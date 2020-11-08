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  3. Словакия
Нитра
0:3
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
7' Желтая карточка
Matus Kunik
0:0
8' Не забитый пенальти
Курминовски Давид
0:1
56' Гол
Бичахчян Ваан
79' Желтая карточка
Слука Бранислав
85' Желтая карточка
Фазлагич Энис
87' Желтая карточка
Капралик Адриан
0:2
90' Гол
Курминовски Давид
0:3
90' Гол
Паур Якуб
90'+4
1
David
Sipos
22
Matus
Kunik
20
Oliver
Podhorin
5
Колчак
Кристиан
13
Daniel
Magda
27
Адамец
Мартин
6
Мустафич
Ален
11
Lukas
Fabis
23
Фашко
Михал
17
Загуменски
Тимотей
16
Marian
Chobot
22
Петраш
Самуэл
15
Валло
Кристиан
23
Минарик
Ян
14
Кивиор
Якуб
27
Слука
Бранислав
9
Гоно
Мирослав
18
Фазлагич
Энис
11
Бичахчян
Ваан
66
Руснак
Матуш
90
Курминовски
Давид
29
Дурис
Давид
Нитра
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 7 (1) 0.54
2. Адамец Мартин 2 0.15
3. Колчак Кристиан 1 0.08
4. Oliver Podhorin 1 0.08
5. Nikola Gataric 1 0.08
6. Мустафич Ален 1 0.08
7. Marian Chobot 1 0.08
8. Patrik Danek 1 0.08
9. Шефчик Самуэл 0 0
10. Lukas Fabis 0 0
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бичахчян Ваан 9 (2) 0.69
2. Курминовски Давид 8 (1) 0.62
3. Паур Якуб 3 0.23
4. Илько Патрик 3 0.23
5. Дурис Давид 2 0.15
6. Валло Кристиан 1 0.08
7. Капралик Адриан 1 0.08
8. Гамбош Мартин 1 0.08
9. Мыслович Патрик 1 0.08
10. Кивиор Якуб 1 0.08
11. Слука Бранислав 0 0
12. Фазлагич Энис 0 0
13. Копас Адам 0 0
14. Бернат Ян 0 0

Карточки

Нитра
# Игрок      
1. Nikola Gataric 4 0
2. Matus Kunik 4 0
3. Мустафич Ален 4 0
4. Колчак Кристиан 2 0
5. Загуменски Тимотей 2 0
6. Шефчик Самуэл 2 0
7. Фашко Михал 1 0
8. Oliver Podhorin 1 0
9. Daniel Magda 1 0
10. Адамец Мартин 1 0
11. Lukas Fabis 1 0
12. Ondrej Vrabel 1 0
13. Armen Hovhannisyan 1 0
14. Matej Franko 1 0
Жилина
# Игрок      
1. Яворчек Доминик 3 0
2. Минарик Ян 2 0
3. Фазлагич Энис 2 0
4. Кивиор Якуб 2 0
5. Капралик Адриан 2 0
6. Паур Якуб 1 0
7. Валло Кристиан 1 0
8. Копас Адам 1 0
9. Слука Бранислав 1 0
10. Илько Патрик 1 0
11. Гоно Мирослав 1 0
12. Taofiq Jibril 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нитра 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3)
 Жилина 10% (3) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра
Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра
Жилина Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК
Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Нитра: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Жилина: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Жилина 1:2 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Нитра Суперлига Нитра 0:2 Жилина Суперлига
Жилина 2:1 Нитра Суперлига Жилина 2:0 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Нитра Суперлига Нитра 0:2 Жилина Суперлига Жилина 4:4 Нитра Суперлига Жилина 1:2 Нитра Суперлига Нитра 2:0 Жилина Суперлига Жилина 1:1 Нитра Суперлига Жилина 2:0 Нитра Суперлига Нитра 0:2 Жилина Corgon Liga Жилина 2:0 Нитра Corgon Liga Жилина 2:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Жилина Corgon Liga Жилина 5:1 Нитра Corgon Liga Жилина 0:1 Нитра Corgon Liga
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 12 9 2 1 34 - 15 29
2. Слован Братислава 13 9 2 2 32 - 8 29
3. Жилина 13 7 1 5 33 - 22 22
4. Спартак Трнава 13 6 1 6 15 - 14 19
5. Злате Моравце 13 5 4 4 25 - 16 19
6. Нитра 13 5 3 5 16 - 24 18
7. Ружомберок 13 4 4 5 17 - 21 16
8. Середь 11 3 4 4 14 - 20 13
9. Земплин 13 3 3 7 12 - 30 12
10. Сеница 12 3 2 7 12 - 24 11
11. Тренчин 13 2 5 6 16 - 26 11
12. Погронье 13 1 7 5 14 - 20 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Курминовски Давид пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    7'
    Matus Kunik получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 2.65 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.75 2.25
  24.64 5.64 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Нитра» – «Жилина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нитра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жилина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нитра» – «Жилина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.00 4.45 1.17 4.20 1.18 2.58 1.44 2.00 1.76 1.66 2.28 1.38 2.90 1.27 3.40 1.08 5.50
2.63 1.48 1.56 2.41 1.33 3.23 1.11 6.20 1.57 2.39 1.41 2.87 1.56 2.42 1.95 1.88 1.72 2.12 1.58 2.37 1.49 2.67 1.23 4.16 1.10 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.32 1.30 2.70 1.43 1.70 2.08 1.28 3.42
1.26 3.76 1.13 5.73 2.36 1.59 1.81 2.02 1.55 2.44 1.40 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
4.00 1.22 2.09 1.73 1.57 2.31
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