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Гент
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Андерлехт
0' 15'
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
22
Марре
Сулейман
31
Годо
Бруно
20
Букари
Осман
30
Дорш
Никлас
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
11
Ньянгбо
Андерсон
7
Яремчук
Роман
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
92
Лоуренс
Кемар
42
Делькруа
Ханнес
20
Миазга
Мэтт
62
Michael
Amir
Murillo2
23
Цуль
Петер
11
Тау
Перси
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
40
Амузу
Френсис
7
Нмеча
Лукас
51
Версхарен
Яри
Гент
3-5-2
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 6 (1) 0.5
2. Дорш Никлас 3 (1) 0.25
3. Депуатр Лоран 2 0.17
4. Пластун Игорь 2 0.17
5. Кумс Свен 1 0.08
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.08
7. Кастро-Монтес Алессио 1 0.08
8. Ньянгбо Андерсон 1 0.08
9. Самуаз Матисс 1 0.08
10. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.08
11. Букари Осман 0 0
12. Мохаммади Милад 0 0
13. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тау Перси 4 0.33
2. Нмеча Лукас 4 (2) 0.33
3. Докю Жереми 2 0.17
4. Требель Адриен 2 0.17
5. Версхарен Яри 2 0.17
6. Димата Нани 2 (1) 0.17
7. Michael Amir Murillo2 1 0.08
8. Михайличенко Богдан 1 0.08
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.08
10. Мукайру Пол 1 0.08
11. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Депуатр Лоран 1 0
5. Арсланаджич Дино 1 0
6. Кляйндинст Тим 1 0
7. Ботака Жордан 1 0
8. Марре Сулейман 1 0
9. Дорш Никлас 1 0
10. Овусу Элиша 1 0
11. Кастро-Монтес Алессио 1 0
12. Чакветадзе Георгий 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
2. Требель Адриен 2 0
3. Цуль Петер 2 0
4. Люккассен Деррик 2 0
5. Димата Нани 2 0
6. Враньеш Огнен 1 0
7. Влап Михел 1 0
8. Кана Марко 1 0
9. Михайличенко Богдан 1 0
10. Нмеча Лукас 1 0
11. Амузу Френсис 1 0
12. Докю Жереми 1 0
13. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
14. Kristian Arnstad 1 0
15. Antoine Colassin 1 0
16. Michael Amir Murillo2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 26.32% (5) 5.26% (1)
 Андерлехт 10% (2) 10% (2) 25% (5) 20% (4) 25% (5) 10% (2)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк
Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед
Андерлехт Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт
Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Гент: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Андерлехт: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Гент 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 3:3 Гент Первый дивизион А Гент 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Гент Первый дивизион А
Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Брюгге 12 7 2 3 28 - 11 23
3. Беерсхот-Вильрейк 12 7 1 4 33 - 30 22
4. Генк 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Стандард 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
7. Андерлехт 0:0 12 5 6 1 21 - 15 21
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Кортрейк 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
11. Остенде 11 4 3 4 16 - 12 15
12. Гент 0:0 12 4 1 7 19 - 19 13
13. Эйпен 11 2 6 3 11 - 17 12
14. Мехелен 11 2 3 6 15 - 21 9
15. Сент-Трюйден 11 2 3 6 12 - 21 9
16. Зульте-Варегем 11 2 2 7 12 - 25 8
17. Васланд-Беверен 10 1 2 7 14 - 27 5
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Андерлехт
2.55
3.88
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.80 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.70 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.88 2.85
  2.52 3.74 2.62

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 5.20 1.14 4.30 1.20 2.42 1.52 2.14 1.71 2.05 1.77 1.80 2.01 1.65 2.25 1.35 3.05 1.25 3.90 1.11 5.90 1.09 7.00 1.02 11.00 1.02 11.00
16.75 1.01 15.50 1.02 5.45 1.16 4.40 1.22 2.64 1.54 2.04 1.80 1.65 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.55
6.33 1.14 2.92 1.43 2.40 1.61 2.14 1.76 1.88 2.00 1.68 2.27 1.55 2.54 1.41 3.02 1.25 4.15 1.10 7.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.25 2.50 1.49 1.65 2.25 1.25 3.75 1.15 5.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85
3.52 1.32 2.92 1.44 2.30 1.66 1.77 2.12 1.55 2.56 1.36 3.25 1.19 5.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.10 1.69 1.57 2.33 1.35 3.10
5.35 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Где смотреть матч Гент 0:0 Андерлехт онлайн

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