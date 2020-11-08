  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Остенде
1:3
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
32' Гол
Ритс Матс
1:1
38' Гол
Гейе Махтар
59' Желтая карточка
Jelle Bataille
68' Желтая карточка
Theo Ndicka Matam
76' Вторая желтая карточка
Jelle Bataille
1:2
81' Гол
Дьятта Крепен
1:3
90' Гол
Баджи Юссуф
90'+3
28
Юбер
Гийом
25
Jelle
Bataille
33
Anton
Tanghe
4
Хендри
Джек
5
Arthur
Theate
20
Theo
Ndicka
Matam
26
Вандандриш
Кевин
6
Д'Арпино
Максим
17
Юльсагер
Эндрю
7
Гейе
Махтар
10
Сакала
Фэшн
88
Миньоле
Симон
2
Соболь
Эдуард
17
Дели
Симон
5
Коссуну
Одилон
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
42
Деннис
Бонавентуре
11
Дьятта
Крепен
Остенде
5-3-2
Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 4 0.36
2. Гейе Махтар 4 (1) 0.36
3. Вандандриш Кевин 2 0.18
4. Макгихан Кэмерон 2 0.18
5. Д'Арпино Максим 1 0.09
6. Хендри Джек 1 0.09
7. Robbie D'Haese 1 0.09
8. Arthur Theate 1 0.09
9. Юльсагер Эндрю 0 0
10. Квасина Марко 0 0
11. Jelle Bataille 0 0
12. Theo Ndicka Matam 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 6 0.5
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.42
3. Вормер Руд 3 0.25
4. Крменчик Михал 3 0.25
5. Баджи Юссуф 3 0.25
6. Ланг Ноа 2 (1) 0.17
7. Ритс Матс 1 0.08
8. Дели Симон 1 0.08
9. Баланта Эдер 1 0.08
10. Окереке Давид 1 0.08
11. Кетеларе Шарль 1 0.08
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Бонавентуре 0 0
15. Рикка Федерико 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Jelle Bataille 6 2
2. Гейе Махтар 5 0
3. Макгихан Кэмерон 3 0
4. Сакала Фэшн 3 0
5. Д'Арпино Максим 3 0
6. Вандандриш Кевин 2 0
7. Юльсагер Эндрю 2 0
8. Theo Ndicka Matam 2 0
9. Anton Tanghe 2 0
10. Arthur Theate 2 0
11. Скуласон Ари 1 0
12. Квасина Марко 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Вормер Руд 2 0
2. Ритс Матс 2 0
3. Соболь Эдуард 2 0
4. Деннис Бонавентуре 2 0
5. Миньоле Симон 1 0
6. Крменчик Михал 1 0
7. Дели Симон 1 0
8. Баланта Эдер 1 0
9. Рикка Федерико 1 0
10. Мата Клинтон 1 0
11. Ланг Ноа 1 0
12. Коссуну Одилон 1 0
13. Баджи Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4)
 Брюгге 7.41% (2) 22.22% (6) 22.22% (6) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде
Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге
Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент

Последние игры между собой

Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Брюгге: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде 1:1 Брюгге Кубок Брюгге 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Брюгге Первый дивизион А Остенде 1:2 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 4:0 Остенде Первый дивизион А Брюгге 3:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Брюгге 12 7 2 3 28 - 11 23
3. Беерсхот-Вильрейк 12 7 1 4 33 - 30 22
4. Генк 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Стандард 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
7. Андерлехт 0:0 12 5 6 1 21 - 15 21
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Кортрейк 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
11. Остенде 11 4 3 4 16 - 12 15
12. Гент 0:0 12 4 1 7 19 - 19 13
13. Эйпен 11 2 6 3 11 - 17 12
14. Мехелен 11 2 3 6 15 - 21 9
15. Сент-Трюйден 11 2 3 6 12 - 21 9
16. Зульте-Варегем 11 2 2 7 12 - 25 8
17. Васланд-Беверен 10 1 2 7 14 - 27 5
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 3.05 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.92 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 4.40 1.64
  5.40 2.31 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 7.20 1.07 4.20 1.21 2.11 1.68 2.12 1.72 2.00 1.81 1.77 2.05 1.17 4.70 1.32 3.20 1.14 5.20 1.10 6.20 1.02 11.00 1.01 11.50 1.01 12.60
14.50 1.02 5.15 1.17 3.94 1.26 2.46 1.56 1.95 1.87 1.62 2.44 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 14.50
4.25 1.24 3.22 1.37 2.42 1.60 3.04 1.41 2.53 1.55 2.01 1.87 1.63 2.35 1.77 2.09 1.99 1.88 1.68 2.27 1.50 2.68 1.10 7.50 1.10 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.50 1.49 1.47 2.55 1.22 3.80 1.04 9.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.00
2.27 1.68 1.86 2.02 1.44 2.88 1.30 3.68 1.33 3.46 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.72 1.48 2.41 1.32 3.20
5.15 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Где смотреть матч Остенде 1:3 Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный