
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|4.
|Генк
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Стандард
|0:1
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|6.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|25 - 10
|20
|7.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|21 - 15
|20
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Кортрейк
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|11.
|Остенде
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|12.
|Гент
|11
|4
|0
|7
|19 - 19
|12
|13.
|Эйпен
|11
|2
|6
|3
|11 - 17
|12
|14.
|Мехелен
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|15.
|Сент-Трюйден
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|2
|7
|14 - 27
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|9.30
|1.04
|3.55
|1.25
|—
|—
|2.95
|1.36
|2.17
|1.69
|2.02
|1.82
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.17
|4.60
|1.12
|5.55
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|
|12.25
|1.04
|10.50
|1.05
|3.94
|1.26
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.18
|4.95
|1.15
|5.75
|1.05
|10.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.91
|1.28
|3.20
|1.37
|2.77
|1.48
|2.20
|1.72
|1.91
|1.97
|1.69
|2.25
|1.47
|2.77
|1.38
|3.16
|1.38
|3.16
|—
|—
|1.14
|6.18
|—
|—
|—
|—