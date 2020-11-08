Легия
2:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Лех
0:1
29' Гол в свои воротаЮранович Йосип
61' Желтая карточкаЛевчук Игор
1:1
67' ГолKacper Skibicki
2:1
90' ГолЛопеш Рафаэл
22
Вшолек
Павел
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
29'
0:1
61'
67'
1:1
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|8
|0.89
|2.
|Вшолек Павел
|1
|0.11
|3.
|Младенович Филип
|1
|0.11
|4.
|Юранович Йосип
|1
|0.11
|5.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.11
|6.
|Слиш Бартош
|1
|0.11
|7.
|Kacper Skibicki
|1
|0.11
|8.
|Лима Лукас II
|0
|0
|9.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|10.
|Капустка Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|4
|0.5
|2.
|Модер Якуб
|3 (2)
|0.38
|3.
|Рамирес Даниэль
|2
|0.25
|4.
|Каминьски Якуб
|1
|0.13
|5.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.13
|6.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.13
|7.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.13
|8.
|Тиба Педру
|0
|0
|9.
|Шатка Любомир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|3
|0
|2.
|Левчук Игор
|2
|0
|3.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|4.
|Лима Лукас II
|2
|0
|5.
|Слиш Бартош
|2
|0
|6.
|Антолич Домагой
|1
|0
|7.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|8.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|9.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|10.
|Юранович Йосип
|1
|0
|11.
|Роша Луис
|1
|0
|12.
|Росолек Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|2
|0
|2.
|Кравец Василий
|2
|0
|3.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|4.
|Шатка Любомир
|1
|0
|5.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|6.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|7.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|8.
|Модер Якуб
|1
|0
|9.
|Мухар Карло
|1
|0
|10.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|11.
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Лех
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин
Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия
Последние игры между собой
Легия: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 12
Лех 2:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Лех Экстракласса Лех 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Лех Экстракласса Легия 1:4 Лех Суперкубок Лех 0:1 Легия Кубок Легия 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Легия Экстракласса Легия 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:1 Легия Суперкубок Легия 1:2 Лех Ekstraklasa Final Round Лех 1:2 Легия Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Легия
|2:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Гурник Забже
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Шлёнск
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|11.
|Висла Краков
|8
|2
|3
|3
|14 - 12
|9
|12.
|Лех
|1:2
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Сталь Мелец
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.50
|1.03
|9.90
|1.02
|3.75
|1.12
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.01
|1.75
|1.92
|1.88
|1.69
|2.18
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.21
|4.10
|1.02
|11.00
|1.05
|8.40
|1.02
|11.00
|
|11.75
|1.01
|10.25
|1.02
|4.33
|1.22
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.19
|4.30
|1.13
|4.90
|1.03
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.32
|2.92
|1.43
|2.31
|1.66
|1.79
|2.10
|1.75
|2.15
|1.47
|2.77
|1.20
|4.80
|1.50
|2.71
|1.12
|6.85
|—
|—
|1.16
|5.51
|—
|—
|—
|—