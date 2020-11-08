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Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0' 1'
25
Гартлер
Пауль
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
13
Шик
Торстен
14
Граховац
Срджан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
39
Любичич
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
32
Китагава
Коя
1
Станкович
Цицан
17
Ульмер
Андреас
39
Вебер
Максимилиан
15
Рамальо
Андре
5
Фалльци
Альберт
16
Юнузович
Златко
45
Мвепу
Энок
77
Окафор
Ноа
14
Собослаи
Доминик
7
Койта
Секу
8
Бериша
Мергим
Рапид Вена
3-5-2
Ред Булл Зальцбург
4-2-2-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 4 (2) 0.67
2. Фунтас Таксиархис 4 0.67
3. Китагава Коя 3 0.5
4. Мург Томас 2 0.33
5. Рицмайер Марсель 1 0.17
6. Шик Торстен 1 0.17
7. Демир Юсуф 1 0.17
8. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.17
9. Любичич Деян 0 0
10. Стойкович Филип 0 0
11. Хофманн Максимилиан 0 0
12. Ульманн Максимилиан 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дака Пэтсон 6 1
2. Койта Секу 6 (1) 1
3. Окафор Ноа 4 (1) 0.67
4. Бериша Мергим 3 0.5
5. Собослаи Доминик 1 (1) 0.17
6. Фалльци Альберт 1 0.17
7. Онгене Жером 1 0.17
8. Кристенсен Расмус 1 0.17
9. Ашимеру Маджид 0 0
10. Ульмер Андреас 0 0
11. Юнузович Златко 0 0
12. Окугава Масая 0 0
13. Сучич Лука 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 2 0
2. Хофманн Максимилиан 2 0
3. Кара Эркан 2 0
4. Шик Торстен 1 0
5. Фунтас Таксиархис 1 0
6. Мург Томас 1 0
7. Ульманн Максимилиан 1 0
8. Китагава Коя 1 0
9. Аразе Кельвин 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Фаркаш Патрик 2 0
2. Камара Мохамед VII 2 0
3. Рамальо Андре 0 1
4. Фалльци Альберт 1 0
5. Ашимеру Маджид 1 0
6. Окафор Ноа 1 0
7. Кристенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 17.65% (3) 23.53% (4) 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 29.41% (5)
 Ред Булл Зальцбург 8.7% (2) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена
Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ред Булл Зальцбург: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок
Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 7 6 1 0 24 - 4 19
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
3. ЛАСК Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
5. Штурм Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
7. Сваровски Тироль Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
8. Вольфсбергер Заявка 6 2 0 4 12 - 15 6
9. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
10. Хартберг Заявка 7 1 3 3 6 - 15 6
11. Альтах Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
12. Адмира Заявка 7 1 1 5 9 - 23 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
5.88
5.10
1.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 4.80 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 5.00 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 5.45 4.90 1.50
  5.88 5.01 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.90 1.08 6.10 1.11 3.25 1.31 2.65 1.45 2.04 1.77 1.98 1.82 1.80 2.01 1.61 2.31 1.41 2.75 1.22 4.00 1.17 4.60 1.07 7.50
7.40 1.10 6.35 1.12 3.26 1.35 2.66 1.49 2.00 1.90 1.60 2.38 1.42 2.91 1.22 4.40 1.18 5.05 1.07 8.70
7.85 1.10 3.48 1.33 2.74 1.49 2.80 1.48 2.31 1.67 2.03 1.86 1.82 2.06 1.62 2.39 1.43 2.95 1.19 5.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.87 1.93 1.38 2.90
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.69 1.30 3.47 1.34 2.34 1.65 1.93 1.96 1.66 2.32 1.41 3.08
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.45 1.51 1.83 1.91 1.48 2.55
5.15 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.47 2.68 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.37 1.49
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