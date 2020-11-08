Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Альянц
Ред Булл Зальцбург
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
39
Любичич
Деян
32
Китагава
Коя
45
Мвепу
Энок
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|4 (2)
|0.67
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.67
|3.
|Китагава Коя
|3
|0.5
|4.
|Мург Томас
|2
|0.33
|5.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.17
|6.
|Шик Торстен
|1
|0.17
|7.
|Демир Юсуф
|1
|0.17
|8.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.17
|9.
|Любичич Деян
|0
|0
|10.
|Стойкович Филип
|0
|0
|11.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дака Пэтсон
|6
|1
|2.
|Койта Секу
|6 (1)
|1
|3.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.67
|4.
|Бериша Мергим
|3
|0.5
|5.
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.17
|6.
|Фалльци Альберт
|1
|0.17
|7.
|Онгене Жером
|1
|0.17
|8.
|Кристенсен Расмус
|1
|0.17
|9.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|10.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|11.
|Юнузович Златко
|0
|0
|12.
|Окугава Масая
|0
|0
|13.
|Сучич Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|2
|0
|2.
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|3.
|Кара Эркан
|2
|0
|4.
|Шик Торстен
|1
|0
|5.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|6.
|Мург Томас
|1
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|8.
|Китагава Коя
|1
|0
|9.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|2.
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|3.
|Рамальо Андре
|0
|1
|4.
|Фалльци Альберт
|1
|0
|5.
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|6.
|Окафор Ноа
|1
|0
|7.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|Ред Булл Зальцбург
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +16 =1 -3Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена
Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ред Булл Зальцбург: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|24 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|5.
|Штурм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|9.
|Рид
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 23
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.90
|1.08
|6.10
|1.11
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.65
|1.45
|2.04
|1.77
|1.98
|1.82
|1.80
|2.01
|1.61
|2.31
|1.41
|2.75
|1.22
|4.00
|1.17
|4.60
|1.07
|7.50
|
|7.40
|1.10
|6.35
|1.12
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.60
|2.38
|1.42
|2.91
|1.22
|4.40
|1.18
|5.05
|1.07
|8.70
|
|7.85
|1.10
|—
|—
|3.48
|1.33
|2.74
|1.49
|2.80
|1.48
|2.31
|1.67
|2.03
|1.86
|1.82
|2.06
|1.62
|2.39
|1.43
|2.95
|—
|—
|1.19
|5.17
|—
|—