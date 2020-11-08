ЛАСК
4:0
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Адмира
1:0
16' ГолТраунер Гернот
2:0
52' ГолЭггештайн Йоханнес
56' Желтая карточкаБройниг Максимилиан
57' Желтая карточкаМихорль Петер
3:0
66' ГолРанфтль Райнхольд
68' Желтая карточкаШлагер Александер
4:0
70' ГолГргич Лукас
90' Желтая карточкаMilos Spasic
31
Гргич
Лукас
15
Рат
Лукас
25
Milos
Spasic
97
Joseph
Gande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Плоер ПатрикНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рат ЛукасЗащитник
-
25 Milos SpasicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Joseph GandeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Томп ФониксЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
16'
1:0
52'
57'
66'
70'
4:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0.29
|2.
|Грубер Андреас
|2
|0.29
|3.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.29
|4.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.29
|5.
|Траунер Гернот
|2
|0.29
|6.
|Гргич Лукас
|2
|0.29
|7.
|Балик Гусейн
|2
|0.29
|8.
|Гойгингер Томас
|1
|0.14
|9.
|Михорль Петер
|0
|0
|10.
|Андраде Андреас
|0
|0
|11.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Roman Kerschbaum
|2 (1)
|0.29
|2.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.29
|3.
|Томич Томислав
|1
|0.14
|4.
|Хоффер Эрвин
|1
|0.14
|5.
|Marco Hausjell
|1
|0.14
|6.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михорль Петер
|3
|0
|2.
|Визингер Филип
|3
|0
|3.
|Филипович Петар
|2
|0
|4.
|Реннер Рене
|2
|0
|5.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|6.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|7.
|Траунер Гернот
|1
|0
|8.
|Шлагер Александер
|1
|0
|9.
|Грубер Андреас
|1
|0
|10.
|Рагуц Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|3
|1
|2.
|Milos Spasic
|2
|0
|3.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0
|4.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|5.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|6.
|Рат Лукас
|1
|0
|7.
|Томич Томислав
|1
|0
|8.
|Майер Маркус
|1
|0
|9.
|Marco Hausjell
|1
|0
|10.
|Aleksandar Cirkovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Адмира
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +10 =2 -8Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК
Адмира Последние 20 матчей: +9 =4 -7Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк
Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|5.
|Штурм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|9.
|Рид
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 23
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|10.50
|1.02
|5.10
|1.14
|—
|—
|2.12
|1.67
|—
|—
|2.30
|1.62
|1.97
|1.83
|1.35
|3.05
|1.76
|2.07
|1.44
|2.70
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.16
|5.00
|—
|—
|1.13
|6.25
|1.04
|9.50
|1.02
|11.00
|
|6.20
|1.13
|5.15
|1.17
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.16
|5.45
|—
|—
|1.13
|6.20
|1.05
|11.00
|—
|—
|
|6.40
|1.12
|—
|—
|2.89
|1.43
|5.08
|1.18
|1.97
|1.90
|3.58
|1.30
|2.40
|1.60
|1.96
|1.90
|1.71
|2.20
|1.46
|2.80
|2.26
|1.67
|1.86
|2.00
|1.43
|2.87
|1.29
|3.67
|1.22
|4.45
|—
|—
|—
|—