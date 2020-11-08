Остенде
1:3
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Брюгге
0:1
32' ГолРитс Матс
1:1
38' ГолГейе Махтар
59' Желтая карточкаJelle Bataille
68' Желтая карточкаTheo Ndicka Matam
76' Вторая желтая карточкаJelle Bataille
1:2
81' ГолДьятта Крепен
1:3
90' ГолБаджи Юссуф
28
Юбер
Гийом
33
Anton
Tanghe
10
Сакала
Фэшн
17
Дели
Симон
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Anton TangheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
32'
0:1
38'
1:1
59'
76'
81'
1:2
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|4
|0.36
|2.
|Гейе Махтар
|4 (1)
|0.36
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.18
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.18
|5.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.09
|6.
|Хендри Джек
|1
|0.09
|7.
|Robbie D'Haese
|1
|0.09
|8.
|Arthur Theate
|1
|0.09
|9.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|10.
|Квасина Марко
|0
|0
|11.
|Jelle Bataille
|0
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|6
|0.5
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.42
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.25
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.25
|5.
|Баджи Юссуф
|3
|0.25
|6.
|Ланг Ноа
|2 (1)
|0.17
|7.
|Ритс Матс
|1
|0.08
|8.
|Дели Симон
|1
|0.08
|9.
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|10.
|Окереке Давид
|1
|0.08
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.08
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Бонавентуре
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jelle Bataille
|6
|2
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|3
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|6.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|7.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|8.
|Theo Ndicka Matam
|2
|0
|9.
|Anton Tanghe
|2
|0
|10.
|Arthur Theate
|2
|0
|11.
|Скуласон Ари
|1
|0
|12.
|Квасина Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вормер Руд
|2
|0
|2.
|Ритс Матс
|2
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|4.
|Деннис Бонавентуре
|2
|0
|5.
|Миньоле Симон
|1
|0
|6.
|Крменчик Михал
|1
|0
|7.
|Дели Симон
|1
|0
|8.
|Баланта Эдер
|1
|0
|9.
|Рикка Федерико
|1
|0
|10.
|Мата Клинтон
|1
|0
|11.
|Ланг Ноа
|1
|0
|12.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|13.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|Брюгге
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +7 =4 -9Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде
Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =3 -6Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге
Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент
Последние игры между собой
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Брюгге: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Брюгге 4:0 Остенде Первый дивизион А Брюгге 3:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|2.
|Брюгге
|12
|7
|2
|3
|28 - 11
|23
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|4.
|Генк
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Стандард
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|7.
|Андерлехт
|0:0
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Кортрейк
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|11.
|Остенде
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|12.
|Гент
|0:0
|12
|4
|1
|7
|19 - 19
|13
|13.
|Эйпен
|11
|2
|6
|3
|11 - 17
|12
|14.
|Мехелен
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|15.
|Сент-Трюйден
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|2
|7
|14 - 27
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|11.50
|1.02
|7.20
|1.07
|4.20
|1.21
|—
|—
|2.11
|1.68
|2.12
|1.72
|2.00
|1.81
|1.77
|2.05
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|1.01
|11.50
|1.01
|12.60
|
|14.50
|1.02
|5.15
|1.17
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.95
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.24
|4.15
|1.10
|7.10
|1.08
|8.00
|1.02
|14.50
|—
|—
|
|—
|—
|4.25
|1.24
|3.22
|1.37
|2.42
|1.60
|3.04
|1.41
|2.53
|1.55
|2.01
|1.87
|1.63
|2.35
|1.77
|2.09
|1.99
|1.88
|1.68
|2.27
|1.50
|2.68
|1.10
|7.50
|—
|—
|1.10
|7.71
|—
|—
|—
|—