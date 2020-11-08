Будё-Глимт
7:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 600
Олесунн
28' Желтая карточкаВетлесен Уго
1:0
38' ГолВетлесен Уго
2:0
44' ГолСалтнес Ульрик
3:0
56' ГолСалтнес Ульрик
4:0
70' ГолСольбаккен Ола
5:0
81' ГолЮнкер Каспер
6:0
90' ГолБьёркан Фредрик Андре
7:0
90' ГолЮнкер Каспер
20
Ветлесен
Уго
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Mamadou Diaw
-
24 Enock Mwimba
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
28'
38'
1:0
44'
2:0
56'
70'
4:0
81'
90'
90'
7:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
79 Владение мячом, % 21
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|16 (2)
|0.67
|2.
|Синкернагель Филип
|14 (3)
|0.58
|3.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.58
|4.
|Салтнес Ульрик
|11
|0.46
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.25
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.17
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.13
|8.
|Сольбаккен Ола
|2
|0.08
|9.
|Моберг Вегар
|2
|0.08
|10.
|Sammy Skytte
|2
|0.08
|11.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|12.
|Лоде Мариус
|1
|0.04
|13.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|14.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|15.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|16.
|Хайкин Никита
|0
|0
|17.
|Моэ Бреде
|0
|0
|18.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.46
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4 (2)
|0.17
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|4 (1)
|0.17
|4.
|Хеуген Сигурд
|3 (1)
|0.13
|5.
|Parfait Bizoza
|1
|0.04
|6.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.04
|7.
|Markus Seehusen Karlsbakk
|1
|0.04
|8.
|Shaquill Sno
|0
|0
|9.
|Карамоко Бенджамин
|0
|0
|10.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|11.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|1
|2.
|Фет Сондре
|4
|0
|3.
|Бонифасе Виктор
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|7.
|Берг Патрик
|2
|0
|8.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|9.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|11.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|12.
|Фооснес Александер
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Sammy Skytte
|1
|0
|15.
|Ветлесен Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хеуген Сигурд
|6
|1
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|7
|0
|3.
|Parfait Bizoza
|6
|0
|4.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|3
|1
|5.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|6.
|Shaquill Sno
|4
|0
|7.
|Гроннер Йонас
|3
|0
|8.
|Узочакву Арнест
|3
|0
|9.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0
|10.
|Карлсен Фредрик
|2
|0
|11.
|Ли Андреас
|2
|0
|12.
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|13.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|14.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|2
|0
|15.
|Erikson Lima
|2
|0
|16.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0
|17.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|18.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|19.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|20.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|21.
|Isak Dybvik
|1
|0
|22.
|Kasper Joergensen5
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|8.11% (6)
|22.97% (17)
|20.27% (15)
|22.97% (17)
|14.86% (11)
|10.81% (8)
|Олесунн
|8% (2)
|36% (9)
|16% (4)
|4% (1)
|20% (5)
|16% (4)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд
Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =3 -15Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд
Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Олесунн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|24
|21
|2
|1
|83 - 27
|65
|2.
|Мольде
|24
|15
|2
|7
|59 - 30
|47
|3.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|4.
|Одд
|23
|13
|3
|7
|44 - 33
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|6
|5
|39 - 28
|42
|6.
|Кристиансунд
|24
|9
|10
|5
|46 - 35
|37
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|42 - 43
|33
|8.
|Хёугесунн
|24
|9
|4
|11
|29 - 38
|31
|9.
|Стабек
|24
|7
|10
|7
|31 - 34
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|24
|8
|4
|12
|29 - 33
|28
|11.
|Саннефьёрд
|24
|8
|4
|12
|25 - 37
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Старт
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Мьёндален
|24
|6
|2
|16
|21 - 41
|20
|16.
|Олесунн
|24
|2
|4
|18
|26 - 71
|10
Победитель
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