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Легия
2:1
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
0:1
29' Гол в свои ворота
Юранович Йосип
61' Желтая карточка
Левчук Игор
1:1
67' Гол
Kacper Skibicki
2:1
90' Гол
Лопеш Рафаэл
90'+4
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
8
Гвилия
Валериане
24
Мартинш
Андре
67
Капустка
Бартош
22
Вшолек
Павел
11
Валенсия
Хоэль
39
Росолек
Мацей
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
27
Пухач
Тымотеуш
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
8
Сикора
Ян
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Легия
4-3-2-1
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 8 0.89
2. Вшолек Павел 1 0.11
3. Младенович Филип 1 0.11
4. Юранович Йосип 1 0.11
5. Лопеш Рафаэл 1 0.11
6. Слиш Бартош 1 0.11
7. Kacper Skibicki 1 0.11
8. Лима Лукас II 0 0
9. Енджейчик Артур 0 0
10. Капустка Бартош 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 4 0.5
2. Модер Якуб 3 (2) 0.38
3. Рамирес Даниэль 2 0.25
4. Каминьски Якуб 1 0.13
5. Аввад Мохаммад 1 0.13
6. Мархвиньски Филип 1 0.13
7. Качарава Ника 1 (1) 0.13
8. Тиба Педру 0 0
9. Шатка Любомир 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 3 0
2. Левчук Игор 2 0
3. Енджейчик Артур 2 0
4. Лима Лукас II 2 0
5. Слиш Бартош 2 0
6. Антолич Домагой 1 0
7. Лопеш Рафаэл 1 0
8. Пекхарт Томаш 1 0
9. Цежняк Радослав 1 0
10. Юранович Йосип 1 0
11. Роша Луис 1 0
12. Росолек Мацей 1 0
Лех
# Игрок      
1. Червински Алан 2 0
2. Кравец Василий 2 0
3. Исхак Микаэль 1 0
4. Шатка Любомир 1 0
5. Рамирес Даниэль 1 0
6. Црномаркович Джордже 1 0
7. Пухач Тымотеуш 1 0
8. Модер Якуб 1 0
9. Мухар Карло 1 0
10. Мархвиньски Филип 1 0
11. Каминьски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 7.14% (1) 35.71% (5) 0 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Лех 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин
Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия
Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Легия: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 12
Лех 2:1 Легия Экстракласса Лех 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:0 Легия Экстракласса
Лех 2:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Легия 2:1 9 6 1 2 14 - 9 19
3. Гурник Забже 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Погонь Щецин 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Шлёнск 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Висла Краков 8 2 3 3 14 - 12 9
12. Лех 1:2 8 2 3 3 14 - 13 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Jakub Kaminski уходит с поля. Скурась Михал выходит вместо него
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Юранович Йосип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.50 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 1.77 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.64 2.69
  3.98 1.60 6.09

Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 9.90 1.02 3.75 1.12 3.25 1.31 2.01 1.75 1.92 1.88 1.69 2.18 1.17 4.70 1.21 4.10 1.02 11.00 1.05 8.40 1.02 11.00
11.75 1.01 10.25 1.02 4.33 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
3.52 1.32 2.92 1.43 2.31 1.66 1.79 2.10 1.75 2.15 1.47 2.77 1.20 4.80 1.50 2.71 1.12 6.85 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 2.12 1.72 1.25 3.75 1.16 4.90 1.04 9.00
3.45 1.31 2.19 1.68 1.52 2.53
2.17 1.74 1.77 2.11 1.38 3.17 1.26 4.03 1.30 3.66 1.16 5.59
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.91 1.83 1.38 2.70
3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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