26' Желтая карточкаТау Перси
32' Желтая карточкаДорш Никлас
0:1
44' ГолMichael Amir Murillo2
45' Желтая карточкаMichael Amir Murillo2
61' Желтая карточкаЯремчук Роман
64' Желтая карточкаМиазга Мэтт
75' Желтая карточкаМохаммади Милад
80' Желтая карточкаЛоуренс Кемар
1:1
89' ГолЯремчук Роман
31
Годо
Бруно
20
Букари
Осман
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Миазга
Мэтт
23
Цуль
Петер
11
Тау
Перси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Dylan Mbayo
-
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
11 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
26'
32'
44'
61'
64'
75'
80'
80'
89'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|7 (1)
|0.58
|2.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.25
|3.
|Депуатр Лоран
|2
|0.17
|4.
|Пластун Игорь
|2
|0.17
|5.
|Кумс Свен
|1
|0.08
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.08
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.08
|8.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.08
|9.
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|10.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.08
|11.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|12.
|Букари Осман
|0
|0
|13.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тау Перси
|4
|0.33
|2.
|Нмеча Лукас
|4 (2)
|0.33
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.17
|4.
|Michael Amir Murillo2
|2
|0.17
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.17
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.17
|7.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.17
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.08
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.08
|10.
|Мукайру Пол
|1
|0.08
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Дорш Никлас
|2
|0
|3.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|4.
|Безус Роман
|1
|0
|5.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|6.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|7.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|8.
|Ботака Жордан
|1
|0
|9.
|Марре Сулейман
|1
|0
|10.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|11.
|Яремчук Роман
|1
|0
|12.
|Овусу Элиша
|1
|0
|13.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|14.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|2.
|Требель Адриен
|2
|0
|3.
|Цуль Петер
|2
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|5.
|Димата Нани
|2
|0
|6.
|Michael Amir Murillo2
|2
|0
|7.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|8.
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|9.
|Тау Перси
|1
|0
|10.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|11.
|Влап Михел
|1
|0
|12.
|Кана Марко
|1
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|14.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|15.
|Амузу Френсис
|1
|0
|16.
|Докю Жереми
|1
|0
|17.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|18.
|Kristian Arnstad
|1
|0
|19.
|Antoine Colassin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
|25% (5)
|10% (2)
|Андерлехт
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +7 =1 -12Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк
Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед
Андерлехт Последние 20 матчей: +11 =7 -2Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт
Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Гент: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Андерлехт: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|2.
|Брюгге
|12
|7
|2
|3
|28 - 11
|23
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|4.
|Генк
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Стандард
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|7.
|Андерлехт
|12
|5
|6
|1
|22 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Кортрейк
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Серкль Брюгге
|0:2
|11
|5
|0
|6
|16 - 17
|15
|11.
|Остенде
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|12.
|Гент
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|13.
|Эйпен
|11
|2
|6
|3
|11 - 17
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|2:0
|12
|3
|2
|7
|14 - 25
|11
|15.
|Мехелен
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Сент-Трюйден
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|2
|7
|14 - 27
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|6.20
|1.10
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.66
|2.13
|—
|—
|4.30
|1.20
|—
|—
|1.08
|7.00
|2.14
|1.71
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.09
|6.50
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|16.75
|1.01
|15.50
|1.02
|—
|—
|5.45
|1.16
|—
|—
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.64
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.27
|3.84
|1.12
|6.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|4.03
|1.26
|2.67
|1.50
|1.36
|3.27
|1.20
|4.89
|2.05
|1.83
|1.63
|2.35
|1.45
|2.87
|1.30
|3.71
|1.52
|2.62
|1.40
|3.06
|1.55
|2.54
|1.41
|3.02
|—
|—
|1.25
|4.15
|—
|—
|1.10
|7.73
|—
|—
|—
|—