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  3. Норвегия
Викинг
2:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Русенборг
0'
1:0
9' Пенальти
Бериша Ветон
2:0
20' Гол
Де Ланлай Янн-Эрик
32'
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
4
Региниуссен
Торе
25
Конате
Па
5
Шелбред
Пер-Сильян
7
Хенриксен
Маркус
18
Захариассен
Кристоффер
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Викинг
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

9'
Бериша Ветон
1:0
20'
Де Ланлай Янн-Эрик
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 12 (5) 0.5
2. Бютюки Зюмер 9 0.38
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.17
4. Перейра Адриан 2 0.08
5. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.08
6. Белл Джо 2 0.08
7. Торстейнбё Фредерик 2 0.08
8. Kristoffer Loekberg 2 0.08
9. Viljar Vevatne 2 0.08
10. Викстёль Рольф 1 0.04
11. Хёйланд Томми 1 0.04
12. Even Oestensen 1 0.04
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 10 0.42
2. Исламович Дино 9 (3) 0.38
3. Хольсе Карло 5 0.21
4. Борвен Торгейр 4 (1) 0.17
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.08
6. Ховланд Эвен 2 0.08
7. Осен Йермунд 2 0.08
8. Хеденстад Вегар 1 0.04
9. Трондсен Андерс 1 0.04
10. Тагсет Эдвард 1 0.04
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
12. Валсвик Густав 1 0.04
13. Лундему Мариус 1 0.04
14. Конате Па 1 0.04
15. Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
16. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
17. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 5 0
2. Viljar Vevatne 4 0
3. Хёйланд Томми 4 0
4. Белл Джо 4 0
5. Торстейнбё Фредерик 3 0
6. Kristoffer Loekberg 3 0
7. Even Oestensen 3 0
8. Бериша Ветон 2 0
9. Ylldren Ibrahimaj 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 6 0
2. Хеденстад Вегар 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 4 0
4. Захариассен Кристоффер 4 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Тагсет Эдвард 3 0
7. Ховланд Эвен 2 0
8. Региниуссен Торе 2 0
9. Осен Йермунд 2 0
10. Рейтан Эрленд Даль 2 0
11. Мелинг Биргер 0 1
12. Конате Па 1 0
13. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7) 15.79% (6) 26.32% (10) 21.05% (8)
 Русенборг 9.52% (4) 7.14% (3) 21.43% (9) 9.52% (4) 23.81% (10) 28.57% (12)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет
Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд
Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг

Последние игры между собой

Викинг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Русенборг 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Викинг Типпелиген Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген
Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:2 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 24 20 3 1 76 - 27 63
2. Мольде 1:2 24 15 1 8 58 - 30 46
3. Русенборг 0:2 24 13 6 5 43 - 24 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 2:1 24 10 9 5 46 - 34 39
7. Викинг 2:0 24 9 6 9 41 - 43 33
8. Сарпсборг-08 1:0 24 9 4 11 28 - 30 31
9. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
10. Стабек 0:0 24 7 10 7 31 - 34 31
11. Саннефьёрд 0:0 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
15. Старт 0:1 24 4 7 13 25 - 43 19
16. Олесунн 0:0 24 2 5 17 26 - 64 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Русенборг
4.15
4.98
5.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 4.20 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 4.00 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 4.10 1.77
  1.49 4.98 5.66

Самый высокий коэффициент на матч «Викинг» – «Русенборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Викинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Русенборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Викинг» – «Русенборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 5.50 1.13 4.60 1.17 4.20 1.20 2.12 1.72 2.17 1.69 1.88 1.92 2.11 1.68 1.39 2.85 1.42 2.75 1.13 5.50 1.15 5.00 1.03 10.50 1.04 9.00
12.75 1.00 10.75 1.00 5.35 1.11 4.55 1.17 2.64 1.46 2.14 1.71 1.73 2.22 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.65 1.08 6.15 1.01 10.50
5.56 1.16 2.60 1.52 2.33 1.63 2.06 1.81 1.81 2.05 4.23 1.23 1.50 2.67 2.45 1.57 2.07 1.79 1.85 2.01 1.62 2.35 1.50 2.66 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.48 1.50 2.48 1.50 1.23 3.85 1.28 3.45 1.04 9.00
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.08 1.39 2.45 1.58 1.85 2.01 1.59 2.41 1.40 3.02 2.23 1.68 1.83 2.03 1.42 2.94 1.28 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.25 1.60 1.67 2.12 1.40 2.85
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.12 5.55
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
2.41 1.52
Где смотреть матч Викинг 2:0 Русенборг онлайн

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