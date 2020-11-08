Старт
3:2
Конец матча
Стадион: Сёр Арена
Сарпсборг-08
0:1
21' ГолСалетрос Антон
1:1
36' ГолErlend Segberg
1:2
45' ПенальтиХальворсен Уле Йорген
2:2
47' ГолErlend Segberg
65' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
84' Желтая карточкаMikael Ugland
3:2
90' ГолKevin Kabran
90' Желтая карточкаДоймеланд Йонас
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
21'
0:1
36'
1:1
45'
47'
2:2
65'
84'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 7
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|7
|0.29
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.17
|3.
|Erlend Segberg
|2
|0.08
|4.
|Боланьос Кристиан
|2 (1)
|0.08
|5.
|Скаанес Каспер
|2
|0.08
|6.
|Jesper Daland
|1
|0.04
|7.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.04
|8.
|Isaac Twum
|1
|0.04
|9.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0.04
|10.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|11.
|Марковик Эман
|1
|0.04
|12.
|Mikael Ugland
|1
|0.04
|13.
|Kevin Kabran
|0
|0
|14.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|15.
|Eirik Wichne
|0
|0
|16.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.25
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4 (1)
|0.17
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.17
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.13
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.13
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.08
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.08
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.08
|9.
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|10.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.04
|11.
|Утвик Бьерн
|1
|0.04
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|14.
|Несс Николай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Kabran
|5
|0
|2.
|Eirik Wichne
|5
|0
|3.
|Эль-Макрини Мохамед
|3
|1
|4.
|Шульц Эрик
|4
|0
|5.
|Erlend Segberg
|3
|0
|6.
|Марковик Эман
|3
|0
|7.
|Mikael Ugland
|3
|0
|8.
|Martin Ramsland
|2
|0
|9.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|10.
|Берган Вегар
|2
|0
|11.
|Jesper Daland
|2
|0
|12.
|Isaac Twum
|2
|0
|13.
|Аремю Афииз
|2
|0
|14.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|15.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|16.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|17.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4
|0
|3.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|10.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|11.
|Салетрос Антон
|2
|0
|12.
|Конте Бубакар
|2
|0
|13.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|14.
|Хорн Йорген
|1
|0
|15.
|Фальк Аслак
|1
|0
|16.
|Нильссон Давид
|1
|0
|17.
|Несс Николай
|1
|0
|18.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|19.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|Сарпсборг-08
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +4 =5 -11Русенборг 1:0 Старт Старт 0:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:1 Старт Старт 5:1 Хёугесунн
Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек
Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Старт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Сарпсборг-08: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Сарпсборг-08 1:0 Старт Типпелиген Старт 1:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 2:1 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:1 Старт Типпелиген Старт 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Старт Кубок НМ Сарпсборг-08 1:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Старт Типпелиген Старт 3:4 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 4:4 Старт Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|24
|21
|2
|1
|83 - 27
|65
|2.
|Мольде
|24
|15
|2
|7
|59 - 30
|47
|3.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|4.
|Одд
|23
|13
|3
|7
|44 - 33
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|6
|5
|39 - 28
|42
|6.
|Кристиансунд
|24
|9
|10
|5
|46 - 35
|37
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|42 - 43
|33
|8.
|Хёугесунн
|24
|9
|4
|11
|29 - 38
|31
|9.
|Стабек
|24
|7
|10
|7
|31 - 34
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|24
|8
|4
|12
|29 - 33
|28
|11.
|Саннефьёрд
|24
|8
|4
|12
|25 - 37
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Старт
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Мьёндален
|24
|6
|2
|16
|21 - 41
|20
|16.
|Олесунн
|24
|2
|4
|18
|26 - 71
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Старт» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Старт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Старт» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|8.00
|1.05
|8.70
|1.03
|5.80
|1.11
|2.80
|1.41
|2.25
|1.60
|1.74
|2.10
|1.53
|2.50
|4.20
|1.20
|1.16
|5.00
|1.90
|1.85
|1.05
|9.70
|1.13
|5.40
|1.11
|5.80
|
|10.75
|1.01
|9.10
|1.03
|3.88
|1.24
|3.12
|1.36
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.62
|2.30
|1.40
|2.86
|1.15
|4.90
|1.10
|5.50
|1.02
|9.70
|—
|—
|—
|—