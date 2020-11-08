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  3. Норвегия
Викинг
3:0
Конец матча

Стадион:
Русенборг
0'
1:0
9' Пенальти
Бериша Ветон
2:0
20' Гол
Де Ланлай Янн-Эрик
41' Желтая карточка
Исламович Дино
3:0
42' Гол
Viljar Vevatne
85' Желтая карточка
Ylldren Ibrahimaj
90' Желтая карточка
Хёйланд Томми
90'+3
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
4
Региниуссен
Торе
25
Конате
Па
5
Шелбред
Пер-Сильян
7
Хенриксен
Маркус
18
Захариассен
Кристоффер
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Викинг
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

9'
Бериша Ветон
1:0
20'
Де Ланлай Янн-Эрик
2:0
41'
 
Исламович Дино
42'
Viljar Vevatne
3:0
62'
 
Rasmus Wiedesheim-Paul
Сейде Эмиль Конрадсен
76'
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Sondre Bjoershol
 
76'
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
 
82'
 
Тагсет Эдвард
Хольсе Карло
85'
Ylldren Ibrahimaj
 
86'
Even Oestensen
Де Ланлай Янн-Эрик
 
87'
Фридйонссон Самуэль
Ylldren Ibrahimaj
 
87'
Sondre Auklend
Бютюки Зюмер
 
90'
Хёйланд Томми
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 12 (5) 0.5
2. Бютюки Зюмер 9 0.38
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.17
4. Viljar Vevatne 3 0.13
5. Перейра Адриан 2 0.08
6. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.08
7. Белл Джо 2 0.08
8. Торстейнбё Фредерик 2 0.08
9. Kristoffer Loekberg 2 0.08
10. Викстёль Рольф 1 0.04
11. Хёйланд Томми 1 0.04
12. Even Oestensen 1 0.04
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 10 0.42
2. Исламович Дино 9 (3) 0.38
3. Хольсе Карло 5 0.21
4. Борвен Торгейр 4 (1) 0.17
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.08
6. Ховланд Эвен 2 0.08
7. Осен Йермунд 2 0.08
8. Хеденстад Вегар 1 0.04
9. Трондсен Андерс 1 0.04
10. Тагсет Эдвард 1 0.04
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
12. Валсвик Густав 1 0.04
13. Лундему Мариус 1 0.04
14. Конате Па 1 0.04
15. Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
16. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
17. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 5 0
2. Viljar Vevatne 4 0
3. Хёйланд Томми 4 0
4. Белл Джо 4 0
5. Торстейнбё Фредерик 3 0
6. Kristoffer Loekberg 3 0
7. Ylldren Ibrahimaj 3 0
8. Even Oestensen 3 0
9. Бериша Ветон 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 7 0
2. Хеденстад Вегар 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 4 0
4. Захариассен Кристоффер 4 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Тагсет Эдвард 3 0
7. Ховланд Эвен 2 0
8. Региниуссен Торе 2 0
9. Осен Йермунд 2 0
10. Рейтан Эрленд Даль 2 0
11. Мелинг Биргер 0 1
12. Конате Па 1 0
13. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7) 15.79% (6) 26.32% (10) 21.05% (8)
 Русенборг 9.52% (4) 7.14% (3) 21.43% (9) 9.52% (4) 23.81% (10) 28.57% (12)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет
Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд
Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг

Последние игры между собой

Викинг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Русенборг 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Викинг Типпелиген Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген
Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:2 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 24 21 2 1 83 - 27 65
2. Мольде 24 15 2 7 59 - 30 47
3. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 24 9 10 5 46 - 35 37
7. Викинг 24 9 6 9 42 - 43 33
8. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
9. Стабек 24 7 10 7 31 - 34 31
10. Сарпсборг-08 24 8 4 12 29 - 33 28
11. Саннефьёрд 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Старт 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
16. Олесунн 24 2 4 18 26 - 71 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Viljar Vevatne бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Исламович Дино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Де Ланлай Янн-Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бериша Ветон из команды Викинг забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 19.00 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 4.10 1.77
  1.07 13.99 31.56

Самый высокий коэффициент на матч «Викинг» – «Русенборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Викинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Русенборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Викинг» – «Русенборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
11.50 1.01 5.50 1.13 4.60 1.17 9.00 1.04 2.12 1.72 2.17 1.69 1.88 1.92 1.82 1.92 1.39 2.85 1.12 5.55 1.13 5.50 1.14 5.20 1.03 10.50 1.02 11.00 1.02 11.00
12.75 1.00 10.75 1.00 5.35 1.11 4.55 1.17 2.64 1.46 2.14 1.71 1.73 2.22 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.65 1.08 6.15 1.01 10.50
5.56 1.16 2.60 1.52 2.33 1.63 2.06 1.81 1.81 2.05 1.56 2.49 1.33 3.41 1.10 7.30 1.67 2.27 1.48 2.73 2.02 1.84 1.70 2.21 1.51 2.61 1.11 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.48 1.50 2.48 1.50 1.23 3.85 1.52 2.42 1.04 9.00
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.08 1.39 2.45 1.58 1.85 2.01 1.59 2.41 1.40 3.02 1.28 3.72 1.15 5.70 1.42 2.94 1.28 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.25 1.60 1.67 2.12 1.40 2.85
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.41 1.52
Где смотреть матч Викинг 3:0 Русенборг онлайн

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