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  3. Норвегия
Старт
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
21' Гол
Салетрос Антон
31'
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
19
Скаанес
Каспер
23
Erlend
Segberg
11
Шульц
Эрик
30
Боланьос
Кристиан
7
Kevin
Kabran
8
Марковик
Эман
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
7
Хальворсен
Уле
Йорген
6
Несс Николай
20
Салетрос
Антон
21
Адеоти
Жордан
11
Линнсет
Йонатан
10
Молинс
Гильермо
14
Хейнтс
Тобиас
Старт
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

5'
 
Тветер Александер Рууд
Молинс Гильермо
21'
0:1
Салетрос Антон
(Хейнтс Тобиас)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 7 0.29
2. Mathias Bringaker 4 0.17
3. Боланьос Кристиан 2 (1) 0.08
4. Скаанес Каспер 2 0.08
5. Kristoffer Toennessen 1 0.04
6. Jesper Daland 1 0.04
7. Isaac Twum 1 0.04
8. Эль-Макрини Мохамед 1 0.04
9. Сколевик Стеффен 1 0.04
10. Марковик Эман 1 0.04
11. Mikael Ugland 1 0.04
12. Kevin Kabran 0 0
13. Бёруфсен Эспен 0 0
14. Eirik Wichne 0 0
15. Erlend Segberg 0 0
16. Sander Sjoekvist 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.25
2. Исмаила Кулибали 4 0.17
3. Линнсет Йонатан 3 0.13
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0.13
5. Солтведт Йоахим 3 0.13
6. Ларсен Йорген 2 0.08
7. Хейнтс Тобиас 2 0.08
8. Дюрестам Микаэль 2 0.08
9. Салетрос Антон 1 0.04
10. Mohamed Ofkir 1 0.04
11. Утвик Бьерн 1 0.04
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0
14. Несс Николай 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Kevin Kabran 5 0
2. Eirik Wichne 5 0
3. Эль-Макрини Мохамед 3 1
4. Шульц Эрик 4 0
5. Erlend Segberg 3 0
6. Марковик Эман 3 0
7. Martin Ramsland 2 0
8. Скаанес Каспер 2 0
9. Берган Вегар 2 0
10. Jesper Daland 2 0
11. Mikael Ugland 2 0
12. Isaac Twum 2 0
13. Аремю Афииз 2 0
14. Йоргенсен Йоаким 1 0
15. Бёруфсен Эспен 1 0
16. Сколевик Стеффен 1 0
17. Mathias Bringaker 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Хальворсен Уле Йорген 4 0
3. Томассен Йоахим 4 0
4. Боянг Сулайман 4 0
5. Исмаила Кулибали 4 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Magnar Oedegaard 2 0
9. Alexander Jakobsen 2 0
10. Салетрос Антон 2 0
11. Конте Бубакар 2 0
12. Молинс Гильермо 1 0
13. Дюрестам Микаэль 1 0
14. Хорн Йорген 1 0
15. Фальк Аслак 1 0
16. Нильссон Давид 1 0
17. Несс Николай 1 0
18. Адеоти Жордан 1 0
19. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 4.55% (1) 31.82% (7) 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4)
 Сарпсборг-08 14.81% (4) 18.52% (5) 7.41% (2) 25.93% (7) 14.81% (4) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн
Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Старт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Сарпсборг-08: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Сарпсборг-08 1:0 Старт Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Старт Товарищеские матчи Старт 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Старт Типпелиген
Сарпсборг-08 1:0 Старт Типпелиген Старт 1:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 2:1 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:1 Старт Типпелиген Старт 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Старт Кубок НМ Сарпсборг-08 1:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Старт Типпелиген Старт 3:4 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 4:4 Старт Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 24 20 3 1 76 - 27 63
2. Мольде 1:2 24 15 1 8 58 - 30 46
3. Русенборг 0:2 24 13 6 5 43 - 24 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 2:1 24 10 9 5 46 - 34 39
7. Викинг 2:0 24 9 6 9 41 - 43 33
8. Сарпсборг-08 1:0 24 9 4 11 28 - 30 31
9. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
10. Стабек 0:0 24 7 10 7 31 - 34 31
11. Саннефьёрд 0:0 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
15. Старт 0:1 24 4 7 13 25 - 43 19
16. Олесунн 0:0 24 2 5 17 26 - 64 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Сарпсборг-08
2.75
3.58
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.55 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.10 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.58 2.53

Самый высокий коэффициент на матч «Старт» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Старт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Старт» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 8.70 1.03 2.80 1.40 2.80 1.41 1.62 2.20 1.74 2.10 1.53 2.50 1.22 4.00 1.16 5.00 1.05 8.50 1.05 9.70 1.04 9.60
10.75 1.01 9.10 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.02 1.88 1.62 2.30 1.40 2.86 1.15 4.90 1.10 5.50 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 1.96 1.84 1.20 4.20 1.15 5.50 1.02 11.00
3.12 1.36 2.14 1.71 1.51 2.56 1.15 5.05 1.11 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.73 2.04 1.31 3.25
4.20 1.23 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Старт 0:1 Сарпсборг-08 онлайн

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