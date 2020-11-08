Викинг
3:0
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena
Русенборг
1:0
9' ПенальтиБериша Ветон
2:0
20' ГолДе Ланлай Янн-Эрик
41' Желтая карточкаИсламович Дино
3:0
42' ГолViljar Vevatne
85' Желтая карточкаYlldren Ibrahimaj
90' Желтая карточкаХёйланд Томми
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Конате ПаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
9'
1:0
20'
41'
42'
3:0
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|12 (5)
|0.5
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.38
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.17
|4.
|Viljar Vevatne
|3
|0.13
|5.
|Перейра Адриан
|2
|0.08
|6.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.08
|7.
|Белл Джо
|2
|0.08
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.08
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.08
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|11.
|Хёйланд Томми
|1
|0.04
|12.
|Even Oestensen
|1
|0.04
|13.
|Johnny Furdal
|0
|0
|14.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|15.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|10
|0.42
|2.
|Исламович Дино
|9 (3)
|0.38
|3.
|Хольсе Карло
|5
|0.21
|4.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.17
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.08
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.08
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.08
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.04
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.04
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|11.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|12.
|Валсвик Густав
|1
|0.04
|13.
|Лундему Мариус
|1
|0.04
|14.
|Конате Па
|1
|0.04
|15.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|16.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|17.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|5
|0
|2.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|4
|0
|4.
|Белл Джо
|4
|0
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|3
|0
|7.
|Ylldren Ibrahimaj
|3
|0
|8.
|Even Oestensen
|3
|0
|9.
|Бериша Ветон
|2
|0
|10.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|11.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|7
|0
|2.
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|4.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|6.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|7.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|8.
|Региниуссен Торе
|2
|0
|9.
|Осен Йермунд
|2
|0
|10.
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|12.
|Конате Па
|1
|0
|13.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|Русенборг
|9.52% (4)
|7.14% (3)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|28.57% (12)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет
Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд
Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг
Последние игры между собой
Викинг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:2 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|24
|21
|2
|1
|83 - 27
|65
|2.
|Мольде
|24
|15
|2
|7
|59 - 30
|47
|3.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|4.
|Одд
|23
|13
|3
|7
|44 - 33
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|6
|5
|39 - 28
|42
|6.
|Кристиансунд
|24
|9
|10
|5
|46 - 35
|37
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|42 - 43
|33
|8.
|Хёугесунн
|24
|9
|4
|11
|29 - 38
|31
|9.
|Стабек
|24
|7
|10
|7
|31 - 34
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|24
|8
|4
|12
|29 - 33
|28
|11.
|Саннефьёрд
|24
|8
|4
|12
|25 - 37
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Старт
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Мьёндален
|24
|6
|2
|16
|21 - 41
|20
|16.
|Олесунн
|24
|2
|4
|18
|26 - 71
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Викинг» – «Русенборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Викинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Русенборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Викинг» – «Русенборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|11.50
|1.01
|5.50
|1.13
|4.60
|1.17
|9.00
|1.04
|2.12
|1.72
|2.17
|1.69
|1.88
|1.92
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.39
|2.85
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.13
|5.50
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|12.75
|1.00
|10.75
|1.00
|5.35
|1.11
|4.55
|1.17
|2.64
|1.46
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.73
|2.22
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.28
|3.54
|—
|—
|1.11
|5.65
|—
|—
|1.08
|6.15
|1.01
|10.50
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.56
|1.16
|—
|—
|2.60
|1.52
|2.33
|1.63
|2.06
|1.81
|1.81
|2.05
|1.56
|2.49
|1.33
|3.41
|1.10
|7.30
|1.67
|2.27
|1.48
|2.73
|2.02
|1.84
|1.70
|2.21
|1.51
|2.61
|1.11
|7.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.23
|3.85
|1.52
|2.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.04
|9.00
|
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.20
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.08
|1.39
|2.45
|1.58
|1.85
|2.01
|1.59
|2.41
|1.40
|3.02
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.15
|5.70
|1.42
|2.94
|1.28
|3.74
|—
|—