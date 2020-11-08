Нитра
0:3
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Жилина
7' Желтая карточкаMatus Kunik
0:0
8' Не забитый пенальтиКурминовски Давид
0:1
56' ГолБичахчян Ваан
79' Желтая карточкаСлука Бранислав
85' Желтая карточкаФазлагич Энис
87' Желтая карточкаКапралик Адриан
0:2
90' ГолКурминовски Давид
0:3
90' ГолПаур Якуб
22
Matus
Kunik
13
Daniel
Magda
11
Lukas
Fabis
23
Фашко
Михал
23
Минарик
Ян
14
Кивиор
Якуб
66
Руснак
Матуш
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Daniel MagdaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Lukas FabisПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Tomas Recik
-
-
-
18 Matej Franko
-
-
19 Patrik Danek
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
21 Бернат Ян
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
Ход матча
7'
8'
56'
0:1
67'
79'
85'
87'
90'
90'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|7 (1)
|0.54
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.15
|3.
|Колчак Кристиан
|1
|0.08
|4.
|Oliver Podhorin
|1
|0.08
|5.
|Nikola Gataric
|1
|0.08
|6.
|Мустафич Ален
|1
|0.08
|7.
|Marian Chobot
|1
|0.08
|8.
|Patrik Danek
|1
|0.08
|9.
|Шефчик Самуэл
|0
|0
|10.
|Lukas Fabis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бичахчян Ваан
|9 (2)
|0.69
|2.
|Курминовски Давид
|8 (1)
|0.62
|3.
|Паур Якуб
|3
|0.23
|4.
|Илько Патрик
|3
|0.23
|5.
|Дурис Давид
|2
|0.15
|6.
|Валло Кристиан
|1
|0.08
|7.
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|8.
|Гамбош Мартин
|1
|0.08
|9.
|Мыслович Патрик
|1
|0.08
|10.
|Кивиор Якуб
|1
|0.08
|11.
|Слука Бранислав
|0
|0
|12.
|Фазлагич Энис
|0
|0
|13.
|Копас Адам
|0
|0
|14.
|Бернат Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nikola Gataric
|4
|0
|2.
|Matus Kunik
|4
|0
|3.
|Мустафич Ален
|4
|0
|4.
|Колчак Кристиан
|2
|0
|5.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|6.
|Шефчик Самуэл
|2
|0
|7.
|Фашко Михал
|1
|0
|8.
|Oliver Podhorin
|1
|0
|9.
|Daniel Magda
|1
|0
|10.
|Адамец Мартин
|1
|0
|11.
|Lukas Fabis
|1
|0
|12.
|Ondrej Vrabel
|1
|0
|13.
|Armen Hovhannisyan
|1
|0
|14.
|Matej Franko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Яворчек Доминик
|3
|0
|2.
|Минарик Ян
|2
|0
|3.
|Фазлагич Энис
|2
|0
|4.
|Кивиор Якуб
|2
|0
|5.
|Капралик Адриан
|2
|0
|6.
|Паур Якуб
|1
|0
|7.
|Валло Кристиан
|1
|0
|8.
|Копас Адам
|1
|0
|9.
|Слука Бранислав
|1
|0
|10.
|Илько Патрик
|1
|0
|11.
|Гоно Мирослав
|1
|0
|12.
|Taofiq Jibril
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нитра
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|Жилина
|10% (3)
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +7 =5 -8Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра
Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра
Жилина Последние 20 матчей: +9 =1 -10Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК
Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Нитра: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Жилина: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Жилина 2:1 Нитра Суперлига Жилина 2:0 Нитра Суперлига Нитра 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Нитра Суперлига Нитра 0:2 Жилина Суперлига Жилина 4:4 Нитра Суперлига Жилина 1:2 Нитра Суперлига Нитра 2:0 Жилина Суперлига Жилина 1:1 Нитра Суперлига Жилина 2:0 Нитра Суперлига Нитра 0:2 Жилина Corgon Liga Жилина 2:0 Нитра Corgon Liga Жилина 2:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Жилина Corgon Liga Жилина 5:1 Нитра Corgon Liga Жилина 0:1 Нитра Corgon Liga
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|12
|9
|2
|1
|34 - 15
|29
|2.
|Слован Братислава
|13
|9
|2
|2
|32 - 8
|29
|3.
|Жилина
|13
|7
|1
|5
|33 - 22
|22
|4.
|Спартак Трнава
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|5.
|Злате Моравце
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|6.
|Нитра
|13
|5
|3
|5
|16 - 24
|18
|7.
|Ружомберок
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|8.
|Середь
|11
|3
|4
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Земплин
|13
|3
|3
|7
|12 - 30
|12
|10.
|Сеница
|12
|3
|2
|7
|12 - 24
|11
|11.
|Тренчин
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|12.
|Погронье
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нитра» – «Жилина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нитра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жилина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нитра» – «Жилина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.00
|—
|—
|4.45
|1.17
|—
|—
|4.20
|1.18
|—
|—
|2.58
|1.44
|—
|—
|2.00
|1.76
|—
|—
|1.66
|2.28
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.27
|3.40
|1.08
|5.50
|—
|—
|
|—
|—
|2.63
|1.48
|1.56
|2.41
|1.33
|3.23
|1.11
|6.20
|1.57
|2.39
|1.41
|2.87
|1.56
|2.42
|1.95
|1.88
|1.72
|2.12
|1.58
|2.37
|1.49
|2.67
|—
|—
|1.23
|4.16
|—
|—
|1.10
|7.37