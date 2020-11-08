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  3. Австрия
ЛАСК
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Адмира
0'
1:0
16' Гол
Траунер Гернот
47'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
31
Гргич
Лукас
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
13
Эггештайн
Йоханнес
17
Грубер
Андреас
1
Ляйтнер
Андреас
23
Петлах
Паскаль
15
Рат
Лукас
25
Milos
Spasic
2
Ауэр
Штефан
90
Томич
Томислав
8
Roman
Kerschbaum
37
Лукачевич
Леонардо
97
Joseph
Gande
10
Бройниг
Максимилиан
24
Marco
Hausjell
ЛАСК
3-4-3
Адмира
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 2 0.29
2. Рагуц Марко 2 (2) 0.29
3. Траунер Гернот 2 0.29
4. Балик Гусейн 2 0.29
5. Эггештайн Йоханнес 1 0.14
6. Гойгингер Томас 1 0.14
7. Ранфтль Райнхольд 1 0.14
8. Гргич Лукас 1 0.14
9. Михорль Петер 0 0
10. Андраде Андреас 0 0
11. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Roman Kerschbaum 2 (1) 0.29
2. Бройниг Максимилиан 2 0.29
3. Томич Томислав 1 0.14
4. Хоффер Эрвин 1 0.14
5. Marco Hausjell 1 0.14
6. Гартнер Кристиан 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 0
2. Филипович Петар 2 0
3. Михорль Петер 2 0
4. Реннер Рене 2 0
5. Рамсебнер Кристиан 0 1
6. Холланд Джеймс 1 0
7. Траунер Гернот 1 0
8. Грубер Андреас 1 0
9. Рагуц Марко 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 3 1
2. Бауэр Себастьян 0 1
3. Майерхофер Штефан 1 0
4. Рат Лукас 1 0
5. Томич Томислав 1 0
6. Майер Маркус 1 0
7. Milos Spasic 1 0
8. Marco Hausjell 1 0
9. Бройниг Максимилиан 1 0
10. Aleksandar Cirkovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 0 27.27% (3)
 Адмира 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК
Адмира Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк
Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
ЛАСК 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига
Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Товарищеские матчи Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена Заявка 6 5 1 0 17 - 7 16
3. ЛАСК 1:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
5. Штурм Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
7. Сваровски Тироль Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
8. Вольфсбергер Заявка 6 2 0 4 12 - 15 6
9. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
10. Хартберг Заявка 7 1 3 3 6 - 15 6
11. Альтах Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
12. Адмира 0:1 Заявка 7 1 1 5 9 - 20 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Траунер Гернот бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Адмира
1.19
7.80
36.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 12.00 36.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.30 14.25
  1.17 7.80 15.61

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 5.10 1.14 2.12 1.67 2.30 1.62 1.97 1.83 1.35 3.05 1.76 2.07 1.44 2.70 1.09 6.50 1.16 5.00 1.13 6.25 1.04 9.50 1.02 11.00
6.20 1.13 5.15 1.17 2.79 1.45 2.27 1.65 1.80 2.12 1.45 2.79 1.33 3.38 1.16 5.45 1.13 6.20 1.05 11.00
6.40 1.12 2.89 1.43 2.27 1.67 1.97 1.90 1.64 2.31 1.47 2.75 1.37 3.17 1.56 2.48 1.50 2.69 1.24 4.13 1.13 6.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.80 1.41 2.00 1.76 1.31 3.25 1.17 4.70
4.05 1.24 2.91 1.41 1.76 2.06 1.31 3.45 1.21 4.40
2.98 1.41 2.35 1.62 1.79 2.07 1.72 2.17 1.44 2.87 1.16 5.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.21 1.62 1.65 2.15 1.40 2.80
5.75 1.13 4.25 1.22 2.21 1.67 1.64 2.26 1.37 3.10 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
Где смотреть матч ЛАСК 1:0 Адмира онлайн

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