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Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Олесунн
0'
29' Желтая карточка
 32'
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
20
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
26
Сольбаккен
Ола
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
21
Kasper
Joergensen5
4
Гроннер
Йонас
39
Карамоко
Бенджамин
6
Клинкенберг
Фредерикус
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
7
Erikson
Lima
30
Узочакву
Арнест
11
Simen
Bolkan
Nordli
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
22
Хеуген
Сигурд
Будё-Глимт
4-3-3
Олесунн
5-4-1

Ход матча

29'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 16 (2) 0.67
2. Синкернагель Филип 14 (3) 0.58
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.58
4. Салтнес Ульрик 9 0.38
5. Бонифасе Виктор 6 0.25
6. Берг Патрик 4 0.17
7. Фет Сондре 3 0.13
8. Моберг Вегар 2 0.08
9. Sammy Skytte 2 0.08
10. Сольбаккен Ола 1 0.04
11. Хейбротен Мариус 1 0.04
12. Лоде Мариус 1 0.04
13. Тунекти Себастьян 1 0.04
14. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
15. Сампстед Альфонс 0 0
16. Хайкин Никита 0 0
17. Моэ Бреде 0 0
18. Конрадсен Мортен 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.46
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 (2) 0.17
3. Simen Bolkan Nordli 4 (1) 0.17
4. Хеуген Сигурд 3 (1) 0.13
5. Parfait Bizoza 1 0.04
6. Ларсен Петер-Орри 1 0.04
7. Markus Seehusen Karlsbakk 1 0.04
8. Shaquill Sno 0 0
9. Карамоко Бенджамин 0 0
10. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
11. Клинкенберг Фредерикус 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Бонифасе Виктор 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Салтнес Ульрик 2 0
7. Берг Патрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Sammy Skytte 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Хеуген Сигурд 6 1
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 7 0
3. Parfait Bizoza 6 0
4. Оулафссон Давид-Кристьян 3 1
5. Staale Steen Saethre 4 0
6. Shaquill Sno 4 0
7. Гроннер Йонас 3 0
8. Узочакву Арнест 3 0
9. Simen Bolkan Nordli 3 0
10. Карлсен Фредрик 2 0
11. Ли Андреас 2 0
12. Карамоко Бенджамин 2 0
13. Гретарссон Даниэль 2 0
14. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
15. Erikson Lima 2 0
16. Ларсен Петер-Орри 1 0
17. Фридьонссон Хольмберт 1 0
18. Oddbjoern Lie 1 0
19. Joergen Hatlehol 1 0
20. Клинкенберг Фредерикус 1 0
21. Isak Dybvik 1 0
22. Kasper Joergensen5 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 8.11% (6) 22.97% (17) 20.27% (15) 22.97% (17) 14.86% (11) 10.81% (8)
 Олесунн 8% (2) 36% (9) 16% (4) 4% (1) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд
Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд
Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Олесунн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Олесунн 1:6 Будё-Глимт Типпелиген Олесунн 0:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:0 Олесунн Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:0 Олесунн Товарищеские матчи
Олесунн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Олесунн Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Олесунн Товарищеские матчи Будё-Глимт 2:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 24 20 3 1 76 - 27 63
2. Мольде 1:2 24 15 1 8 58 - 30 46
3. Русенборг 0:2 24 13 6 5 43 - 24 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 2:1 24 10 9 5 46 - 34 39
7. Викинг 2:0 24 9 6 9 41 - 43 33
8. Сарпсборг-08 1:0 24 9 4 11 28 - 30 31
9. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
10. Стабек 0:0 24 7 10 7 31 - 34 31
11. Саннефьёрд 0:0 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
15. Старт 0:1 24 4 7 13 25 - 43 19
16. Олесунн 0:0 24 2 5 17 26 - 64 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Олесунн
1.15
8.80
16.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 8.80 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.70 15.75

Самый высокий коэффициент на матч «Будё-Глимт» – «Олесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Будё-Глимт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Будё-Глимт» – «Олесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.30 1.03 6.60 1.07 3.48 1.25 2.89 1.37 2.09 1.71 1.73 1.78 1.53 2.67 1.28 3.68 1.21 3.78 1.08 5.80 1.06 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.90 1.15 4.45 1.21 2.19 1.68 1.64 2.26 1.38 3.04
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.95 1.12 2.95 1.40 2.24 1.65 1.68 2.19 1.34 3.26 1.24 4.05
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